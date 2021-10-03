طريقة عمل الحلاوة السمسمية بمكونين فقط لذيذة ومميزة وسهلة التحضير

طريقة عمل الحلاوة السمسمة ، تعد الحلاوة السمسمية من الحلوى الشرقية والشعبية، والمنتشرة بكثرة في الوطن العربي أيضاً، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من محلات البقالة ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، كما أنها من الحلوى المرتبطة بالمناسبات، كما تتميز بقيمتها الغذائية، نظرا لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن المهمة لصحة الإنسان، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظراً لأنها غنية بالزيوت الطبيعية المفيدة لصحة الإنسان، نظراً لأنها غنية بالسمسم المفيد جداً لصحة الإنسان، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة الملبن وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الحلاوة السمسمية بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات طريقة عمل الحلاوة السمسمية

تتكون الحلاوة السمسمية من مكونات سهلة وبسيطة، تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، حيث يعد السمسم أهم ما يميز هذ الوصفة، وهي كالآتي:

2 كوب سمسم.

كوب سكر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الحلاوة السمسمية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: