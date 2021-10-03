طريقة عمل الكفتة بالفريك وصفة لذيذة بمذاق مميز وشهي وأكثر من رائع

الكفتة بالفريك ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضير الكفتة سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكفتة بالفريك. مكونات الكفتة بالفريك مكونات الكفتة بالفريك سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: نصف كيلو من اللحم المفروم.

مقدار ملعقتين من اللية المفرومة أو الدهن المفروم.

بصلتين مفرومين متوسطي الحجم.

بهارات (ملح، فلفل، بهارات لحمة، زنجبيل).

نصف ملعقة قرفة اختياري.

كوب من الفريك المنقوع لمدة ساعتين.

نصف حزمة كزبرة مفرومة. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكفتة بالفريك وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بخلط كلا من اللحم المفروم والدهن المفروم والبصل والتوابل مع بعضهم البعض حتي تتجانس وتمتزج جيدا ويمكننا خلط جميع المكونات في الكبة.

وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بجلب سيخ أو عود خشب طويل أو أي شيء متوفر شبيه بالسيخ.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة علي شكل أصابع داخل السيخ.

ثم نقوم بتكرار الأمر مع جميع كمية الكفتة.

ويمكننا بعد ذلك قلي الكفتة في الزيت أو شويها في الفرن.

وإذا قمنا بشويها نقوم بتسخين الفرن وندخل الصينية التي بها الكفتة في الفرن لمدة ربع ساعة علي الرف الأوسط.

وفي نهاية الربع ساعة نقوم بتشغيل الفرن من الأعلي حتي يتحمر وجه الكفتة.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكنا إعداد سلطة الطحينة أو صوص الكاتشب الحار أو صوص المايونيز والمستردة لتقديمه مع الكفتة.

ويمكننا كذلك وضع الكفتة في الطماطم أذا قمنا بقليها. الوسوم

الكفتة بالفريك ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضير الكفتة سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكفتة بالفريك. مكونات الكفتة بالفريك مكونات الكفتة بالفريك سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: نصف كيلو من اللحم المفروم.

مقدار ملعقتين من اللية المفرومة أو الدهن المفروم.

بصلتين مفرومين متوسطي الحجم.

بهارات (ملح، فلفل، بهارات لحمة، زنجبيل).

نصف ملعقة قرفة اختياري.

كوب من الفريك المنقوع لمدة ساعتين.

نصف حزمة كزبرة مفرومة. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكفتة بالفريك وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بخلط كلا من اللحم المفروم والدهن المفروم والبصل والتوابل مع بعضهم البعض حتي تتجانس وتمتزج جيدا ويمكننا خلط جميع المكونات في الكبة.

وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بجلب سيخ أو عود خشب طويل أو أي شيء متوفر شبيه بالسيخ.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة علي شكل أصابع داخل السيخ.

ثم نقوم بتكرار الأمر مع جميع كمية الكفتة.

ويمكننا بعد ذلك قلي الكفتة في الزيت أو شويها في الفرن.

وإذا قمنا بشويها نقوم بتسخين الفرن وندخل الصينية التي بها الكفتة في الفرن لمدة ربع ساعة علي الرف الأوسط.

وفي نهاية الربع ساعة نقوم بتشغيل الفرن من الأعلي حتي يتحمر وجه الكفتة.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكنا إعداد سلطة الطحينة أو صوص الكاتشب الحار أو صوص المايونيز والمستردة لتقديمه مع الكفتة.

ويمكننا كذلك وضع الكفتة في الطماطم أذا قمنا بقليها.

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