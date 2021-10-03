اصنعي بنفسك كريم الفازلين وزيت الزيتون الرهيب لتفتيح المناطق الحساسة

كريم الفازلين وزيت الزيتون ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح منطقة الابطين والبيكيني الرهيب بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة، حيث أن تعتقد بعض السيدات والفتيات أن طريقة صنع الكريمات الطبيعية في المنزل موضوع صعب ولكن هي من أسهل طرق الصنع ولا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتعمل أيضاً هذه الوصفة على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات والتخلص من الشوائب والبثور السوداء والحبوب، وتعمل على توحيد لون البشرة وإزالة التجاعيد المبكرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم الفازلين وزيت الزيتون الرهيب لتفتيح المناطق الحساسة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات كريم الفازلين وزيت الزيتون

يتكون كريم الفازلين وزيت الزيتون من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة وهي كالآتي:-

ملعقة صغيرة من الفازلين.

٣ ملاعق صغيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

صفار بيضة.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفازلين وزيت الزيتون الرهيب لتفتيح المناطق الحساسة وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به الفازلين والجليسرين ونخلط المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف بعد ذلك زيت الزيتون وصفار البيض ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف عصير الليمون ونقلب جيداً. بعد ذلك نضيف الخميرة مع الاستمرار في تقليب المكونات جيداً لذلك سوف يتم الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي متجانس. نقوم بتطبيق الخليط على المناطق الداكنة ونتركه لمدة ساعتين ثم يشطف بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً لان عدم التجفيف يعمل على حدوث جفاف للبشرة. يمكن تكرار هذه الوصفة مرة في اليوم حتى الحصول على بشرة ناصعة البياض بشكل رهيب جداً.

فوائد الليمون للبشرة

يحتوي الليمون على بعض الفوائد الصحية التي تمنحها للبشرة وهي كالآتي:-

يعمل على التخلص من الرؤوس السوداء والحبوب والبقع الداكنة.

يجعل البشرة نقية وطبيعية ومتألقة وخالية من جميع الحبوب.

يساعد بشكل كبير في سد المسامات الواسعة المتواجد في البشرة.

يعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من الزيوت الزائدة في البشرة.

يساعد في تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والحساسة.

وصفة الفازلين وماء الورد

هناك بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة الاعداد

نذوب الفازلين في الميكروويف جيداً ثم نضيف إليه النشا ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس، نضيف بعد ذلك ماء الورد ونقلب المكونات جيداً ونضع الخليط في الثلاجة لمدة دقائق حتي حين الاستخدام.

اسرار الخميرة للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الخميرة للبشرة وهي كالتالي:-

تعمل على تنظيف المسامات من الشوائب العالقة فيها.

تساعد في منع ظهور التجاعيد والخيوط الرفيعة لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تقوم بتسمين ونفخ الخدود.

تعمل على تجديد وشباب خلايا البشرة لاحتوائها على فيتامين ب 5.

تساعد على تفتيح البشرة وتعطيها رطوبة ولمعان.

التخلص من البقع الداكنة والبثور السوداء والحبوب.

تعمل على التخلص من الجلد الميت.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-