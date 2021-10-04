طريقة عمل البسكويت السادة بمكونات بسيطة وبمذاق مميز أحلى من الجاهز

طريقة عمل البسكويت السادة ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من متاجر البقالة، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بسكويت البرتقال وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البسكويت السادة بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات طريقة عمل البسكويت السادة

تتكون طريقة عمل البسكويت السادة من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من السمن.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 كوب دقيق.

ربع كوب حليب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البسكويت السادة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر البودرة والسمنة، ثم نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف البيضة والفانيليا، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق والحليب، ثم نعجن باليد قليلاً حتى حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك ندخل العجينة في الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نخرج العجينة من الثلاجة، ثم نبدأ بتشكيلها إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم في صينية فرن.

ثم نخضر طباعة بسكويت أو قطاعة ونضغط على حبات البسكويت.

ومن الممكن في حالة عدم توافر الطباعة نضغط على الكور باليد، ثم نقوم بعمل خطوط بالطول والعرض في حبات البسكويت بالسكينة.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 190 درجة مئوية، ثم نتركه حتى ينضج ويكتسب لوناً ذهبياً.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك البسكويت يبرد في الصينية.

بعد ذلك نقدم البسكويت السادة في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح البسكويت السادة

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح البسكويت، وهي كالآتي: