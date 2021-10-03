طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط سهلة التحضير

تتعدد فوائد البرتقال فهو من أكثر أنواع الفواكه من حيث المواد التي يستفيد بها الجسم فهو غني بأفضل أنواع الفيتامينات مثل فيتامين C الذي يساعد في صحة البشرة والشعر وهو الفاكهه الأساسية لفصل الشتاء، وبعض الأطفال لا تحب تناول البرتقال بكميات كبيرة لذلك تلجأ الأمهات إلي تحضير البرتقال في أشياء ووصفات أخري حتى يستفيد الأطفال من العناصر الغنية به مثل كيكة البرتقال الهشة وتتميز باللون البرتقالي مصحوبة بنكهات لذيذة، ومن الأنواع التي تختارها الأمهات للتجديد من الأصناف الأخري وفي ذات الوقت الإستفادة من عناصر البرتقال بالإضافة إلي مذاقها المميز والمختلف عن الأصناف الأخري والذي يفضلها الكثير من الناس ونقدم لكم خطوات تحضير كيك البرتقال بسهولة من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعك ثقفني. طريقة تحضير كيك البرتقال الهشة في المنزل طريقة تحضير كيك البرتقال الهشة في المنزل مكونات كيك البرتقال: عصير برتقال طازج.

مقدار نصف كيلو جرام من السميد.

ملعقة من البيكنج باودر.

رش كمية مناسبة من بشر البرتقال.

عدد اثنين من البيض.

كأس واحد سكر أبيض.

نصف ملعقة واحدة صغيرة ملح. طريقة تحضير كيك البرتقال تسخين الفرن أولاً قبل تحضير الكيك فإن إعداد الكيك لا يحتاج سوي عشر دقائق فقط لذلك يجب تسخين الفرن. تحضير طبق عميق ونسكب فيه الدقيق والبيكنج باودر معاً مع رشة ملح ونتركهم جانباً. بإستخدام الخلاط الكهربائي أو العجانة الكهرباء نقوم بوضع البيض وتشغيل الخلاط على أن يتم خلط البيض جيداً ويصبح ناعماً، وإضافة المكونات الأخري السائلة من عصير البرتقال والفانيليا ونستمر بتشغيل الخلاط حتى دقيقتين. وضع الخليط الذي تم تحضيره سائلاً إلي الدقيق والعجن ويفضل أن يتم استخدام ملعقة جافة للعجن والحرص على العجن في اتجاه واحد حتى تصبح العجينة هشة ونستمر بالعجن حتى التجانس التام. بعد الإنتهاء من العجن يتم تحضير القالب الخاص بالكيك ودهنه بورق الزبدة ثم نقوم بوضع خليط كيك البرتقال وإدخالها إلي الفرن الساخن. نترك قالب الكيك لمدة نصف ساعه ثم نختبر نضج الكيك وفي حالة النضج يتم إخراجها من الفرن، وهكذا أصبحت ناضجة وجاهزة للتقديم. طريقة تحضير كيك البرتقال الوسوم

تتعدد فوائد البرتقال فهو من أكثر أنواع الفواكه من حيث المواد التي يستفيد بها الجسم فهو غني بأفضل أنواع الفيتامينات مثل فيتامين C الذي يساعد في صحة البشرة والشعر وهو الفاكهه الأساسية لفصل الشتاء، وبعض الأطفال لا تحب تناول البرتقال بكميات كبيرة لذلك تلجأ الأمهات إلي تحضير البرتقال في أشياء ووصفات أخري حتى يستفيد الأطفال من العناصر الغنية به مثل كيكة البرتقال الهشة وتتميز باللون البرتقالي مصحوبة بنكهات لذيذة، ومن الأنواع التي تختارها الأمهات للتجديد من الأصناف الأخري وفي ذات الوقت الإستفادة من عناصر البرتقال بالإضافة إلي مذاقها المميز والمختلف عن الأصناف الأخري والذي يفضلها الكثير من الناس ونقدم لكم خطوات تحضير كيك البرتقال بسهولة من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعك ثقفني. طريقة تحضير كيك البرتقال الهشة في المنزل طريقة تحضير كيك البرتقال الهشة في المنزل مكونات كيك البرتقال: عصير برتقال طازج.

مقدار نصف كيلو جرام من السميد.

ملعقة من البيكنج باودر.

رش كمية مناسبة من بشر البرتقال.

عدد اثنين من البيض.

كأس واحد سكر أبيض.

نصف ملعقة واحدة صغيرة ملح. طريقة تحضير كيك البرتقال تسخين الفرن أولاً قبل تحضير الكيك فإن إعداد الكيك لا يحتاج سوي عشر دقائق فقط لذلك يجب تسخين الفرن. تحضير طبق عميق ونسكب فيه الدقيق والبيكنج باودر معاً مع رشة ملح ونتركهم جانباً. بإستخدام الخلاط الكهربائي أو العجانة الكهرباء نقوم بوضع البيض وتشغيل الخلاط على أن يتم خلط البيض جيداً ويصبح ناعماً، وإضافة المكونات الأخري السائلة من عصير البرتقال والفانيليا ونستمر بتشغيل الخلاط حتى دقيقتين. وضع الخليط الذي تم تحضيره سائلاً إلي الدقيق والعجن ويفضل أن يتم استخدام ملعقة جافة للعجن والحرص على العجن في اتجاه واحد حتى تصبح العجينة هشة ونستمر بالعجن حتى التجانس التام. بعد الإنتهاء من العجن يتم تحضير القالب الخاص بالكيك ودهنه بورق الزبدة ثم نقوم بوضع خليط كيك البرتقال وإدخالها إلي الفرن الساخن. نترك قالب الكيك لمدة نصف ساعه ثم نختبر نضج الكيك وفي حالة النضج يتم إخراجها من الفرن، وهكذا أصبحت ناضجة وجاهزة للتقديم. طريقة تحضير كيك البرتقال

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