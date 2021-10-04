اعملي المهلبية اللذيذ بطريقة مختلفة واقتصادية وبكل سهولة

المهلبية بالكاكاو تعتبر من أروع الحلويات الباردة في مطابخ دول العالم، خاصة المطبخ الأمريكي، لأنها تتميز بمذاق منعش وبارد، ورائحة جميلة، كما يجعل الأقبال عليها من قبل معظم الأشخاص بكثرة، خاصة في الصيف، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المهلبية بالكاكاو. طريقة عمل المهلبية بالكاكاو طريقة عمل المهلبية بالكاكاو المكونات: لتر من الحليب الدسم.

كأس كبير من بودر الكاكاو الخام.

ربع كوب كبير من النشا.

10 ملاعق صغيرة من السكر الغير ناعم.

نصف كوب كبير من الشوكولاتة المبشورة. طريقة تحضير المهلبية بالكاكاو امزجي لتر إلا ربع من الحليب مع السكر في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى الغليان.

ضيفي الكاكاو إلى خليط السكر، ثم قلبيهم جيدا، ثم اتركيهم لمدة خمس دقائق.

اخلطي النشا مع مقدار الحليب الباقي، ثم ضيفيه إلى خليط الحليب، ثم استمري في التقليب حتى يتكون لديك خليط كثيف، ثم اتركيه جانبا يهدأ قليلا.

ضعي المهلبية في الكؤوس، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك، ثم زينيها بالشوكولاتة، حتى تصبح المهلبية بالكاكاو جاهزة للتقديم. طريقة عمل المهلبية بالكاكاو والبسكويت طريقة تحضير المهلبية بالكاكاوطريقة عمل المهلبية بالكاكاو والبسكويت المكونات: لتر إلا ربع من الحليب.

6 ملاعق صغيرة دقيق ذرة.

350 جرام من البسكويت السادة.

كأس كبير من السكر الغير ناعم.

ثلث كوب كبير من الكاكاو الخام. طريقة تحضير المهلبية بالكاكاو والبسكويت ضعي كوب كبير من الحليب جانبا، ثم ضع الكمية المتبقية في وعاء حراري على النار، ثم اتركيه حتى الغليان. ضيفي الكاكاو، والسكر إلى الحليب، ثم اتركيهم على النار لمدة ست دقائق. اخلطي النشا مع كوب الحليب جيدا، ثم اسكبي فوق خليط الحليب السابق، ثم قلبي جميع المكونات، ثم اتركيهم على النار حتى يتكون لديك خليط كثيف. قومي بطحن مقدار البسكويت، ثم ضعي نصف الكمية أسفل قالب بايركس بشكل متساوي، ثم وزعي خليط الحليب فوق طبقة البسكويت. بعد ذلك وزعي باقي مقدار البسكويت فوق طبقة خليط الحليب، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 60 دقيقة، حتى تتماسك. قومي بتقطيع المهلبية بالكاكاو والبسكويت حسب الرغبة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير المهلبية بالكاكاو والبسكويت الوسوم

المهلبية بالكاكاو تعتبر من أروع الحلويات الباردة في مطابخ دول العالم، خاصة المطبخ الأمريكي، لأنها تتميز بمذاق منعش وبارد، ورائحة جميلة، كما يجعل الأقبال عليها من قبل معظم الأشخاص بكثرة، خاصة في الصيف، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المهلبية بالكاكاو. طريقة عمل المهلبية بالكاكاو طريقة عمل المهلبية بالكاكاو المكونات: لتر من الحليب الدسم.

كأس كبير من بودر الكاكاو الخام.

ربع كوب كبير من النشا.

10 ملاعق صغيرة من السكر الغير ناعم.

نصف كوب كبير من الشوكولاتة المبشورة. طريقة تحضير المهلبية بالكاكاو امزجي لتر إلا ربع من الحليب مع السكر في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى الغليان.

ضيفي الكاكاو إلى خليط السكر، ثم قلبيهم جيدا، ثم اتركيهم لمدة خمس دقائق.

اخلطي النشا مع مقدار الحليب الباقي، ثم ضيفيه إلى خليط الحليب، ثم استمري في التقليب حتى يتكون لديك خليط كثيف، ثم اتركيه جانبا يهدأ قليلا.

ضعي المهلبية في الكؤوس، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك، ثم زينيها بالشوكولاتة، حتى تصبح المهلبية بالكاكاو جاهزة للتقديم. طريقة عمل المهلبية بالكاكاو والبسكويت طريقة تحضير المهلبية بالكاكاوطريقة عمل المهلبية بالكاكاو والبسكويت المكونات: لتر إلا ربع من الحليب.

6 ملاعق صغيرة دقيق ذرة.

350 جرام من البسكويت السادة.

كأس كبير من السكر الغير ناعم.

ثلث كوب كبير من الكاكاو الخام. طريقة تحضير المهلبية بالكاكاو والبسكويت ضعي كوب كبير من الحليب جانبا، ثم ضع الكمية المتبقية في وعاء حراري على النار، ثم اتركيه حتى الغليان. ضيفي الكاكاو، والسكر إلى الحليب، ثم اتركيهم على النار لمدة ست دقائق. اخلطي النشا مع كوب الحليب جيدا، ثم اسكبي فوق خليط الحليب السابق، ثم قلبي جميع المكونات، ثم اتركيهم على النار حتى يتكون لديك خليط كثيف. قومي بطحن مقدار البسكويت، ثم ضعي نصف الكمية أسفل قالب بايركس بشكل متساوي، ثم وزعي خليط الحليب فوق طبقة البسكويت. بعد ذلك وزعي باقي مقدار البسكويت فوق طبقة خليط الحليب، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 60 دقيقة، حتى تتماسك. قومي بتقطيع المهلبية بالكاكاو والبسكويت حسب الرغبة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير المهلبية بالكاكاو والبسكويت

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