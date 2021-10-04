أبسط وأسهل طريقه لعمل السينابون في المنزل بطريقة المحلات المشهورة

محبي السينابون أو “لفائف القرفة” لا حصر لهم، ولكنهم لا يعرفون طريقة تحضيره بالمنزل، لكن في الحقيقة أن طريقة تحضير السينابون فى المنزل ليست عسيرة وصعبة، هذا بجانب أنها فقط تكون بحاجة إلى خطوات دقيقة، وفي تلك المقالة سوف نقدم لكم طريقة عمله بأسهل الخطوات، حيث أنه له طرق عدة لتحضيره، ومعظم هذه الطرق تكون بحاجة إلى مكونات مكلفة للغاية، لكن فيما يلي أبسط هذه الطرق بأقل المكونات غير باهظة الثمن. مقادير لتحضيرعجينة السينابون كوب حليب دافئ.

1/2 كوب وملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة جافة.

2 حبة بيض كبير الحجم.

6 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة ذائبة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. خطوات لتحضير عجينة السينابون في البداية قومي بتسخين الحليب بالميكرويف وذلك حتى مرور ما يقرب من حوالي 45 إلى 60 ثانية، ومن ثم قومي بوضعه بالخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي بتسخين لما يقرب من حوالي ملعقة صغيرة من السكر والخميرة الحليب، ومن ثم قومي بخلطهم معاً، ومن ثم قومي بتركه حتى مرور ما يقرب من حوالي 5 دقائق.

بعدها قومي بوضع كلاً من الزبدة والفانيليا وكذلك ½ كوب سكر والبيض إلى الخلاط الكهربائي، ومن ثم امزجيهم معاً.

بعد ذلك قومي بإضافة كلاً من الدقيق والملح وكذلك القرفة، مع التقليب سوياً إلى أن يتم التجانس.

بعد ذلك قومي بعجن العجين حتى يتكون معكِ عجينة كبيرة ناعمة ومتماسكة.

بعدها قومي بنقل العجين لسطح مستوٍ تم رش الدقيق عليه، ومن ثم قومي بعجنها من خلال يديك جيدًا لما يقرب من حوالي 5 دقائق.

بعد ذلك قومي بإحضار وعاء كبير، ومن ثم ادهنيه بالقليل من الزيت، وبعدها ضعي العجين بداخله، ومن ثم قومي بتغطية الوعاء بواسطة منشفة دافئة.

اتركي العجين جانبًا إلى أن ترتفع ويزداد الحجم الخاص بها بمكان دافئ حتى مرور ساعة.

بعدها قومي بتقطيع العجين بعد ذلك حتى 12 قطعة متساوية، ومن ثم أفرديها على سطح مستو.

في النهاية قومي بحشو العجينة تبعاً لرغبتك، ومن ثم قومي بلفها، وخبزها بالفرن إلى أن تنضج تماماً، وهكذا يكون السينابون جاهز على التقديم. الوسوم

محبي السينابون أو “لفائف القرفة” لا حصر لهم، ولكنهم لا يعرفون طريقة تحضيره بالمنزل، لكن في الحقيقة أن طريقة تحضير السينابون فى المنزل ليست عسيرة وصعبة، هذا بجانب أنها فقط تكون بحاجة إلى خطوات دقيقة، وفي تلك المقالة سوف نقدم لكم طريقة عمله بأسهل الخطوات، حيث أنه له طرق عدة لتحضيره، ومعظم هذه الطرق تكون بحاجة إلى مكونات مكلفة للغاية، لكن فيما يلي أبسط هذه الطرق بأقل المكونات غير باهظة الثمن. مقادير لتحضيرعجينة السينابون كوب حليب دافئ.

1/2 كوب وملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة جافة.

2 حبة بيض كبير الحجم.

6 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة ذائبة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. خطوات لتحضير عجينة السينابون في البداية قومي بتسخين الحليب بالميكرويف وذلك حتى مرور ما يقرب من حوالي 45 إلى 60 ثانية، ومن ثم قومي بوضعه بالخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي بتسخين لما يقرب من حوالي ملعقة صغيرة من السكر والخميرة الحليب، ومن ثم قومي بخلطهم معاً، ومن ثم قومي بتركه حتى مرور ما يقرب من حوالي 5 دقائق.

بعدها قومي بوضع كلاً من الزبدة والفانيليا وكذلك ½ كوب سكر والبيض إلى الخلاط الكهربائي، ومن ثم امزجيهم معاً.

بعد ذلك قومي بإضافة كلاً من الدقيق والملح وكذلك القرفة، مع التقليب سوياً إلى أن يتم التجانس.

بعد ذلك قومي بعجن العجين حتى يتكون معكِ عجينة كبيرة ناعمة ومتماسكة.

بعدها قومي بنقل العجين لسطح مستوٍ تم رش الدقيق عليه، ومن ثم قومي بعجنها من خلال يديك جيدًا لما يقرب من حوالي 5 دقائق.

بعد ذلك قومي بإحضار وعاء كبير، ومن ثم ادهنيه بالقليل من الزيت، وبعدها ضعي العجين بداخله، ومن ثم قومي بتغطية الوعاء بواسطة منشفة دافئة.

اتركي العجين جانبًا إلى أن ترتفع ويزداد الحجم الخاص بها بمكان دافئ حتى مرور ساعة.

بعدها قومي بتقطيع العجين بعد ذلك حتى 12 قطعة متساوية، ومن ثم أفرديها على سطح مستو.

في النهاية قومي بحشو العجينة تبعاً لرغبتك، ومن ثم قومي بلفها، وخبزها بالفرن إلى أن تنضج تماماً، وهكذا يكون السينابون جاهز على التقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبسط وأسهل طريقه لعمل السينابون في المنزل بطريقة المحلات المشهورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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