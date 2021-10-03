خلطة معجزة لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والمجعد بمكونات أقوي من الكيراتين، ترطيب الشعر يعد خطوة رئيسية في علاج جميع مشاكل الشعر والاستمتاع بشعر ناعم وصحي.

وهذا لأن الترطيب يمنع جفاف وتجعد خصل الشعر كما يقوم بمنح الشعر اللمعان والحيوية وذلك ما يحتاج إلي أصحاب الشعر الجاف والمجعد.

ونظراً لأن الشعر يتعرض كثيراً لعدة عوامل خاصةً في فصل الصيف تجعله يفقد مرونته مثل أشعة الشمس الضارة وعوامل الطقس السيئة وارتفاع درجة الحرارة.

كل هذا يؤدي إلي جفاف وضعف الشعر ولذا تلجأ العديد من الفتيات إلي استخدام مستحضرات التجميل المعروفة بقدرتها علي التخلص من جفاف وتجعد الشعر.

خلطة جبارة لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والمجعد سريعاً بدون كيراتين

ترطيب وتنعيم الشعر هو أمر لا يمكن الاستغناء عنه للحفاظ علي صحة ونعومة الشعر وخاصةً لأن الشعر الجاف والمجعد من أكثر الأنواع ضرراً.

حيث يحتاج إلي عناية واهتمام كبير للتغلب علي مشاكله ودائماً ما تستخدم النساء منتجات العناية بالشعر مثل الكريمات أو البلسم.

إلا أنها تحتوي علي مواد كيميائية تضر الشعر وفروة الرأس بشدة وتجعله في حالة سيئة علي المدي البعيد.

ولذا توجد وصفات طبيعية مجربة ومضمونة ولها نتائج فعالة في ترطيب وتنعيم الشعر ومنحه النعومة واللمعان.

خلطة القرنفل المطحون والحليب لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والمجعد من أول استخدام

القرنفل له فوائد عديدة للشعر لكنه يتميز بقدرته علي تنعيم الشعر بسرعة كبيرة وتحسين ملمسه لاحتوائه علي العديد من الألياف والمعادن.

كما يساعد علي ترطيب الشعر المجعد وجعله ناعماً وهذا لأنه يتكون من مواد مثل الكيراتين ولكن سريعة المفعول.

الحليب يعمل علي تقليل تكسر الشعر والتخلص من التجعد من خلال زيادة نعومة ولمعان الشعر.

كما يساعد علي تغذية الشعر من الداخل.

ويعد مرطب طبيعي للشعر حيث يحتوي علي خصائص هامة لترطيب وتنعيم الشعر الجاف ومنع تقصفه.

2 ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

4 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

مكونات خلطة ترطيب وتنعيم الشعر الجاف والمجعد أقوي من الكيراتين

في وعاء صغير قومي بوضع القرنفل ثم أضيفي الحليب بالتدريج حتي يتجانس وتحصلي علي عجينة متماسكة.

ثم أضيفي زيت الزيتون وامزجي المكونات مرة أخري وبعد ذلك يغسل الشعر ويجفف جيداً.

يتم تقسيم الشعر إلي عدة خصل ثم توضع كمية مناسبة علي كل خصلة من الجذور حتي الأطراف.

تترك الخلطة لمدة ساعة حتي تجف ثم تغسل بالماء والشامبو الطبيعي.

تستخدم الخلطة مرة أسبوعياً وسوف تلاحظي النتيجة من أول مرة لشعر ناعم ولامع.

طريقة تحضير خلطة ترطيب وتنعيم الشعر الجاف والمجعد وكيفية الاستخدامخلطة قشور الموز وزيت جوز الهند لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والمجعد بديل الكيراتين

قشور الموز مكون طبيعي يعمل علي ترطيب وتنعيم الشعر الجاف والمجعد بفاعلية حيث يحتوي علي نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات.

والتي تعمل علي تغذية الشعر من الداخل ما توفر الرطوبة اللازمة لخصل الشعر المجعدة والمموجة وتساعد علي التخلص منها.

زيت جوز الهند من أقوي الزيوت المستخدمة في مجال العناية بالشعر الجاف والمجعد حيث يحتوي علي أحماض دهنية وفيتامينات هامة للشعر.

كما يقوم بالتغلغل داخل بصيلات الشعر مما يمد الشعر بالنعومة والليونة لشعر ناعم وأملس.

3 قشور من الموز الناضج.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بيضة واحدة.

قومي بوضع المكونات في الخلاط الكهربائي وتضرب جيداً حتي تصبح ناعمة وبدون أي تكتلات.

يتم تقسيم الشعر إلي عدة أجزاء ثم توزع الخلطة علي الشعر بالكامل من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي و منشفة دافئة ويترك لمدة ساعتين.

يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو الطبيعي وتستخدم الخلطة مرتين في الأسبوع لشعر حريري وانسيابي.

مكونات خلطة ترطيب وتنعيم الشعر الجاف والمجعدطريقة تحضير خلطة ترطيب وتنعيم الشعر الجاف والمجعد وكيفية الاستخدامخلطة البيض والزبادي لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والمجعد من أول مرة

تحتوي هذه الخلطة علي كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات الهامة التي تعمل علي تنعيم الشعر وترطيبه بشكل سريع.

كما تساعد علي تقليل تجعد الشعر وتمنع تلف وتقصف الشعر وتقوم بحماية الشعر من الجفاف والحفاظ علي فروة الرأس.

بياض بيضة واحدة.

2 ملعقة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

في إناء عميق قومي بخفق بياض البيض مع باقي المكونات جيداً حتي تحصلي علي قوام متجانس.

ثم توزع الخلطة علي الشعر من الجذور حتي الأطراف مع التدليك للتغلغل داخل خصل الشعر.

يلف الشعر ثم يغطي بغطاء الاستحمام وتترك الخلطة لمدة ساعتين.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي وتستخدم مرتين في الأسبوع لشعر ناعم ولامع كالحرير

مكونات خلطة تنعيم وترطيب الشعر الجاف والمجعد بدون كيراتينطريقة تحضير خلطة تنعيم وترطيب الشعر وكيفية الاستخدام