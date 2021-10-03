طريقة تحضير الدونتس بأكثر من طريقه سهل وبسيطة خطوة بخطوة

تعرفي على طريقة تحضير الدونتس بمكونات سهلة، حيث يعتبر الدونتس من الأغذية التي يحب تناولها كل من الصغار والكبار ويمكن شرائها من الخارج، لكن نظراً لعدم وجود أمان بشأن تحضيرها خارج المنزل نوضح لك خلال هذا المقال طريقة عمل الدونتس الأصلية بمكونات بسيطة وبنفس الطريقة التي يتبعها المحلات في تحضير الدونتس. طريقة تحضير الدونتس الأصلية أولاً المكونات: من خلال المكونات التالية يمكنك تجهيز أفضل دونتس أصلية لأطفالك كوب من الحليب دافئ.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السكر الناعم.

ربع كوب من الزبدة السائلة

ربع كوب من الزيت.

كيس فانيليا

بيضة واحدة و اثنين صفار بيض.

ست أكواب متوسطة من الدقيق.

رشة من الملح.

سكر نباتي أو شوكولاتة بيضاء مذابة للتزيين. خطوات عمل الدونتس الأصلية خطوات عمل الدونتس الأصلية بعض قيامك بتجهيز كل المكونات عليك اتباع خطوات عمل الدونتس التي تتمثل فيما يلي: قومي بخلط اللبن والماء والخميرة والسكر والبيض وصفار البيض معًا جيداً.

بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد من الدقيق على الخليط السابق مع خلطه بشكل جيد.

أضيفي الفانيليا والزبدة وخمس لامةاب من الدقيق إلى الخليط بالإضافة إلى رشة الملح.

اعجني جميع المكونات السابقة حتى يتشكل معك عجينة متماسكة لينة.

استمري في العجن لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

قومي بتغطية العجينة يفضل بكيس نايلون وتترك لتخمر مدة ساعة أو نصف ساعة وتتضاعف ويزيد حجمها. بعد أن تختمر العجينة قومي بفردها على سطح مستوي ومرشوش بالدقيق.

قطعي العجينة باستخدام قطاعة الدونتس أو بقطاعة دائرية كبيرة وقطاعة أخرى صغيرة من المنتصف.

غطيها بكيس نايلون واتركيها لمدة نصف ساعة مرة أخرى حتى تختمر.

بعد ذلك قومي بتحمير الدونتس في زيت دافئ وليس ساخن مع تقليبها على كلا الجانبين حتى الحصول على اللون الذهبي.

بعد أن تحمر الدونتس في الزيت من جميع الجوانب وتصبح ذهبية أخرجيها من الزيت.

ضعي قطع الدونتس على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الموجود بها.

يمكنك تقديم الدونتس وهي ساخنة أو الاحتفاظ بها في كيس شفاف لحين تناولها حتى لا يتغير قوامها. الوسوم

تعرفي على طريقة تحضير الدونتس بمكونات سهلة، حيث يعتبر الدونتس من الأغذية التي يحب تناولها كل من الصغار والكبار ويمكن شرائها من الخارج، لكن نظراً لعدم وجود أمان بشأن تحضيرها خارج المنزل نوضح لك خلال هذا المقال طريقة عمل الدونتس الأصلية بمكونات بسيطة وبنفس الطريقة التي يتبعها المحلات في تحضير الدونتس. طريقة تحضير الدونتس الأصلية أولاً المكونات: من خلال المكونات التالية يمكنك تجهيز أفضل دونتس أصلية لأطفالك كوب من الحليب دافئ.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السكر الناعم.

ربع كوب من الزبدة السائلة

ربع كوب من الزيت.

كيس فانيليا

بيضة واحدة و اثنين صفار بيض.

ست أكواب متوسطة من الدقيق.

رشة من الملح.

سكر نباتي أو شوكولاتة بيضاء مذابة للتزيين. خطوات عمل الدونتس الأصلية خطوات عمل الدونتس الأصلية بعض قيامك بتجهيز كل المكونات عليك اتباع خطوات عمل الدونتس التي تتمثل فيما يلي: قومي بخلط اللبن والماء والخميرة والسكر والبيض وصفار البيض معًا جيداً.

بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد من الدقيق على الخليط السابق مع خلطه بشكل جيد.

أضيفي الفانيليا والزبدة وخمس لامةاب من الدقيق إلى الخليط بالإضافة إلى رشة الملح.

اعجني جميع المكونات السابقة حتى يتشكل معك عجينة متماسكة لينة.

استمري في العجن لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

قومي بتغطية العجينة يفضل بكيس نايلون وتترك لتخمر مدة ساعة أو نصف ساعة وتتضاعف ويزيد حجمها. بعد أن تختمر العجينة قومي بفردها على سطح مستوي ومرشوش بالدقيق.

قطعي العجينة باستخدام قطاعة الدونتس أو بقطاعة دائرية كبيرة وقطاعة أخرى صغيرة من المنتصف.

غطيها بكيس نايلون واتركيها لمدة نصف ساعة مرة أخرى حتى تختمر.

بعد ذلك قومي بتحمير الدونتس في زيت دافئ وليس ساخن مع تقليبها على كلا الجانبين حتى الحصول على اللون الذهبي.

بعد أن تحمر الدونتس في الزيت من جميع الجوانب وتصبح ذهبية أخرجيها من الزيت.

ضعي قطع الدونتس على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الموجود بها.

يمكنك تقديم الدونتس وهي ساخنة أو الاحتفاظ بها في كيس شفاف لحين تناولها حتى لا يتغير قوامها.

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