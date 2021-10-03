تأثير تناول اللب يوميًا على الجسم والكمية المسموح بها

تأثير تناول اللب يوميًا على الجسم، عندما نرغب في تناول المسليات ما بين الوجبة والأخرى أو عند مشاهدة التلفاز نتجه دائمًا لشراء اللب بمختلف أنواعه، فإن اللب قد مر على جميع المنازل المصرية بكل تأكيد، ولكن على الرغم من كثرة تناول اللب هل تعلمون أن للب أضرار متنوعة على الصحة؟، نعم فقد يضر الجسم بطرق مختلفة تعرفوا على تأثير تناول اللب يوميًا على الجسم.

أضرار تناول اللب يوميًا

أكثر المسليات المفضلة لدينا كبارًا وصغارًا هو اللب حيث أنه لذيذ وسهل التناول، ولكن أشارت بعض الدراسات الحديثة التي قدمها الدكتور أحمد صبري أن اللب غني بمحتوى كبير من السعرات الحرارية بالإضافة لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة منها دهون FAA، وهذا النوع من الدهون إذا حدث وارتفعت نسبته في الدم يبدأ في التأثير بشكل خطير على شرايين الدم حيث يسبب الجلطات بسبب انسداد الشرايين، كما أن تلك الدهون مع الوقت تسبب السمنة وتصيب الشخص ببعض الأمراض المزمنة مثل السمنة أو السكري.

مخاطر تناول اللب بالقشر

وبعض الأشخاص بدون قصد يقومون بتناول اللب بالقشر وهو أمر يجب أن نحذر منه جميعًا لأن المعدة لا تستطيع أن تهضم القشر أو تذيبه فيظل في المعدة، وقد ينتج عن ذلك ثقب في الأمعاء أو انسداد في الاثنى عشر أو مشاكل أخرى خطيرة بالمعدة مثل النزيف.

كما أن الاعتقاد الشائع حول اللب السوري بأنه أقل الأنواع ضررًا قد يكون خاطئًا لأنه يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم وبذلك يخزن مقدار أكبر من الماء في الجسم.

الكمية المسموح بها من اللب يوميًا

ينصح الدكتور أحمد صبري حول الكمية المقبولة لتناول اللب بها حيث أوضح أن أفضل كمية لعدم الإصابة بأي شيء هي كمية صغيرة على حجم قبضة اليد وأن تكون مرة واحدة فقط بكل أسبوع وليس بشكل يومي كما يحدث مع بعض الأشخاص المدمنين على تناول اللب، كما أن أفضل نوع من أنواع اللب ولا يسبب هذا الكم الكبير من المشاكل الصحية هو اللب الذي يحتوي على زيت دوار الشمس كونه زيت نباتي والزيوت النباتية صحية.