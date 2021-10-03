طريقة عمل الحلاوة السمسمية بمكونين فقط لذيذة ومميزة وسهلة التحضير

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل الحلاوة السمسمة ، تعد الحلاوة السمسمية من الحلوى الشرقية والشعبية، والمنتشرة بكثرة في الوطن العربي أيضاً، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من محلات البقالة ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، كما أنها من الحلوى المرتبطة بالمناسبات، كما تتميز بقيمتها الغذائية، نظرا لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن المهمة لصحة الإنسان، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظراً لأنها غنية بالزيوت الطبيعية المفيدة لصحة الإنسان، نظراً لأنها غنية بالسمسم المفيد جداً لصحة الإنسان، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة الملبن وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الحلاوة السمسمية بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.مكونات طريقة عمل الحلاوة السمسمية
تتكون الحلاوة السمسمية من مكونات سهلة وبسيطة، تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، حيث يعد السمسم أهم ما يميز هذ الوصفة، وهي كالآتي:
- 2 كوب سمسم.
- كوب سكر.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الحلاوة السمسمية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر السمسم، ثم نضعه في إناء وننقيه من الشوائب، ثم نغسله جيداً ونجففه.
- ثم نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة، ثم نضيف إليها السمسم بعد تجفيفه، ثم نقلبه باستمرار حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبيا.
- بعد ذلك نرفعه من على النار.
- ثم نضع حلة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها السكر على دفعات ونتركه بدون تقليب حتى يذوب السكر ويتكرمل.
- ثم نخفض النار إلى هادئة، ثم نضيف السمسم المحمص إلى السكر المكرمل.
- بعد ذلك نقلب باستمرار بالملعقة حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل العجينة.
- ثم نحضر شوبك وندهنه بالزيت، ونفرد ورقة زبدة، ثم ندهنها بالزيت أيضاً، ثم نضع عليها الحلوى ونفردها وهي ساخنة بالشوبك.
- ثم نقطعها بالسكينة وهي ساخنة حسب الشكل المرغوب.
- بعد ذلك نقدم الحلاوة السمسمية في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
طريقة عمل الحلاوة السمسمة ، تعد الحلاوة السمسمية من الحلوى الشرقية والشعبية، والمنتشرة بكثرة في الوطن العربي أيضاً، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من محلات البقالة ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، كما أنها من الحلوى المرتبطة بالمناسبات، كما تتميز بقيمتها الغذائية، نظرا لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن المهمة لصحة الإنسان، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظراً لأنها غنية بالزيوت الطبيعية المفيدة لصحة الإنسان، نظراً لأنها غنية بالسمسم المفيد جداً لصحة الإنسان، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة الملبن وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الحلاوة السمسمية بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.مكونات طريقة عمل الحلاوة السمسمية
تتكون الحلاوة السمسمية من مكونات سهلة وبسيطة، تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، حيث يعد السمسم أهم ما يميز هذ الوصفة، وهي كالآتي:
- 2 كوب سمسم.
- كوب سكر.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الحلاوة السمسمية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر السمسم، ثم نضعه في إناء وننقيه من الشوائب، ثم نغسله جيداً ونجففه.
- ثم نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة، ثم نضيف إليها السمسم بعد تجفيفه، ثم نقلبه باستمرار حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبيا.
- بعد ذلك نرفعه من على النار.
- ثم نضع حلة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها السكر على دفعات ونتركه بدون تقليب حتى يذوب السكر ويتكرمل.
- ثم نخفض النار إلى هادئة، ثم نضيف السمسم المحمص إلى السكر المكرمل.
- بعد ذلك نقلب باستمرار بالملعقة حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل العجينة.
- ثم نحضر شوبك وندهنه بالزيت، ونفرد ورقة زبدة، ثم ندهنها بالزيت أيضاً، ثم نضع عليها الحلوى ونفردها وهي ساخنة بالشوبك.
- ثم نقطعها بالسكينة وهي ساخنة حسب الشكل المرغوب.
- بعد ذلك نقدم الحلاوة السمسمية في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الحلاوة السمسمية بمكونين فقط لذيذة ومميزة وسهلة التحضير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.