طريقة عمل الوافل الهاش المقرمش بأبسط الطرق والخطوات بمقادير مظبوطة

طريقة عمل الوافل هي عبارة عن عجينة سائلة يتم تحضرها في ماكينة متخصصة لصنعه أو صفيحه بشكل المثلث ويتم تركها في الجهاز لمده لنحصل الشكل المميز الهاش المقرمش المطلوب ويمكن أضافه الكثير من الحشوات لتزينها مثل العسل الأبيض أو الشوكولاتة، الفواكه المشكلة المفضلة، المربي، السكر البودر، صوص الكراميل وتعد من أسهل الوجبات السهلة لتناولها في وجبه الفطور ويمكن أستبدال الدقيق بالشوفان لمن يتبع نظام غدائي صحي. طريقة عمل الوافل المقرمش طريقة عمل الوافل المقرمش ويعد أصول صنعة إلى المطبخ البلجيكي حتي وصل إلي المطابخ الأوربية وباقي دول العالم العربية والخليج. يصنف من قوائم البسكوت الخفيفة الهاشة يتم تحضير بطرق مختلفة كثيرة منهم من يفضل أعداده بالزبدة أو الزيت النباتي الوافل يجمع فوائد عديده ومغذية مثل البيض واللبن البروتين والكاليسوم الذي يحتجاه الجسم بشكل يومي وفي السطور التالية سوف نرح لكم طريقة أعداده بخطوات مبسطة لتحضيره بأي وقت. طريقة عمل الوافل بصوص الشوكولاتة طريقة عمل الوافل بصوص الشوكولاتة المكونات ثلاث أكواب دقيق حلويات.

100 جرام زيت نباتي ( نصف كوب ).

100 جرام حليب سائل ( نصف كوب ).

250 جرام ( ربع كوب ماء ).

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة سكر أبيض مطحون.

ذرة ملح.

شوكولاتة سائلة للتزين. طريقة التحضير ننخل الدقيق ونضعه في وعاء عميق.

نضيف المكونات الجافة على الدقيق ونقلبهم.

نضع في وعاء أخر البيض ونخفقه جيداً.

نضيف الفانيليا السائلة والزيت ونقلبهم مع البيض.

نصب الحليب على الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر.

سنحصل على عجينة سميكة ونضيف الجزء المتبقي من الحليب.

نقلبهم ستصبح سائلة مناسبة نتركه نصف ساعة ليرتاح قليلاً.

نحضر ماكينة الوافل ونضع كمية مناسبة ونتركها حتي نحصل على لون ذهبي من الجانبين.

تزين بالشوكولاتة السائلة وترص في أطباق التقديم ويقدم بجانبها المشروبات المفضلة. طريقة عمل الوافل بالمربي والفواكه المشكلة طريقة عمل الوافل بالمربي والفواكه المشكلة المكونات كوبان دقيق.

كوب ونصف من اللبن.

ربع كوب زيت نباتي.

أربع بيضات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ظرف فانيليا.

ملعقتان كبيرة سكر.

ربع ملعقة ممسوحه ملح.

أي نوع مربي تفضلينه للتزين. طريقة التحضير نضع المكونات الجافة في وعاء عميق ونقلبهم جيداً.

نضع الزيت على الحليب ونقلبهم قبل الصب.

نصبهم بالتدريج مع التقليب المستمر حتي نحصل على عجينة سائلة.

نشغل ماكينة الوافل ونتركها حتي تسخن.

نأخذ كمية مناسبة ونصبها في الفرغات ونملئها ونغلق الغطاء.

نتركها حتي تصبح لونها ذهبي من الوجهين.

ترص في أطباق التقديم وتزين بالمربي وتقدم. الوسوم

طريقة عمل الوافل هي عبارة عن عجينة سائلة يتم تحضرها في ماكينة متخصصة لصنعه أو صفيحه بشكل المثلث ويتم تركها في الجهاز لمده لنحصل الشكل المميز الهاش المقرمش المطلوب ويمكن أضافه الكثير من الحشوات لتزينها مثل العسل الأبيض أو الشوكولاتة، الفواكه المشكلة المفضلة، المربي، السكر البودر، صوص الكراميل وتعد من أسهل الوجبات السهلة لتناولها في وجبه الفطور ويمكن أستبدال الدقيق بالشوفان لمن يتبع نظام غدائي صحي. طريقة عمل الوافل المقرمش طريقة عمل الوافل المقرمش ويعد أصول صنعة إلى المطبخ البلجيكي حتي وصل إلي المطابخ الأوربية وباقي دول العالم العربية والخليج. يصنف من قوائم البسكوت الخفيفة الهاشة يتم تحضير بطرق مختلفة كثيرة منهم من يفضل أعداده بالزبدة أو الزيت النباتي الوافل يجمع فوائد عديده ومغذية مثل البيض واللبن البروتين والكاليسوم الذي يحتجاه الجسم بشكل يومي وفي السطور التالية سوف نرح لكم طريقة أعداده بخطوات مبسطة لتحضيره بأي وقت. طريقة عمل الوافل بصوص الشوكولاتة طريقة عمل الوافل بصوص الشوكولاتة المكونات ثلاث أكواب دقيق حلويات.

100 جرام زيت نباتي ( نصف كوب ).

100 جرام حليب سائل ( نصف كوب ).

250 جرام ( ربع كوب ماء ).

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة سكر أبيض مطحون.

ذرة ملح.

شوكولاتة سائلة للتزين. طريقة التحضير ننخل الدقيق ونضعه في وعاء عميق.

نضيف المكونات الجافة على الدقيق ونقلبهم.

نضع في وعاء أخر البيض ونخفقه جيداً.

نضيف الفانيليا السائلة والزيت ونقلبهم مع البيض.

نصب الحليب على الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر.

سنحصل على عجينة سميكة ونضيف الجزء المتبقي من الحليب.

نقلبهم ستصبح سائلة مناسبة نتركه نصف ساعة ليرتاح قليلاً.

نحضر ماكينة الوافل ونضع كمية مناسبة ونتركها حتي نحصل على لون ذهبي من الجانبين.

تزين بالشوكولاتة السائلة وترص في أطباق التقديم ويقدم بجانبها المشروبات المفضلة. طريقة عمل الوافل بالمربي والفواكه المشكلة طريقة عمل الوافل بالمربي والفواكه المشكلة المكونات كوبان دقيق.

كوب ونصف من اللبن.

ربع كوب زيت نباتي.

أربع بيضات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ظرف فانيليا.

ملعقتان كبيرة سكر.

ربع ملعقة ممسوحه ملح.

أي نوع مربي تفضلينه للتزين. طريقة التحضير نضع المكونات الجافة في وعاء عميق ونقلبهم جيداً.

نضع الزيت على الحليب ونقلبهم قبل الصب.

نصبهم بالتدريج مع التقليب المستمر حتي نحصل على عجينة سائلة.

نشغل ماكينة الوافل ونتركها حتي تسخن.

نأخذ كمية مناسبة ونصبها في الفرغات ونملئها ونغلق الغطاء.

نتركها حتي تصبح لونها ذهبي من الوجهين.

ترص في أطباق التقديم وتزين بالمربي وتقدم.

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