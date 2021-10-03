طريقة عمل برجر الدجاج سهل التحضير بمذاق رائع ولذيذ بمكونات بسيطة

برجر الدجاج ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل برجر الدجاج.

مكونات برجر الدجاج

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

٦٠٠ جرام من صدور الدجاج الني المقطعة مكعبات.

بصلة صغيرة.

نصف كوب من البقسماط.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون مطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل برجر الدجاج وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الكبة حتي تختلط جميع المكونات جيدا وتتجانس مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بتشكيل الخليط بعد إخراجه من الكبة ألي أقراص دائرية علي شكل البرجر.

ويمكننا بعد ذلك الاحتفاظ بالبرجر في الفريزر أو طهيه.

ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات والسلطات اللذيذة التي يمكن تناولها مع برجر الدجاج.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: