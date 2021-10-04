عجينة البيتزا الهشة زي المحلات بالظبط والطعم تحفة 100%

عجينة البيتزا الهشة، تعتبر البيتزا من المأكولات المفضلة عن الكثيرين فهي من أكثر المعجنات الإيطالية التي انتشرت بكثرة في جميع دول العالم، ترغب كل أم في أن تحضر المأكولات في منزلها للتأكد من سلامة تحضيرها ومن بين هذه المأكولات البيتزا وإليكم في مقالنا التالي طريقة تحضير البيتزا في المنزل. مقادير تحضير البيتزا في المنزل: مقادير تحضير البيتزا في المنزل: أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كأس ونصف من المياه الدافئ.

ربع كأس من زيت الزيتون.

جبنة موتزاريلا.

صلصة طماطم.

حشوات تبعاً للرغبة.

فلفل ألوان.

حبتان من الطماطم. طريقة تحضير البيتزا: طريقة تحضير البيتزا: يتم تحضير البيتزا بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير: الحصول على كأس ويتم وضع الخميرة فيه ثم يتم وضع الميا الدافئة ويتم التقليب جيداً. بعد ذلك يتم ترك الخليط لمدة خمسة دقائق لحين أن تظهر فقاعات هوائية ثم يتم إضافة كلاً من السكر والزيت والملح ثم يتم إضافة الدقيق. القيام بخلطهم جيداً مع بعضها البعض لحين أن يظهر إليكم عجينة متماسكة ثم الحصول على وعاء من البلاستيك كبير ويتم وضع فيه العجين ثم يتم تغطيته بفوطة نظيفة وتركه لمدة ساعة لحين أن تتخمر العجينة. الحصول على صينية البيتزا ويتم دهنها بالزيت ثم يتم وضع العجينة والصلصلة والحشو ويتم تركها في الفرن لمدة نصف ساعة لتكون جاهزة. مقادير عمل عجينة البيتزا: كأسان ونصف من الدقيق.

ربع فنجان زيت.

ملعقتان من اللبن.

نصف ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

خميرة بيرة.

كأس من المياه.

مياه للعجن. طريقة التحضير: الحصول على وعاء عميق ويتم وضع فيه الدقيق والحليب والزيت ويتم التقليب جيداً. الحصول على كأس به مياه دافئة ثم يتم وضع فيه الخميرة والسكر ويتم التقليب ثم يتم وضع المياه والخميرة على الدقيق مع العجن جيداً. إضافة كميات من للعجن والحصول على قوام متجانس. يتم ترك العجينة لحين أن تختمر في مكان دافئ لمدة ساعتين. وهكذا يكون قد تم الانتهاء من طريقة تحضير العجينة وبالهناء عليكم. مقادير عمل عجينة البيتزا:طريقة التحضير: الوسوم

عجينة البيتزا الهشة، تعتبر البيتزا من المأكولات المفضلة عن الكثيرين فهي من أكثر المعجنات الإيطالية التي انتشرت بكثرة في جميع دول العالم، ترغب كل أم في أن تحضر المأكولات في منزلها للتأكد من سلامة تحضيرها ومن بين هذه المأكولات البيتزا وإليكم في مقالنا التالي طريقة تحضير البيتزا في المنزل. مقادير تحضير البيتزا في المنزل: مقادير تحضير البيتزا في المنزل: أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كأس ونصف من المياه الدافئ.

ربع كأس من زيت الزيتون.

جبنة موتزاريلا.

صلصة طماطم.

حشوات تبعاً للرغبة.

فلفل ألوان.

حبتان من الطماطم. طريقة تحضير البيتزا: طريقة تحضير البيتزا: يتم تحضير البيتزا بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير: الحصول على كأس ويتم وضع الخميرة فيه ثم يتم وضع الميا الدافئة ويتم التقليب جيداً. بعد ذلك يتم ترك الخليط لمدة خمسة دقائق لحين أن تظهر فقاعات هوائية ثم يتم إضافة كلاً من السكر والزيت والملح ثم يتم إضافة الدقيق. القيام بخلطهم جيداً مع بعضها البعض لحين أن يظهر إليكم عجينة متماسكة ثم الحصول على وعاء من البلاستيك كبير ويتم وضع فيه العجين ثم يتم تغطيته بفوطة نظيفة وتركه لمدة ساعة لحين أن تتخمر العجينة. الحصول على صينية البيتزا ويتم دهنها بالزيت ثم يتم وضع العجينة والصلصلة والحشو ويتم تركها في الفرن لمدة نصف ساعة لتكون جاهزة. مقادير عمل عجينة البيتزا: كأسان ونصف من الدقيق.

ربع فنجان زيت.

ملعقتان من اللبن.

نصف ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

خميرة بيرة.

كأس من المياه.

مياه للعجن. طريقة التحضير: الحصول على وعاء عميق ويتم وضع فيه الدقيق والحليب والزيت ويتم التقليب جيداً. الحصول على كأس به مياه دافئة ثم يتم وضع فيه الخميرة والسكر ويتم التقليب ثم يتم وضع المياه والخميرة على الدقيق مع العجن جيداً. إضافة كميات من للعجن والحصول على قوام متجانس. يتم ترك العجينة لحين أن تختمر في مكان دافئ لمدة ساعتين. وهكذا يكون قد تم الانتهاء من طريقة تحضير العجينة وبالهناء عليكم. مقادير عمل عجينة البيتزا:طريقة التحضير:

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