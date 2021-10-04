اصنعي بنفسك كريم ماء الورد والنشا تفتيح فوري للبشرة والمناطق الحساسة

كريم ماء الورد والنشا ، من افضل الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة بشكل رائع، كما يمنح البشرة المرونة والنضارة، ويحافظ عليها من الاسمرار الناتج عن استخدام المواد الكيميائية الضارة، كما يعطي للجسم رائحة جميلة ومنعشة تدوم معكي فترة طويلة، ويزيد من حيوية البشرة ويعيد لها شبابها، كما يدخل في الكثير من مستحضرات التجميل الهائلة التي تجعل مظهر البشرة رائع وجميل، وهو من الكريمات البسيطة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم ماء الورد والنشا تفتيح فوري للمناطق الحساسة قبل الزفاف بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم ماء الورد والنشا الرهيب مكونات كريم ماء الورد والنشا الرهيب يتكون من عدة مكونات بسيطة تعطي للبشرة النضارة والحيوية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقتين من ماء الورد. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم ماء الورد والنشا السحري تفتيح فوري للمناطق الحساسة بشكل طبيعي وهى كما يلي:- احضري وعاء صغير وضعي النشا، والبيكنج بودر وقلبيهم جيداً.

ضيفي ماء الورد بالتدريج حتى يتكون لديكي خليط سائل.

بعد ذلك ضعي زيت جوز الهند وعصير الليمون للخليط واستمري بالتقليب حتى يتجانس الخليط.

ضعي الكريم في الثلاجة لمدة ربع ساعة، ثم افردي الكريم على البشرة بالتساوي.

ثم اتركيه لمدة خمس دقائق، ثم دلكي الجسم جيداً برفق وبحركة دائرية حتى يتشرب الخليط.

اتركي الكريم على البشرة لمدة ٢٠ دقيق، ثم قومي بغسله بالماء البارد تحصلين على بشرة بيضاء وأكثر نعومة. فوائد كريم ماء الورد والنشا للبشرة يوجد عدة فوائد هائلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة بكل سهولة. يستخدم كمرطب طبيعي رائع للبشرة ويقضي على الشيخوخة وعلامات تقدم العمر المبكرة. يساعد على امتصاص الدهون الزائدة التي تتراكم على البشرة. يعمل على إزالة الأوساخ والبكتيريا والأتربة المتراكمة على البشرة. يساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون. يمنح البشرة النضارة والنعومة والحيوية ويحميها من الجفاف. يعمل على تبييض المناطق الحساسة الداكنة ويزيل التصبغات الجلدية. يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تشوه مظهر البشرة. الوسوم

كريم ماء الورد والنشا ، من افضل الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة بشكل رائع، كما يمنح البشرة المرونة والنضارة، ويحافظ عليها من الاسمرار الناتج عن استخدام المواد الكيميائية الضارة، كما يعطي للجسم رائحة جميلة ومنعشة تدوم معكي فترة طويلة، ويزيد من حيوية البشرة ويعيد لها شبابها، كما يدخل في الكثير من مستحضرات التجميل الهائلة التي تجعل مظهر البشرة رائع وجميل، وهو من الكريمات البسيطة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم ماء الورد والنشا تفتيح فوري للمناطق الحساسة قبل الزفاف بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم ماء الورد والنشا الرهيب مكونات كريم ماء الورد والنشا الرهيب يتكون من عدة مكونات بسيطة تعطي للبشرة النضارة والحيوية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقتين من ماء الورد. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم ماء الورد والنشا السحري تفتيح فوري للمناطق الحساسة بشكل طبيعي وهى كما يلي:- احضري وعاء صغير وضعي النشا، والبيكنج بودر وقلبيهم جيداً.

ضيفي ماء الورد بالتدريج حتى يتكون لديكي خليط سائل.

بعد ذلك ضعي زيت جوز الهند وعصير الليمون للخليط واستمري بالتقليب حتى يتجانس الخليط.

ضعي الكريم في الثلاجة لمدة ربع ساعة، ثم افردي الكريم على البشرة بالتساوي.

ثم اتركيه لمدة خمس دقائق، ثم دلكي الجسم جيداً برفق وبحركة دائرية حتى يتشرب الخليط.

اتركي الكريم على البشرة لمدة ٢٠ دقيق، ثم قومي بغسله بالماء البارد تحصلين على بشرة بيضاء وأكثر نعومة. فوائد كريم ماء الورد والنشا للبشرة يوجد عدة فوائد هائلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة بكل سهولة. يستخدم كمرطب طبيعي رائع للبشرة ويقضي على الشيخوخة وعلامات تقدم العمر المبكرة. يساعد على امتصاص الدهون الزائدة التي تتراكم على البشرة. يعمل على إزالة الأوساخ والبكتيريا والأتربة المتراكمة على البشرة. يساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون. يمنح البشرة النضارة والنعومة والحيوية ويحميها من الجفاف. يعمل على تبييض المناطق الحساسة الداكنة ويزيل التصبغات الجلدية. يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تشوه مظهر البشرة.

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