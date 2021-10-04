اللحم الفاخر من الاخر بطرق متعددة وبخطوات سهلة ومضمونة100٪

اللحم الفاخر، يعتبر اللحم من الأكلات المفضلة عند الجميع من الناس حيث يعشقه الكثير من الأشخاص سواء كبار او صغار، ولقد تم انتشار طرق اللحم في السعودية ومصر ودول الخليج والبلدان العربية، حيث يوجد العديد من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان وتعطي له الطاقة لاحتوائها على البروتينات والدهون المشبعة، ومن السهل عمل اللحم بعدة طرق منها المندي والفرن والمشوي، ويمكن عمل اللحم بالمنزل مع إضافة البهارات التي تعطي نكهة وطعم للأكل، وسوف نتعرف في مالنا هذا طريقة عمل اللحم الفاخر من الاخر بطريقة لذيذة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة اعجابكم. مكونات عمل اللحم الفاخر مكونات عمل اللحم الفاخر سوف نتحدث على مكونات عمل اللحم الفاخر في خطوات سهلة للغاية وهى كالآتي:- كيلو من لحم الغزال.

كوب كبير من الماء.

نصف كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة وسط من الكزبرة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع كوب من الزبدة.

حبة طماطم مقطعة.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ربع ملعقة من الزنجبيل. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نتعرف على طريقة تجهيز اللحم الفاخر في خطوات معدودة وهى كالتالي:- يتم غسل اللحم بالماء والخل غسيل جيد. ثم نقوم بتقطيعها قطع مناسبة ووضعها بالحلة مملوءة بالماء. يتم رفعها على نار متوسطة وتركها لمدة ربع ساعة. ثم يتم تصفيتها بواسطة مصفاة حتى تتم التصفية تماما. يتم تقطيع الفلفل الأخضر والطماطم. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل تحضير اللحم بطريقة مضمونة ومجربة وهى كما يلي:- يتم إحضار صينية ونقوم بدهنها جيدا بالزبدة.

ثم يتم رص اللحم بالصينية ونقوم برش الفلفل الأخضر ثم الطماطم.

يتم بعد ذلك وضع الزنجبيل ثم الفلفل الأخضر والطماطم المقطع.

ثم نقوم برش القرفة ثم الملح والفلفل الأسود ثم الكزبرة.

يتم تغطية الصينية بالسلوفان الالمونيوم وورق الزبدة.

ثم يتم تشغيل الفرن الكهربائي على درجة حرارة متوسطة وننتظر حتى تسخن.

يتم إدخال الصينية بالفرن بعد التأكد من سخونية الفرن.

ثم نتركها بداخل الفرن نصف ساعة حتى تتحول إلى اللون الذهبي الجذاب.

يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هنا وشفا للجميع. طرق نجاح اللحم الفاخر طرق نجاح اللحم الفاخر ومن هنا سنتعرف على بعض طرق النجاح للحم الفاخر بطريقة روعة ولا أجمل من كدا وهى كالآتي:- يجب وضع اللحم على درجة الحرارة المتوسطة. يفضل دخول اللحم في الأفران للاستفادة منها. من الأشياء الهامة تسخين الفرن قبل دخول الصينية. العمل على غسل اللحم غسلا جيداً. الوسوم

اللحم الفاخر، يعتبر اللحم من الأكلات المفضلة عند الجميع من الناس حيث يعشقه الكثير من الأشخاص سواء كبار او صغار، ولقد تم انتشار طرق اللحم في السعودية ومصر ودول الخليج والبلدان العربية، حيث يوجد العديد من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان وتعطي له الطاقة لاحتوائها على البروتينات والدهون المشبعة، ومن السهل عمل اللحم بعدة طرق منها المندي والفرن والمشوي، ويمكن عمل اللحم بالمنزل مع إضافة البهارات التي تعطي نكهة وطعم للأكل، وسوف نتعرف في مالنا هذا طريقة عمل اللحم الفاخر من الاخر بطريقة لذيذة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة اعجابكم. مكونات عمل اللحم الفاخر مكونات عمل اللحم الفاخر سوف نتحدث على مكونات عمل اللحم الفاخر في خطوات سهلة للغاية وهى كالآتي:- كيلو من لحم الغزال.

كوب كبير من الماء.

نصف كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة وسط من الكزبرة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع كوب من الزبدة.

حبة طماطم مقطعة.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ربع ملعقة من الزنجبيل. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نتعرف على طريقة تجهيز اللحم الفاخر في خطوات معدودة وهى كالتالي:- يتم غسل اللحم بالماء والخل غسيل جيد. ثم نقوم بتقطيعها قطع مناسبة ووضعها بالحلة مملوءة بالماء. يتم رفعها على نار متوسطة وتركها لمدة ربع ساعة. ثم يتم تصفيتها بواسطة مصفاة حتى تتم التصفية تماما. يتم تقطيع الفلفل الأخضر والطماطم. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل تحضير اللحم بطريقة مضمونة ومجربة وهى كما يلي:- يتم إحضار صينية ونقوم بدهنها جيدا بالزبدة.

ثم يتم رص اللحم بالصينية ونقوم برش الفلفل الأخضر ثم الطماطم.

يتم بعد ذلك وضع الزنجبيل ثم الفلفل الأخضر والطماطم المقطع.

ثم نقوم برش القرفة ثم الملح والفلفل الأسود ثم الكزبرة.

يتم تغطية الصينية بالسلوفان الالمونيوم وورق الزبدة.

ثم يتم تشغيل الفرن الكهربائي على درجة حرارة متوسطة وننتظر حتى تسخن.

يتم إدخال الصينية بالفرن بعد التأكد من سخونية الفرن.

ثم نتركها بداخل الفرن نصف ساعة حتى تتحول إلى اللون الذهبي الجذاب.

يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هنا وشفا للجميع. طرق نجاح اللحم الفاخر طرق نجاح اللحم الفاخر ومن هنا سنتعرف على بعض طرق النجاح للحم الفاخر بطريقة روعة ولا أجمل من كدا وهى كالآتي:- يجب وضع اللحم على درجة الحرارة المتوسطة. يفضل دخول اللحم في الأفران للاستفادة منها. من الأشياء الهامة تسخين الفرن قبل دخول الصينية. العمل على غسل اللحم غسلا جيداً.

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