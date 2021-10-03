طماطم التشيز برجر وصفة جديدة ومبتكرة للغداء والعشاء

الجميع يحب تناول أكلات مختلفة والتجديد من حين إلى آخر في وجبات الطعام لذلك ما رأيك في تجربة وصفة طماطم التشيز برجر إنها وصفة مميزة وشهية للغاية وتتكون من حبات الطماطم المحشية باللحم والجبن والخضار لتشبه تماماً ساندوتش البرجر ولكن بدون خبز، تابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك الوصفة.

طماطم التشيز برجر

هذه الوصفة مثالية للأشخاص الذين يتبعون حمية ولا يرغبون في تناول الخبز بكثرة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

بصلة واحدة متوسطة وممفرومة ناعم.

فصان من الثوم كبيران في الحجم ومفروم

كيلو من اللحم مفروم كندوز أو بتيلو حسب المتوفر.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من المستردة الصفراء.

أربع ثمرات من الطماطم المقطعة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

كوب إلا ربع من الجبن الشيدرالمبشور.

ربع كوب من الخس المقطع خشن.

حبة من الخيار المخلل مقطعة شرائح.

بذورسمسم للتزيين.

المقادير اللازمة لعمل الوصفة:

قومي بتسخين طاسة لا تلتصق على نار متوسطة. أضيفي البصل المفروم وقلبي حتي يبدأ بالذبول. أضيفي الثوم وقلبي إلى أن تفوح رائحته ويصبح ذهبي. قومي بإضافة اللحم المفروم وقلبيه جيداً مع المكونات حتى يتمزج مع البصل والثوم. قلبي حتى يتغير لون اللحم إلى اللون البني. يضاف الملح والفلفل الكاتشب والمستطردة للخليط ويقلب. غطي الخليط واتركيه على النار حتى ينضج اللحم تماماً. يمكنك إضافة أي توابل أخرى تفضلين كالقرفة وتوابل اللحم أو البرجر. بعد أن ينضج اللحم ارفعيه من على النار واتركيه يبرد. أحضري حبة من الطماطم ويجب أن تكون كبيرة. قطعيها إلى ستة شرائح ولكن احرصي على ألا تنفصل الشرائح عن بعضها. أفعلي ذلك مع كل حبات الطماطم ثم ضعي في كل حبة كمية مناسبة من خليط اللحم المفروم الناضج والبصل. أضيفي القليل من الجبنة الشيدر على الوجه والخس وشريحتان من الخيار المخلل. زيني الحبات بالسمسم ثم قدميها. يمكنك إدخال الطماطم لدقائق فقط حتى تذوب الجبنة ويمكنك إضافة شرائح البصل والفلفل أيضاً.

خطوات تحضير طماطم التشيز برجر: