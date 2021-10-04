طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة بمذاق لذيذ وشهي وأكثر من رائع

أصابع الجلاش باللحمة المفرومة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة. مكونات أصابع الجلاش باللحمة المفرومة مكونات أصابع الجلاش باللحمة المفرومة سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: كيلو من اللحم المفروم.

مقدار مناسب من ورق الجلاش.

بصلتين كبار مفرومين.

بهارات (فلفل أسود، بهارات لحمة، سبع بهارات، ملح، بابريكا).

بهارات حسب الرغبة

نصف كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

بيضة.

كوب كوب حليب.

نصف كوب سمن. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بتشويح البصل المفروم على النار مع ملعقتين كبار من السمن.

وبعدما يذبل البصل نقوم بإضافة اللحم وجميع البهارات.

ثم نقوم بخلط البيضة مع كوب الحليب ونصف كوب السمن.

ثم نقوم بفرد ورقتين أو ثلاثة من الجلاش حسب الرغبة ونقوم بدهن كل ورقة بخليط البيض والسمن والحليب

ونقوم بعد ذلك بفرد الحشو علي طول طرف ورقتي الجلاش ونضع فوق الحشو القليل من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نقوم بعد ذلك بلف الجلاش رول ونضعه في صاج مدهون بالسمن بمقاس مناسب.

ونكرر الأمر بنفس الطريقة حتي ننتهي من جميع الكمية.

ثم نقوم بتقطيع رولات الجلاش إلي أصابع.

وبعد ذلك نقوم بسقي أصابع الجلاش من الأعلي بخليط البيض والسمن والحليب ونتركه جانبا حتي يتشرب الخليط.

ثم بعد ذلك نقوم بإدخاله الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا وقبل إخراجه نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.

وبعدما يتم تسويته نقوم بتغطيته حتي يصبح القوام طري وبالهناء والشفاء. الوسوم

أصابع الجلاش باللحمة المفرومة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة. مكونات أصابع الجلاش باللحمة المفرومة مكونات أصابع الجلاش باللحمة المفرومة سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: كيلو من اللحم المفروم.

مقدار مناسب من ورق الجلاش.

بصلتين كبار مفرومين.

بهارات (فلفل أسود، بهارات لحمة، سبع بهارات، ملح، بابريكا).

بهارات حسب الرغبة

نصف كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

بيضة.

كوب كوب حليب.

نصف كوب سمن. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بتشويح البصل المفروم على النار مع ملعقتين كبار من السمن.

وبعدما يذبل البصل نقوم بإضافة اللحم وجميع البهارات.

ثم نقوم بخلط البيضة مع كوب الحليب ونصف كوب السمن.

ثم نقوم بفرد ورقتين أو ثلاثة من الجلاش حسب الرغبة ونقوم بدهن كل ورقة بخليط البيض والسمن والحليب

ونقوم بعد ذلك بفرد الحشو علي طول طرف ورقتي الجلاش ونضع فوق الحشو القليل من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نقوم بعد ذلك بلف الجلاش رول ونضعه في صاج مدهون بالسمن بمقاس مناسب.

ونكرر الأمر بنفس الطريقة حتي ننتهي من جميع الكمية.

ثم نقوم بتقطيع رولات الجلاش إلي أصابع.

وبعد ذلك نقوم بسقي أصابع الجلاش من الأعلي بخليط البيض والسمن والحليب ونتركه جانبا حتي يتشرب الخليط.

ثم بعد ذلك نقوم بإدخاله الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا وقبل إخراجه نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.

وبعدما يتم تسويته نقوم بتغطيته حتي يصبح القوام طري وبالهناء والشفاء.

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