حضري البسبوسة المصرية المرملة الطرية والطعم تحفة

طريقة تحضير البسبوسة المصرية، تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث تتسم طريقة تحضيرها بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت مطلقاً في التحضير، فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها من أجل تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج وإليكم في السطور التالية طريقة تحضير البسبوسة.

مقادير تحضير البسبوسة:

تتسم طريقة تحضير البسبوسة بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت على الإطلاق كما ذكرنا إليكم من قبل إما بالنسبة للمقادير فهي كالتالي:

نصف كيلو من دقيق السميد.

نصف كأس من السمن.

ربع كأس من جوز الهند.

كأس من اللبن.

كأس من السكر.

ملعقتين من عسل الجلوكوز.

نصف كأس من المياه.

كأسان من المياه.

كأس ونصف من السكر.

فانيليا.

عصير ليمون.

طريقة تحضير صينية البسبوسة:

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الجيد ونكهتها المختلفة وتجهل الكثير من السيدات طريقة تحضيرها في المنزل لذلك تتبعوا معنا في السطور الآتية خطوات طريقة تحضير صينية البسبوسة: