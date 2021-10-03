اعملي التشيز كيك البارد على أصوله بدون فرن وبطريقة سهلة وسريعة والطعم أكتر من رائع، التشيز كيك بالجلي بعد من أشهى أنواع التشيز كيك، الذي يشتهر في المطبخ الأمريكي، لأنه يتميز بطعم منعش ولا يوجد مثله من قبل، ويمكن تحضيره بكل سهولة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة التشيز كيك بالجلي وبالصور.

تعتمد مكونات التشيز كيك على البسكويت السادة والحليب والجبن، وتعتبر مكوناتها متوافرة في كل منزل، وأما لخطوات تحضيرها سهلة لا تستغرق إلى مجهود، وسوف نقدم إليكم مكونات عمل التشيز كيك وخطوات تحضيرها بالتفصيل.

طريقة عمل التشيز كيك

المكونات:

2 كوب كبير بسكويت بدون نكهات.

عبوتين من الجلي، حسب الرغبة.

ربع كوب كبير من الجبن الكيري.

40 جرام من الزبدة الغير مجمدة.

كأس صغير من الماء الفاتر.

عبوة كبيرة من الحليب المكثف.

عبوة صغيرة من الكريمة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.

قومي بتفتيت البسكويت إلى قطع صغيرة، ثم ضيفي إليه الزبدة، ثم اخلطيهم حتى يتكون خليط متجانس. ثم وزعي خليط الزبدة أسفل قالب التشيز كيك بشكل متساوي، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 60 دقيقة حتى يتماسك. قومي بخفق مقدار الكريمة لمدة خمس دقائق، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي ذات لون أبيض. بعد ذلك ضعيه في وعاء داخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة، حتى يصبح كثيف. ثم امزجي الجيلاتين مع مقدار الماء جيدا حتى يذوب، ثم ضعيه على النار لبعض ثواني، ثم اتركيه جانبا حتي يهدأ. اخلطي الحليب مع مقدار الجبن، بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط متجانس. ثم ضيفي إليهم الجيلاتين، ثم اخلطيهم مرة أخرى لمدة سبع دقائق. اسكبي مقدار الكريمة فوق خليط الجبن، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، ثم وزعيه فوق طبقة البسكويت. بعد ذلك ضعي القالب في الثلاجة لمدة نصف يوم، حتى يتماسك. ضيفي مقدار الجلي إلى نصف لتر ماء ساخن، ثم ضعيه في وعاء حراري على النار، ثم اتركي الخليط يصل إلى مرحلة الغليان. ثم اتركيه جانبا حتي يهدأ تماما، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك قليلا. وزعي الجلي فوق طبقة الكريمة، ثم ضعي القالب في الثلاجة مرة أخرى، حتى يتماسك الحلى تماما. بعد ذلك زيني سطح التشيز كيك بواسطة قطع الفاكهة المجففة، أو الكريم جانتيه. ثم قومي بتقطيعه على هيئة مثلثات، ثم ضعيه في أطباق التقديم، حتى يصبح التشيز كيك بالجلي جاهز للتقديم.

طريقة تحضير التشيز كيك