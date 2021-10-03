حضري البسبوسة المصرية المرملة الطرية والطعم تحفة

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طريقة تحضير البسبوسة المصرية، تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث تتسم طريقة تحضيرها بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت مطلقاً في التحضير، فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها من أجل تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج وإليكم في السطور التالية طريقة تحضير البسبوسة.مقادير تحضير البسبوسة:
تتسم طريقة تحضير البسبوسة بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت على الإطلاق كما ذكرنا إليكم من قبل إما بالنسبة للمقادير فهي كالتالي:
- نصف كيلو من دقيق السميد.
- نصف كأس من السمن.
- ربع كأس من جوز الهند.
- كأس من اللبن.
- كأس من السكر.
- ملعقتين من عسل الجلوكوز.
- نصف كأس من المياه.
- كأسان من المياه.
- كأس ونصف من السكر.
- فانيليا.
- عصير ليمون.
البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الجيد ونكهتها المختلفة وتجهل الكثير من السيدات طريقة تحضيرها في المنزل لذلك تتبعوا معنا في السطور الآتية خطوات طريقة تحضير صينية البسبوسة:
- أولاً يتم الحصول على طبق من البلاستيك ويتم وضعه السميد بالإضافة لجوز الهند.
- الحصول على وعاء من البلاستيك ويتم وضع فيه السكر مع نصف كأس من المياه ثم يتم وضعه على النار مع التقليب ويتم المراقبة لحين إذابة السكر ثم يتم إضافة السمن مع الاستمرار في التقليب بالاعتماد على المضرب اليدوي.
- الحصول على اللبن ثم يتم إضافته مع الاستمرار في التقليب ثم يتم رفعه من على النار وتركه ووضعه جانباً.
- يتم وضع الخليط على دقيق السميد ثم يتم الحصول على صينية ودهنها بمادة دهنية ثم يتم وضع الخليط عليها.
- يتم إدخال الخليط إلى الفرن ويتم الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه السكر والمياه ثم رفعهم على النار.
- يتم تركه قليلاً ثم يتم وضع الليمون والفانيليا مع ملعقة من السمن وتركه على النار التقليب.
- يتم إخراج البسبوسة من الفرن ويتم وضع السيرب على وجهها وهكذا يكون قد تم الانتهاء من طريقة تحضير البسبوسة وبالهناء على الجميع.
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طريقة تحضير البسبوسة المصرية، تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث تتسم طريقة تحضيرها بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت مطلقاً في التحضير، فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها من أجل تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج وإليكم في السطور التالية طريقة تحضير البسبوسة.مقادير تحضير البسبوسة:
تتسم طريقة تحضير البسبوسة بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت على الإطلاق كما ذكرنا إليكم من قبل إما بالنسبة للمقادير فهي كالتالي:
- نصف كيلو من دقيق السميد.
- نصف كأس من السمن.
- ربع كأس من جوز الهند.
- كأس من اللبن.
- كأس من السكر.
- ملعقتين من عسل الجلوكوز.
- نصف كأس من المياه.
- كأسان من المياه.
- كأس ونصف من السكر.
- فانيليا.
- عصير ليمون.
البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الجيد ونكهتها المختلفة وتجهل الكثير من السيدات طريقة تحضيرها في المنزل لذلك تتبعوا معنا في السطور الآتية خطوات طريقة تحضير صينية البسبوسة:
- أولاً يتم الحصول على طبق من البلاستيك ويتم وضعه السميد بالإضافة لجوز الهند.
- الحصول على وعاء من البلاستيك ويتم وضع فيه السكر مع نصف كأس من المياه ثم يتم وضعه على النار مع التقليب ويتم المراقبة لحين إذابة السكر ثم يتم إضافة السمن مع الاستمرار في التقليب بالاعتماد على المضرب اليدوي.
- الحصول على اللبن ثم يتم إضافته مع الاستمرار في التقليب ثم يتم رفعه من على النار وتركه ووضعه جانباً.
- يتم وضع الخليط على دقيق السميد ثم يتم الحصول على صينية ودهنها بمادة دهنية ثم يتم وضع الخليط عليها.
- يتم إدخال الخليط إلى الفرن ويتم الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه السكر والمياه ثم رفعهم على النار.
- يتم تركه قليلاً ثم يتم وضع الليمون والفانيليا مع ملعقة من السمن وتركه على النار التقليب.
- يتم إخراج البسبوسة من الفرن ويتم وضع السيرب على وجهها وهكذا يكون قد تم الانتهاء من طريقة تحضير البسبوسة وبالهناء على الجميع.
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