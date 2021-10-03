طريقة عمل المكرونه بصدور الدجاج المشوي والصوص الأبيض والتي تعتبر من الأكلات الرائعة التي يمكن لربة المنزل أن تستعين بها عندما يكون لديها عزومة، أو يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة سواء في الغداء أو العشاء، وسوف تبهر بهذا الطبق ضيوفك، حيث أنه من الأطباق السهلة البسيطة، التي يمكن الأبداع فيها بأكثر من شكل، وتغيير المكونات بها كما تحب ست البيت، وطبق المكرونة مع البانيه هو من مكونات بسيطة للغاية متواجدة في كل بيت، وطريقة عمله لن تستغرق أكثر من نصف ساعة في البيت، ويتميز بالتوابل التي تعطيه طهماً مميزاً للغاية، كما أنه يتكون من أشياء مفيدة للغاية مثل الفراخ والخضار المتنوع والوايت صوص وهو بشاميل خفيف. مكونات عمل مكرونه بصدور الدجاج المشوي والصوص الأبيض مكونات عمل مكرونه بصدور الدجاج المشوي والصوص الأبيض ستكون المكونات الرئيسية لهذا الطبق الرائع مكرونة بصدور الدجاج المشوي والصوص الأبيض كالتالي هي: شرائح من صدور البانيه تكون متبلة قبلها بأربع ساعات وسوف تتكون تتبيلة صدور الفراخ البانيه من

ماء بصل و ملح و فلفل و ملعقه كبيره من المستردة وملعقه صغيره من السكر وملعقة كبيره من الخل ويمكن أن نضيف توابل أخري كل واحد حسب الرغبه حيث يمكن أن نضيف رشه من القرفه عشان

بالنسبة للخضار فلفل ألوان أصفر وأحمر وفلفل أخضر ويمكن اضافة مشروم أو بروكلي كما تحب

بصلة متوسطة متقطعة قطع صغيرة

فصين ثوم مقطع قطع صغيره

ودقيق ومكرونه

صويا صوص وحليب كامل الدسم طريقة عمل مكرونه بصدور الدجاج المشوي والصوص الأبيض طريقة عمل مكرونه بصدور الدجاج المشوي والصوص الأبيض سنشرح لكم بالخطوات كيف نقوم بتنفيذ هذا الطبق الذي يعتمد علي شرائح البانية التي حصلنا عليها من صدور الدجاج نقوم بإحضار طاسة ونضع بها زيت حيث نقوم بتسخين الزيت علي النار وبعدها ننزل بشرائح البانية التي قمنا بتتبيلها لعدة ساعات حيث ستكون النار عالية علي البانيه لمدة دقيقتين لكي تأخذ صدمة في الزيت ثم نقوم بتهدئة النار الي متوسطة لمدة تتراوح من أربع إلي خمس دقائق وعند تقليب البانيه نرفع النار لمدة دقيقتين ثم نهدئها مرة أخري بنفس الطريقة بعد ذلك نحضر حلة ونضع بها زيت علي النار وعندما يسخن الزيت نضع البصلة المقطعة، ثم نضيف الثوم، وعندما يكون الصل والثوم لونهم دهبي نضيف الفلفل الاخضر والالوان ونضع عليهم بعد ذلك مكعب مرقة دجاج وصويا صوص ونقلب ثلاث دقائق ونكون قد انتهينا من الحشوة الخضار نبدأ في عمل الوايت صوص وهو عبارة عن حلة نضع بها أربع معالق زيت وملعقتين زبدة وملعقتين كبار من الدقيق ثم نقلبهم جيدا حتي ينضج الدقيق ثم نضيف اللبن ونجعل الوايت صوص خفيف ويمكن اضافة جبنة مثل شيدر وفلفل اسود نسلق المكرونة ثلاث اربع سوي ونضيف المكرونة علي الوايت صوص والخضور ويكون طبق رائع الوسوم

