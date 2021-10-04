بملعقة نشا اصنعي أقوي كريم أساس طبيعي في المنزل عالي التغطية بدون أي مواد كيميائية

بملعقة نشا اصنعي أقوي كريم أساس طبيعي، طريقة عمل كريم أساس في المنزل نتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات القادمة التي نخص فيها بالذكر طريقة ممتازة نستطيع من خلالها أن نقوم بالتحضير لوصفة كريم أساس متميز، وتلك الوصفة تعمل على التحسين من اللون والنضارة للجلد كما أن الكريم الطبيعي الذي نحن بصدد التعرف عليه وعلى مكوناته يعد من بين أفضل الكريمات التي من الممكن أن تسعد في الإخفاء لأي عيب من عيوب البشرة، وفيما يلي نتعرف على أهم المقادير للكريم وطريقة تحضيره.

بملعقة نشا اصنعي أقوي كريم أساس طبيعي

طريقة عمل كريم أساس في المنزل تعد من بين أفضل ما قد نصل من خلاله إلى عمل وصفة كريم للأساس من الممكن أن نقومك باستعماله قبيل التطبيق للميكب ويعد استعماله آمن عل الجلد ولا يتسبب في تحسسه حيث أن اغلب الكريمات التي يتم بيعها تعد من بين أقوى مسببات التصبغ الجلدي كما أنه تعمل على إظهار الحبوب والعيوب بالبشرة، ومن الممكن الاعتماد على هذا الكريم في تفتيح الجلد وبشكل آمن دون أن تكون هناك حاجة لاستعمال كريمات التفتيح والمكونات الأساسية التي نحن بصدد التعرف عليها لكريم الأساس من النوع الطبيعي تكون على النحو الآتي:

جل الصبار.

ملعقتان نشاء.

أي نوع كريم مرطب.

زيت لافندر.

فيتامين a.

القليل من ماء الورد.

كيف يمكن تحضير واستعمال هذا الكريم:

التحضير يكون من خلال الاستعمال لوعاء مناسب ونضع به مختلف المكونات، وتلك المكونات تكون مندمجة مع بعضها بحيث تكون في النهاية خليط متجانس كريمي من السهل أن يتم الدهن والتطبيق له على الجلد، وباستعمال هذا الكريم من الممكن أن يتم تبييض البشرة وخلال وقت وجيز.

كما أن تطبيقه قبل مستحضرات التجميل يحافظ على ثباتها لأطول فتر ممكنة، وكذلك فإن المواظبة والمتابعة لاستعمال تلك الكريمات تعمل على التحفيز لعملية تجديد الجلد وبشكل آمن وطبيعي دون الحاجة للجوء لأي مقشر كيميائي، وكذلك من الممكن أن يتم التطبيق لفترة طويلة على الجلد ولا يتسبب في إحداث أي ضرر للبشرة.