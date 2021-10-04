طريقة تحضير صابونة حليب الأرز المعجزة: لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد2022

صابونة حليب الأرز المعجزة ، تعتبر من أقوي انواع الصابون الذي يمكن عمله في المنزل بكل سهولة دون تكلفة، حيث يعد لبن الارز من اكثر المواد التي تعمل علي تفتيح البشرة بكل سهولة وإزالة التجاعيد ايضا، ويحتوي علي مواد تساعد علي حل جميع مشاكل البشرة بخطوات بسيطة جدا، ويمكن عمل اكثر من نوع من الصابون مثل صابونة الكركم لإزالة التجاعيد او صابونة البقدونس لتفتيح البشرة او صابونة الفحم لتفتيح وتنعيم البشرة، ولاكن وصفتها انهارده هي عبارة عن وصفة رهيبة وصابونة معجزة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في نفس الوقت، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني المميز وهذا المقال عن طريقة عمل صابونة حليب الأرز المعجزة لتفتيح البشرة وحل جميع مشاكلها وإزالة التجاعيد خلال ثواني وتحدي2022.

مكونات تحضير صابونة حليب الأرز المعجزة في التفتيح وإزالة التجاعيد

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف نقوم من خلالها اعداد صابونة حليب الارز لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد فوري وهي كما يلي:-

كوب من الأرز المنقوع.

1 صابونة عادية مبشورة.

معلقتين من زيت اللوز.

معلقة كبيرة من زيت الورد.

معلقتين من عسل النحل.

كوب من الماء للاستخدام بتدريج.

طريقة التحضير

نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة جدا لتحضير الصابونة داخل المنزل بخطوات سهلة للغاية وغير مكلفة نهائيا ولا تعب بطريقة مضمونة وهي كالاتي:-

نقوم بنقع الارز في كوب بها ماء كثير لمدة تتراوح من بين ساعة الي ساعة ونص ثم نصفي الارز ونقوم بطحنه. ثم نحضر وعاء ونضعة علي النار ونضيف الية الصابون المبشور ونضيف الية ماء الارز ونقلبهم ونتركهم لكي تذوب. ثم نضيف عسل النحل وطحين الارز ونقلبهم جيدا ونضيف نسبة قليلة من الماء ونقلبهم جيدا حتي يتجانس المكونات جيدا. نترك الخليط علي النار لكي يذوب تماما ثم نطفي النار ونضيف زيت اللوز وزيت الورد ونقلبهم قبل ما يبرد الخليط. ثم نثكب الخليط في القالب الخاص بعمل الصابون ونتركه حتي يبرد تماما داخل الثلاجة لبعض الوقت قبل الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نتعرف علي طريقة سهلة لاستخدام الصابونة علي البشرة وحل جميع مشاكلها وكيفية الحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كما ياتي:-

نستخدم الصابونة لغسل البشرة مرتين في الصباح ونترك الصابون علي البشرة لمدة دقيقتين قبل الشطف.

نكرر العملية في المساء للحصول علي بشرة خالية من التجاعيد و ناصعة البياض بكل سهولة خلال ثواني.

ويمكن تدليك البشرة بالصابونة لمدة تتراوح من بين 3دقائق الي 5 دقائق ثم نشطف البشرة جيدا بالماء الدافئ.

فوائد صابونة حليب الأرز المعجزة في التفتيح للبشرة وإزالة التجاعيد

سوف نقدم لكم بعض الفوائد الحاصة لصابونة الرهيبة لحل جميع المشاكل مثل التفتيح للبشرة وإزالة التجاعيد فوري دون تكلفة وهي كالتالي:-