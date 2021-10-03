طريقة عمل الوافل بمكونات بسيطة وبألذ وأشهى مذاق وسهل التحضير

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الوافل ، من الحلويات الغربية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما يحظى بإقبال الجميع، وانتشر بكثرة في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظرا لمذاقه اللذيذ والأكثر من رائع، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، وقد يكلفكم أموالاً باهظةً أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله ليمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، وهو عبارة عن فطيرة أو كعكة تصنع من البيض والسكر والدقيق والماء والحليب والبيكنج بودر، ثم تطهى في المقلاة أو الماكينة، ثم تحشى بالشوكولاتة أو النوتيلا أو أية حشوة تفضلونها، ثم يزين بالفواكه، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية أيضاً، كما يمكنكم تجربة الكريب، وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الوافل بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف يجعلكم تحضرونه كل يوم.مكونات الوافل
يتكون الوافل من مكونات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- 2 بيضة.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر الناعم.
- رشة ملح.
- ربع كوب من الزيت.
- كوب من الحليب.
- باكيت من البيكنج بودر.
- باكيت من الفانيليا.
- 2 كوب من الدقيق.
للتزيين
- كيوي مقشر ومقطع شرائح.
- موز مقشر ومقطع شرائح.
- شرائح فراولة.
- شوكولاتة للدهن.
- جوز مطحون.
- عسل نحل.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الوافل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر، ثم نخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يفتح اللون.
- ثم نضيف الملح والزيت والحليب والبيكنج بودر والفانيليا والدقيق، ثم نخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر ماكينة الوافل وبعدما تسخن نسكب فيها مقدار كوب شاي من العجينة، ثم نغلق الماكينة لمدة دقيقتين تقريباً حتى تستوي.
- بعد ذلك نرفعها من الماكينة، ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية (في حالة استخدام المقلاة ندهن المقلاة بالزيت قبل سكب العجين فيها.
- ثم ندهن الوافل بالشوكولاتة، ثم نزينها بشرائح الموز والكيوي والفراولة، ثم نرش عليه جوز مطحون أو بندق مطحون أو فستق مطحون.
- ومن الممكن أن نوزع عليه عسل نحل بدل الشوكولاتة، ثم نزينه بشرائح الموز والكيوي والفراولة
- ثم نقدم الوافل في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
الوافل ، من الحلويات الغربية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما يحظى بإقبال الجميع، وانتشر بكثرة في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظرا لمذاقه اللذيذ والأكثر من رائع، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، وقد يكلفكم أموالاً باهظةً أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله ليمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، وهو عبارة عن فطيرة أو كعكة تصنع من البيض والسكر والدقيق والماء والحليب والبيكنج بودر، ثم تطهى في المقلاة أو الماكينة، ثم تحشى بالشوكولاتة أو النوتيلا أو أية حشوة تفضلونها، ثم يزين بالفواكه، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية أيضاً، كما يمكنكم تجربة الكريب، وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الوافل بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف يجعلكم تحضرونه كل يوم.مكونات الوافل
يتكون الوافل من مكونات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- 2 بيضة.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر الناعم.
- رشة ملح.
- ربع كوب من الزيت.
- كوب من الحليب.
- باكيت من البيكنج بودر.
- باكيت من الفانيليا.
- 2 كوب من الدقيق.
للتزيين
- كيوي مقشر ومقطع شرائح.
- موز مقشر ومقطع شرائح.
- شرائح فراولة.
- شوكولاتة للدهن.
- جوز مطحون.
- عسل نحل.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الوافل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر، ثم نخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يفتح اللون.
- ثم نضيف الملح والزيت والحليب والبيكنج بودر والفانيليا والدقيق، ثم نخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر ماكينة الوافل وبعدما تسخن نسكب فيها مقدار كوب شاي من العجينة، ثم نغلق الماكينة لمدة دقيقتين تقريباً حتى تستوي.
- بعد ذلك نرفعها من الماكينة، ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية (في حالة استخدام المقلاة ندهن المقلاة بالزيت قبل سكب العجين فيها.
- ثم ندهن الوافل بالشوكولاتة، ثم نزينها بشرائح الموز والكيوي والفراولة، ثم نرش عليه جوز مطحون أو بندق مطحون أو فستق مطحون.
- ومن الممكن أن نوزع عليه عسل نحل بدل الشوكولاتة، ثم نزينه بشرائح الموز والكيوي والفراولة
- ثم نقدم الوافل في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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