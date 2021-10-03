تجربتي مع حليب الصويا في المنزل

تجربتي مع حليب الصويا، حليب الصويا هو البديل الأفضل للحليب البقري والجاموسي، وذلك لأن هذا الحليب يحتوي على كميات عالية من البروتينات والكربوهيدرات التي يحتاج إليها الجسم، ويستمد منها البروتين بشكل يومي, كما أنه يتميز بمذاقًا مُحلى، كأنه يحتوي على نسبة من السكر، مما يجعله من الاختيار الأمثل لمحبي مبيض القهوة أو الكريمر، مما له من شهرة واسعة الانتشار في شرق آسيا، ولكنه أصبح من بدائل الحليب الأشهر على مستوي العالم، فبالرغم من أنه يحتوي على مواد بنائية مفيدة للجسم، وكذلك البروتينات إلا انه ذات السعرات المنخفضة، مما يعطيه سمعة طيبة وسط الرياضيين، والذين يتبعوا نظام غذائي قليل السعرات الحرارية , وبالتالي فهو يعد الاختيار الأفضل والأمثل لمرضى السكري والضغط أو مرضى القلب لأنهم يحتاجون إلى بدائل الحليب بدون دهون أو الحليب ذوي السعرات الأقل ,اليوم سوف نعطيكم أسهل طريقة على الإطلاق، لتحضرون حليب الصويا في منزلكم وبأقل مجهود، حتى تجعلوا منه بديلًا للحليب البقري والجاموسي.

كمية مناسبة من فول الصويا حسب الرغبة

مقدارًا من الماء الساخن

مكونات و مقادير حليب الصويا

طريقة التحضير

نبدأ بغسيل وتقشير حبيبات فول الصويا جيدًا. نستمر في نقع حبات الفول المنزوع قشرته في إناء كبير وواسع، وذلك لأن حبات الفول تتمدد وتتضاعف حجمها حين تنقع في الماء، وتظل منقوعة في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة حد أدنى. بعد استغراق الوقت الكافي في نقع حبات الفول في الماء، نبدأ بتقليب الخليط من الماء والفول بشكل سريع، لنخلطها مع الماء جيدًا، وتزداد حجم الحبيبات أضعافًا مضاعفة. بعد استغراق وقت كبير في نقع فول الصويا في الماء، نبدأ في التقليب السريع والمستمر برهة من الوقت، حتى يصبح خليطًا متجانسًا من الماء وقول الصويا. نحضر قطعة من القماش لتصفية الخليط جيدًا، أو يمكننا استخدام مصفاة ضيقة الثقوب، حتى تمكننا من نزع الشوائب أو الغبار أو شيء آخر لنستخلص الحليب أو السائل متجانسًا وخالي من الشوائب تمامًا. نضيف المقدار المطلوب من الماء حتى نحصل على القوام المطلوب للحليب، ويجب أن نضيف الماء البارد ونقلب جيدًا، حتى يصبح سائل متجانس ذات قوامًا مثل الحليب البقري أو الجاموسي. نضع الخليط على النار على درجة حرارة 280 درجة مئوية أو حتى تمام الغليان المتكرر لمرتين فقط، ثم بعد بذلك يكون حليب الصويا جاهز لدينا.

كيفية الوصول إلى أفضل طعم مشابه للحليب تمامًا

هناك عدة معاير يجب أن نلتزم ونتأكد من توافرها وتحضيرها بالطريقة المذكورة للحصول على أفضل طعم مشابه إلى حد كبير الحليب البقري أو الجاموسي

أولًا يجب أن يكون الفول موجود في مكان جاف وبارد ونظيف خالي من السوس أو الطفيليات أو غير ملوث.

ثانيًا يجب أن يتم الاختيار بعناية شديدة لحبات الفول المنتقاة حتى لا يتأثر الطعم من حبة فاسدة قد تفقد طعم الخليط ككل.

ثالثًا يجب ويفضل تقشير حبات فول الصويا جيدًا، لما قد يكون عالقًا في القشرة أو نتيجة لتحملها الشمس أو طرق التخزين التي قد توثر على قشرة الفول الصويا.

رابعًا يتم طحن فول الصويا المقشر جيدًا بعناية أثناء تقليب الفول المنقوع في الماء، حتى نتأكد أنه أصبح متجانسًا مع الماء ليكون خليط جاهز لعملية التصفية من الشوائب.

خامسًا التصفية الجيدة والتأكد من عدم وجود أي شيء يعكر الحليب أو أجزاء الفول الصلبة أو البقايا من القشور.

فوائد ومحتويات حليب الصويا

لعل أكثر ما يميز حليب الصويا أنه نباتيًا، طبيعيًا من دون إضافة مواد حافظة أو مواد كيميائية، تدخل ضمن مكوناته علمًا بأن الأنواع الجاهزة تكون مطعمة من قبل الشركات والمصانع المصنعة لحليب الصويا، أي تضاف إليه نكهات الفواكه أو الفيتامينات, ولكن الحليب المحضر طبيعي مضمون وسهل المكونات، فهو يحتوي على نسبة 1.89 من الكربوهيدرات و2% من الدهون و51جم من الصوديوم، كما يحتوي أيضًا على 118 جم من البوتاسيوم و4جرام من السكر و3.3 من البروتين و3% حديد، وأيضًا يحتوي على 5% فيتامين بي6 وماغنسيوم بنسبة 6%، هذه المقادير ضمن نظام غذائي 2000 سعرًا حراريًا في اليوم.

وفي الخاتمة نوجه النصيحة الصحية بممارسة الرياضة وضرورة إتباع الحمية الغذائية المناسبة، وأقل ما يكون ممارسه الرياضة لنصف ساعة في اليوم، وذلك حفاظًا على صحتكم أعزائنا القراء، وتذكروا دومًا أن 70% تكمن في الصحة للنظام الغذائي والحمية و30% مقسمه راحة ونوم وممارسه رياضة, دمتم بألف صحة وعافية دومًا.