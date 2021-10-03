مقشر سحري منزلي لتقشير وتفتيح وإزالة الجلد الميت من الوجه في دقائق معدودة

تحرص كل فتاة على جعل بشرتها أكثر نعومة وجمال ولذلك تقوم باستخدام مستحضرات تجميل مثل المرطبات والكريمات التي تقوم بتفتيح البشرة وغيرها، وعلى الرغم من ذلك يجب الاهتمام بتقشير البشرة للتخلص من بقايا الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد وجعل البشرة أكثر إشراقة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم مقشر طبيعي للوجه فتابعونا.مقشر طبيعي للوجه
- الشوفان:
نقوم بنقع ملعقة من الشوفان في كمية مناسبة من الماء الدافئ ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة مع تدليك البشرة بلطف.
بعد ذلك يغسل الوجه جيدا بالماء ثم يجفف ونقوم بوضع كريم مرطب، الشوفان يقوم بتقشير الجلد ويحافظ على رطوبة البشرة ويعالج الحكة وتهيج الجلد.
- زيت جوز الهند والسكر:
نخلط ملعقة من زيت جوز الهند مع 2 ملعقة من السكر ثم يوضع المزيج على الوجه بحركات دائرية ويترك لمدة 5 دقائق ثم يغسل بالماء الدافئ ويجفف بمنشفة قطنية.
- السكر وزيت الزيتون:
نحضر نصف كوب من السكر الأبيض أو البني ثم يخلط مع نصف كوب من زيت الزيتون ويحفظ في برطمان ثم يوضع المزيج على البشرة مع التدليك برفق وبعد ذلك يغسل الوجه بالطريقة المعتادة.
- صودا الخبز:
نضع 2 ملعقة من صودا الخبز مع كمية مناسبة من الماء ونقلب للحصول على عجينة شبة سائلة ثم يوضع المزيج على البشرة ويفرك بحركات دائرية وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء.
- الملح وعصير الليمون:
يخلط بياض بيضة مع 2 ملعقة من الملح ونصف ملعقة من عصير الليمون وملعقة من العسل ثم يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 5 دقائق، ثم يقشر ويغسل الوجه جيدا بالماء.فوائد تقشير الوجه
- التخلص من البقع الداكنة التي توجد على الوجه ولذلك ينصح بتقشير الوجه مرتين أسبوعيا.
- إزالة التصبغات والاسمرار التي يوجد على البشرة لأنه يساعد في التخلص من الجلد الميت المتراكم على الجلد.
- يعالج البشرة الجافة ويقوم بتقشيرها بكفاءة عالية ولكن ينصح بوضع كريم مرطب بعد التقشير مباشرة.
- يقوم بتنشيط الدورة الدموية ويساعد على إنتاج خلايا الجلد وبالتالي يجعل الوجه أكثر إشراقة وجمال.
- إذا كنت تعاني من وجود شعر تحت الجلد التقشير يساعد الشعر على الخروج إلى سطح الجلد.
- يقوم بإصلاح عيوب البشرة ويساهم في التخلص من الرؤوس السوداء التي توجد على الأنف والذقن والجبين.
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تحرص كل فتاة على جعل بشرتها أكثر نعومة وجمال ولذلك تقوم باستخدام مستحضرات تجميل مثل المرطبات والكريمات التي تقوم بتفتيح البشرة وغيرها، وعلى الرغم من ذلك يجب الاهتمام بتقشير البشرة للتخلص من بقايا الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد وجعل البشرة أكثر إشراقة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم مقشر طبيعي للوجه فتابعونا.مقشر طبيعي للوجه
- الشوفان:
نقوم بنقع ملعقة من الشوفان في كمية مناسبة من الماء الدافئ ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة مع تدليك البشرة بلطف.
بعد ذلك يغسل الوجه جيدا بالماء ثم يجفف ونقوم بوضع كريم مرطب، الشوفان يقوم بتقشير الجلد ويحافظ على رطوبة البشرة ويعالج الحكة وتهيج الجلد.
- زيت جوز الهند والسكر:
نخلط ملعقة من زيت جوز الهند مع 2 ملعقة من السكر ثم يوضع المزيج على الوجه بحركات دائرية ويترك لمدة 5 دقائق ثم يغسل بالماء الدافئ ويجفف بمنشفة قطنية.
- السكر وزيت الزيتون:
نحضر نصف كوب من السكر الأبيض أو البني ثم يخلط مع نصف كوب من زيت الزيتون ويحفظ في برطمان ثم يوضع المزيج على البشرة مع التدليك برفق وبعد ذلك يغسل الوجه بالطريقة المعتادة.
- صودا الخبز:
نضع 2 ملعقة من صودا الخبز مع كمية مناسبة من الماء ونقلب للحصول على عجينة شبة سائلة ثم يوضع المزيج على البشرة ويفرك بحركات دائرية وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء.
- الملح وعصير الليمون:
يخلط بياض بيضة مع 2 ملعقة من الملح ونصف ملعقة من عصير الليمون وملعقة من العسل ثم يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 5 دقائق، ثم يقشر ويغسل الوجه جيدا بالماء.فوائد تقشير الوجه
- التخلص من البقع الداكنة التي توجد على الوجه ولذلك ينصح بتقشير الوجه مرتين أسبوعيا.
- إزالة التصبغات والاسمرار التي يوجد على البشرة لأنه يساعد في التخلص من الجلد الميت المتراكم على الجلد.
- يعالج البشرة الجافة ويقوم بتقشيرها بكفاءة عالية ولكن ينصح بوضع كريم مرطب بعد التقشير مباشرة.
- يقوم بتنشيط الدورة الدموية ويساعد على إنتاج خلايا الجلد وبالتالي يجعل الوجه أكثر إشراقة وجمال.
- إذا كنت تعاني من وجود شعر تحت الجلد التقشير يساعد الشعر على الخروج إلى سطح الجلد.
- يقوم بإصلاح عيوب البشرة ويساهم في التخلص من الرؤوس السوداء التي توجد على الأنف والذقن والجبين.
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