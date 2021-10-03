بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية عجينة هشة وطرية وناجحة من أول مرة

طريقة عمل البيتزا الناجحة في المنزل بمكونات سهلة وبطعم أفضل من المطاعم بالإضافة إلى أن تكلفة تحضيرها بسيطة بعكس أسعار مطاعم البيتزا الباهظة، تعتبر البيتزا من أهم الأطعمة السريعة الإيطالية، أهم أسرار نجاح البيتزا الهشة هو تحضير المقادير الصحيحة بدون زيادة أو نقصان، لذلك سنقدم إليكم خلال السطور التالية أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت ابهري بها أفراد أسرتك، وأسعدي بها ضيوفك فى العزائم والإحتفالات. أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت محتويات البيتزا متوفرة في المنزل وهي: كيلو دقيق معجنات.

خمسمائة ملي من الماء الفاتر.

ثلاث معالق كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة ونصف من الخميرة البورد.

معلقة كبيرة من الملح.

معلقة ونصف من السكر. خطوات وصفة تجهيز البيتزا خطوات وصفة تجهيز البيتزا يجب تنفيذ الخطوات الآتية للحصول على عجينة قطنية: نمزج كل من مقدار الماء ومعلقة الملح والسكر بالإضافة إلى كمية الزيت لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نضيف الطحين إلى المكونات ونخلط بواسطة العجان أو اليد وذلك لمدة عشرون دقيقة ثم يتم تغطية المحتويات ستون دقيقة في مكان يساعد على الاختمار.

نضع العجينة في وعاء التسوية ونوزعه بالتساوي ثم تقوم بإضافة معجون الطماطم والخضروات واللحوم حسب الرغبة.

بعد ذلك تترك العجينة في الفرن لمدة ثلاثون دقيقة.

بعد ملاحظة أن البيتزا تتحرك عند تحريك الصينية فهذا دليل على نضجها، ويراعى أن لا يتم فتح الشواية من الأعلى إلا بعد أن تنضج البيتزا، وفى النهاية يتم إشعال الشواية حتى تذوب الجبنة جيداً. طريقة تحضير وصفة معجون الطماطم للبيتزا طريقة تحضير وصفة معجون الطماطم للبيتزا يمكن تجهيز معجون الطماطم بمكونات بسيطة وهي: كمية من ثمر الطماطم.

معلقة من ليمون.

معلقة من الثوم البودرة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

معلقة من البصل البودرة.

نصف معلقة من الزعتر. خطوات عمل وصفة صلصة الطماطم خطوات عمل وصفة صلصة الطماطم خطوات وصفة صلصة الطماطم بنكهة مميزة تتمثل في الآتي: تحول ثمرات الطماطم إلى عصير ونتركه على النار.

نضع الليمون وجميع المكونات المذكورة على عصير الطماطم على نار خفيفة لمدة خمسة عشر دقيقة.

نترك معجون الطماطم لمدة عشر دقائق ثم نضعه على العجين ويمكن استخدامه في وصفات أخرى. الوسوم

طريقة عمل البيتزا الناجحة في المنزل بمكونات سهلة وبطعم أفضل من المطاعم بالإضافة إلى أن تكلفة تحضيرها بسيطة بعكس أسعار مطاعم البيتزا الباهظة، تعتبر البيتزا من أهم الأطعمة السريعة الإيطالية، أهم أسرار نجاح البيتزا الهشة هو تحضير المقادير الصحيحة بدون زيادة أو نقصان، لذلك سنقدم إليكم خلال السطور التالية أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت ابهري بها أفراد أسرتك، وأسعدي بها ضيوفك فى العزائم والإحتفالات. أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت محتويات البيتزا متوفرة في المنزل وهي: كيلو دقيق معجنات.

خمسمائة ملي من الماء الفاتر.

ثلاث معالق كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة ونصف من الخميرة البورد.

معلقة كبيرة من الملح.

معلقة ونصف من السكر. خطوات وصفة تجهيز البيتزا خطوات وصفة تجهيز البيتزا يجب تنفيذ الخطوات الآتية للحصول على عجينة قطنية: نمزج كل من مقدار الماء ومعلقة الملح والسكر بالإضافة إلى كمية الزيت لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نضيف الطحين إلى المكونات ونخلط بواسطة العجان أو اليد وذلك لمدة عشرون دقيقة ثم يتم تغطية المحتويات ستون دقيقة في مكان يساعد على الاختمار.

نضع العجينة في وعاء التسوية ونوزعه بالتساوي ثم تقوم بإضافة معجون الطماطم والخضروات واللحوم حسب الرغبة.

بعد ذلك تترك العجينة في الفرن لمدة ثلاثون دقيقة.

بعد ملاحظة أن البيتزا تتحرك عند تحريك الصينية فهذا دليل على نضجها، ويراعى أن لا يتم فتح الشواية من الأعلى إلا بعد أن تنضج البيتزا، وفى النهاية يتم إشعال الشواية حتى تذوب الجبنة جيداً. طريقة تحضير وصفة معجون الطماطم للبيتزا طريقة تحضير وصفة معجون الطماطم للبيتزا يمكن تجهيز معجون الطماطم بمكونات بسيطة وهي: كمية من ثمر الطماطم.

معلقة من ليمون.

معلقة من الثوم البودرة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

معلقة من البصل البودرة.

نصف معلقة من الزعتر. خطوات عمل وصفة صلصة الطماطم خطوات عمل وصفة صلصة الطماطم خطوات وصفة صلصة الطماطم بنكهة مميزة تتمثل في الآتي: تحول ثمرات الطماطم إلى عصير ونتركه على النار.

نضع الليمون وجميع المكونات المذكورة على عصير الطماطم على نار خفيفة لمدة خمسة عشر دقيقة.

نترك معجون الطماطم لمدة عشر دقائق ثم نضعه على العجين ويمكن استخدامه في وصفات أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية عجينة هشة وطرية وناجحة من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.