طريقة عمل المكرونه بصدور الدجاج المشوي والصوص الأبيض والتي تعتبر من الأكلات الرائعة التي يمكن لربة المنزل أن تستعين بها عندما يكون لديها عزومة، أو يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة سواء في الغداء أو العشاء، وسوف تبهر بهذا الطبق ضيوفك، حيث أنه من الأطباق السهلة البسيطة، التي يمكن الأبداع فيها بأكثر من شكل، وتغيير المكونات بها كما تحب ست البيت، وطبق المكرونة مع البانيه هو من مكونات بسيطة للغاية متواجدة في كل بيت، وطريقة عمله لن تستغرق أكثر من نصف ساعة في البيت، ويتميز بالتوابل التي تعطيه طهماً مميزاً للغاية، كما أنه يتكون من أشياء مفيدة للغاية مثل الفراخ والخضار المتنوع والوايت صوص وهو بشاميل خفيف. مكونات عمل مكرونه بصدور الدجاج المشوي والصوص الأبيض مكونات عمل مكرونه بصدور الدجاج المشوي والصوص الأبيض ستكون المكونات الرئيسية لهذا الطبق الرائع مكرونة بصدور الدجاج المشوي والصوص الأبيض كالتالي هي: شرائح من صدور البانيه تكون متبلة قبلها بأربع ساعات وسوف تتكون تتبيلة صدور الفراخ البانيه من

ماء بصل و ملح و فلفل و ملعقه كبيره من المستردة وملعقه صغيره من السكر وملعقة كبيره من الخل ويمكن أن نضيف توابل أخري كل واحد حسب الرغبه حيث يمكن أن نضيف رشه من القرفه عشان

بالنسبة للخضار فلفل ألوان أصفر وأحمر وفلفل أخضر ويمكن اضافة مشروم أو بروكلي كما تحب

بصلة متوسطة متقطعة قطع صغيرة

فصين ثوم مقطع قطع صغيره

ودقيق ومكرونه

صويا صوص وحليب كامل الدسم طريقة عمل مكرونه بصدور الدجاج المشوي والصوص الأبيض طريقة عمل مكرونه بصدور الدجاج المشوي والصوص الأبيض سنشرح لكم بالخطوات كيف نقوم بتنفيذ هذا الطبق الذي يعتمد علي شرائح البانية التي حصلنا عليها من صدور الدجاج نقوم بإحضار طاسة ونضع بها زيت حيث نقوم بتسخين الزيت علي النار وبعدها ننزل بشرائح البانية التي قمنا بتتبيلها لعدة ساعات حيث ستكون النار عالية علي البانيه لمدة دقيقتين لكي تأخذ صدمة في الزيت ثم نقوم بتهدئة النار الي متوسطة لمدة تتراوح من أربع إلي خمس دقائق وعند تقليب البانيه نرفع النار لمدة دقيقتين ثم نهدئها مرة أخري بنفس الطريقة بعد ذلك نحضر حلة ونضع بها زيت علي النار وعندما يسخن الزيت نضع البصلة المقطعة، ثم نضيف الثوم، وعندما يكون الصل والثوم لونهم دهبي نضيف الفلفل الاخضر والالوان ونضع عليهم بعد ذلك مكعب مرقة دجاج وصويا صوص ونقلب ثلاث دقائق ونكون قد انتهينا من الحشوة الخضار نبدأ في عمل الوايت صوص وهو عبارة عن حلة نضع بها أربع معالق زيت وملعقتين زبدة وملعقتين كبار من الدقيق ثم نقلبهم جيدا حتي ينضج الدقيق ثم نضيف اللبن ونجعل الوايت صوص خفيف ويمكن اضافة جبنة مثل شيدر وفلفل اسود نسلق المكرونة ثلاث اربع سوي ونضيف المكرونة علي الوايت صوص والخضور ويكون طبق رائع

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