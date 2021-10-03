أصابع الجبن الهشة ألذ طبق جانبي بجانب المشويات والمقليات

تعد أصابع الجبن الهشة هي المقبلات الأكثر طلباً حيث تعد طبق جانبي لا غنى عنه ويقدم بكثرة في محلات الوجبات السريعة والمطاعم بجانب الساندوتشات والبيتزا والمعجنات وغيرها من الأكلات والأصناف، بدلاص من أن يشتريها أولادك من الخارج يمكنك الحفاظ على صحتهم وعملها بنكهات وطرق مختلفة فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة والخطوات بالتفصيل. أصابع الجبن الهشة طريقة عمل أصابع الشيدر المقرمشة: أصابع الجبن الهشة طريقة عمل أصابع الشيدر المقرمشة: تحتاجين إلى: كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

كوبان من الجبن الشيدر المبشور ناعم.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ست ملاعق كبيرة من الماء المثلج.

كوب من الزبدة الذائبة. خطوات عمل أصابع الجبن الشيدر: أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلاً من الجبنة الشيدر والزبدة. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي البيكنج بودر للدقيق وقلبي. أضيفي الدقيق للخلاط ثم أضيفي الماء المثلج. ابدأي في الخلط لمدة عشر دقائق حتى تحصلي على خليط متجانس وناعم تماماً. تأكدي من أن جميع المكونات قد اختلطت معاً. يفضل إضافة الدقيق بالتدريج لمنع تكون أي تكتلات. بعد أن تتشكل العجينة أخرجيها من الخلاط أو محضر الطعام واتركيها تهدأ. قومي بفرد العجينة حتى يكون سمكها حوالي نصف بوصة. استخدمي السكين لتقطيع العجين إلى أصابع طولية متوسطة السمك. أحضري صينية الخبز وادهنيها من الداخل بالزبدة ثم غلفيها بورق الزبدة. ضعي أصابع الجبن في الصينية متفرقة ثم اخبزيها في الفرن حتى تنضج. أصابع الجبن الموتزاريلا الهشة: كوب ونصف من البقسماط.

كوب إلا ربع من الدقيق.

بياض بيضتان مخلوط بملعقتان من الماء.

جبن موتزاريلا أصابع.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة أوريجانو.

رشة من الملح.

زيت غزير للقلي. أصابع الجبن الموتزاريلا الهشة: خطوات تحضير أصابع الجبن: يخلط الدقيق مع الملح والاوريجانو في طبق. يوضع البيض في طبق آخر والبقسماط في طبق ثالث. تغمس الجبنة في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط. استخدمي طاسة لا تياتصق وسخني مقدار مناسب من الزيت للقلي. اقلي أصابع الموتزاريلا في الزيت حتى تحمر وتصبح ذهبية. الوسوم

تعد أصابع الجبن الهشة هي المقبلات الأكثر طلباً حيث تعد طبق جانبي لا غنى عنه ويقدم بكثرة في محلات الوجبات السريعة والمطاعم بجانب الساندوتشات والبيتزا والمعجنات وغيرها من الأكلات والأصناف، بدلاص من أن يشتريها أولادك من الخارج يمكنك الحفاظ على صحتهم وعملها بنكهات وطرق مختلفة فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة والخطوات بالتفصيل. أصابع الجبن الهشة طريقة عمل أصابع الشيدر المقرمشة: أصابع الجبن الهشة طريقة عمل أصابع الشيدر المقرمشة: تحتاجين إلى: كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

كوبان من الجبن الشيدر المبشور ناعم.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ست ملاعق كبيرة من الماء المثلج.

كوب من الزبدة الذائبة. خطوات عمل أصابع الجبن الشيدر: أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلاً من الجبنة الشيدر والزبدة. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي البيكنج بودر للدقيق وقلبي. أضيفي الدقيق للخلاط ثم أضيفي الماء المثلج. ابدأي في الخلط لمدة عشر دقائق حتى تحصلي على خليط متجانس وناعم تماماً. تأكدي من أن جميع المكونات قد اختلطت معاً. يفضل إضافة الدقيق بالتدريج لمنع تكون أي تكتلات. بعد أن تتشكل العجينة أخرجيها من الخلاط أو محضر الطعام واتركيها تهدأ. قومي بفرد العجينة حتى يكون سمكها حوالي نصف بوصة. استخدمي السكين لتقطيع العجين إلى أصابع طولية متوسطة السمك. أحضري صينية الخبز وادهنيها من الداخل بالزبدة ثم غلفيها بورق الزبدة. ضعي أصابع الجبن في الصينية متفرقة ثم اخبزيها في الفرن حتى تنضج. أصابع الجبن الموتزاريلا الهشة: كوب ونصف من البقسماط.

كوب إلا ربع من الدقيق.

بياض بيضتان مخلوط بملعقتان من الماء.

جبن موتزاريلا أصابع.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة أوريجانو.

رشة من الملح.

زيت غزير للقلي. أصابع الجبن الموتزاريلا الهشة: خطوات تحضير أصابع الجبن: يخلط الدقيق مع الملح والاوريجانو في طبق. يوضع البيض في طبق آخر والبقسماط في طبق ثالث. تغمس الجبنة في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط. استخدمي طاسة لا تياتصق وسخني مقدار مناسب من الزيت للقلي. اقلي أصابع الموتزاريلا في الزيت حتى تحمر وتصبح ذهبية.

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