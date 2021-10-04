اصنعي معجنات كيك رول الشوكولاتة بالمنزل بطعم لذيذ ورائع

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تعتبر معجنات كيك رول الشوكولاتة ، من المعجنات الهشة الجميلة، تشبه الكيك من حيث الشكل، يتم تجهيزها بخطوات سهلة جداً، ومكوناتها مغذية جداً ومفيدة وهي من المعجنات الهشة التي يتم حشوها بكمية وفيرة بخليط الشكولاتة الذي يتم صنعه بإذابة الشوكولاتة مع بعض المكونات الأخرى كالسكر والزبدة والكاكاو، وهذه المعجنات تعتبر لذيذة جداً ويمكن تقديمها للأطفال كوجبة مدرسية خاصة لأن الكثير من الأطفال يعشقون الشوكولاتة بمختلف أنواعهاً وأيضاً لها عشاقها من الكبار ويمكن تقديمها أيضاً في الحفلات والأعياد، لذلك سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معجنات كيك رول الشوكولاتة اللذيذة بالمنزل.مكونات عمل معجنات كيك رول الشوكولاتة
يتم تحضير الكيكة من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:-
- 3 أكواب وربع من الدقيق.
- 3/4 كوب حليب.
- 2 ملعقة صغيرة خميرة.
- ربع كوب سكر.
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- 2 حبة كبيرة بيض.
- حبة كبيرة بياض بيض فقط.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
للحشو
- 200 شوكولاتة مبشورة.
- 4 ملاعق كبيرة زبدة.
- نصف كوب سكر.
- رشة قرفة.
- 3 ملاعق من الكاكاو الخام.
- للوجه، صفار بيضة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة من الحليب.
طريقة التحضير
يتم تحضير معجنات كيك رول الشوكولاتة بالمنزل باتباع الآتي:ـ
- نضع نصف كمية الحليب مع كمية الخميرة والقليل من السكر ونتركهم لمدة أربع دقائق حتي يختمر.
- ثم نضع خليط الخميرة في العجان الكهربائي ونضيف إليه كمية الحليب المتبقية ثم نضيف إليه الزبدة والسكر المتبقي.
- نضيف البيض ثم نضيف بياض البيضة ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ثم نضيف نصف كمية الدقيق ونضع عليها الملح ونخلط المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض.
- نضيف باقي كمية الدقيق ونستمر في العجين حتي تتكون لدينا عجينة طرية وغير ملتصقة باليد.
- ثم نضعها في وعاء كبير مدهون بقليل من الزبدة، ونغطيها ونتركها حتي تختمر ويتضاعف حجمها.
طريقة تحضير الحشوة
يتم تحضير الحشوة باتباع الآتي:-
- نضع الشوكولاتة المبشورة مع ملعقتين الكاكاو ورشة من القرفة والزبدة والسكر ثم نقلب المكونات جيداً.
- ثم نضع الخليط علي حمام مائي ساخن حتي تذوب الشكولاتة تماماً مع جميع المكونات، يمكن وضع المكونات على نار هادئة بدلاً من الحمام المائي حسب الرغبة.
- نقوم بتقسيم العجين إلي نصفين، ثم نضعه علي سطح مرشوش بالدقيق نقوم بفرد كل جزء من العجين باستخدام النشابة بشكل طولي.
- ثم نضع بداخل كل جزء من العجين كمية متساوية من الشكولاتة، ثم نلف العجينة على شكل رول ثم نضعها في قالب كيك ذو فتحة في المنتصف أو أي قالب نفضل استخدامه.
- نلف الجزء الثاني بنفس الطريقة ونضعه فوق الجزء الأول في قالب الكيك ونضغط عليه قليلاً.
- ثم نغطي الكيكة ونتركها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة، ثم ندهن الوجه بالحليب المخلوط مع صفار البيض والفانيليا باستخدام فرشاة.
- ثم تدخلها فرن ساخن على درجة حرا رة 180 لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن تقطع وتقدم بألف هنا وشفا يمكن تزينها بالسكر البودرة.
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تعتبر معجنات كيك رول الشوكولاتة ، من المعجنات الهشة الجميلة، تشبه الكيك من حيث الشكل، يتم تجهيزها بخطوات سهلة جداً، ومكوناتها مغذية جداً ومفيدة وهي من المعجنات الهشة التي يتم حشوها بكمية وفيرة بخليط الشكولاتة الذي يتم صنعه بإذابة الشوكولاتة مع بعض المكونات الأخرى كالسكر والزبدة والكاكاو، وهذه المعجنات تعتبر لذيذة جداً ويمكن تقديمها للأطفال كوجبة مدرسية خاصة لأن الكثير من الأطفال يعشقون الشوكولاتة بمختلف أنواعهاً وأيضاً لها عشاقها من الكبار ويمكن تقديمها أيضاً في الحفلات والأعياد، لذلك سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معجنات كيك رول الشوكولاتة اللذيذة بالمنزل.مكونات عمل معجنات كيك رول الشوكولاتة
يتم تحضير الكيكة من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:-
- 3 أكواب وربع من الدقيق.
- 3/4 كوب حليب.
- 2 ملعقة صغيرة خميرة.
- ربع كوب سكر.
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- 2 حبة كبيرة بيض.
- حبة كبيرة بياض بيض فقط.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
للحشو
- 200 شوكولاتة مبشورة.
- 4 ملاعق كبيرة زبدة.
- نصف كوب سكر.
- رشة قرفة.
- 3 ملاعق من الكاكاو الخام.
- للوجه، صفار بيضة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة من الحليب.
طريقة التحضير
يتم تحضير معجنات كيك رول الشوكولاتة بالمنزل باتباع الآتي:ـ
- نضع نصف كمية الحليب مع كمية الخميرة والقليل من السكر ونتركهم لمدة أربع دقائق حتي يختمر.
- ثم نضع خليط الخميرة في العجان الكهربائي ونضيف إليه كمية الحليب المتبقية ثم نضيف إليه الزبدة والسكر المتبقي.
- نضيف البيض ثم نضيف بياض البيضة ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ثم نضيف نصف كمية الدقيق ونضع عليها الملح ونخلط المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض.
- نضيف باقي كمية الدقيق ونستمر في العجين حتي تتكون لدينا عجينة طرية وغير ملتصقة باليد.
- ثم نضعها في وعاء كبير مدهون بقليل من الزبدة، ونغطيها ونتركها حتي تختمر ويتضاعف حجمها.
طريقة تحضير الحشوة
يتم تحضير الحشوة باتباع الآتي:-
- نضع الشوكولاتة المبشورة مع ملعقتين الكاكاو ورشة من القرفة والزبدة والسكر ثم نقلب المكونات جيداً.
- ثم نضع الخليط علي حمام مائي ساخن حتي تذوب الشكولاتة تماماً مع جميع المكونات، يمكن وضع المكونات على نار هادئة بدلاً من الحمام المائي حسب الرغبة.
- نقوم بتقسيم العجين إلي نصفين، ثم نضعه علي سطح مرشوش بالدقيق نقوم بفرد كل جزء من العجين باستخدام النشابة بشكل طولي.
- ثم نضع بداخل كل جزء من العجين كمية متساوية من الشكولاتة، ثم نلف العجينة على شكل رول ثم نضعها في قالب كيك ذو فتحة في المنتصف أو أي قالب نفضل استخدامه.
- نلف الجزء الثاني بنفس الطريقة ونضعه فوق الجزء الأول في قالب الكيك ونضغط عليه قليلاً.
- ثم نغطي الكيكة ونتركها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة، ثم ندهن الوجه بالحليب المخلوط مع صفار البيض والفانيليا باستخدام فرشاة.
- ثم تدخلها فرن ساخن على درجة حرا رة 180 لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن تقطع وتقدم بألف هنا وشفا يمكن تزينها بالسكر البودرة.
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