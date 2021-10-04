طرق إزالة الصبغة من الشعر سريعة وطبيعية

طرق إزالة الصبغة من الشعر طبيعية وسريعة وبدون أي مواد كيميائية. حيث تبحث الكثيرات عن طرق إزالة الصبغة من الشعر لعدة أسباب. منها عدم الحصول علي درجة اللون المرغوب والمخطط له. كذلك الرغبة في التغير سريعا أو استعادة لون الشعر الطبيعي. ونستعرض الآن طرق إزالة الصبغة من الشعر بوصفات طبيعية مثل وصفة عصير الليمون والعسل. ثم وصفة صودا الخبز مع عصير الليمون. ثم وصفة صودا الخبز مع الملح الإنجليزي. بعد ذلك وصفة خل التفاح وعشبه الخطمي. كذلك وصفة صودا الخبز و الخل. وجميعها من الوصفات الطبيعية ومن منتجات سهل الحصول عليها أو متوفرة في غالبية المنازل العربية و نستعرض معكم الآن مكونات وطريقة استخدام كل وصفة علي حدى.

إزالة الصبغة من الشعر باستخدام عصير الليمون والعسل

المكونات:

٣/٤ كوب ماء ثم ربع كوب عصير ليمون ثم ٢ ملعقة كبيرة من العسل زجاجة رذاذ للرش

طريقة التحضير:بعد تحضير المكونات نضعها جميعا في زجاجة الرذاذ ونخلطها جيدا. ثم نقوم بعملية الرش علي الشعر. ثم نقوم بترك المزيج علي الشعر وتعريضه للشمس لمدة نصف ساعة فقط. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء والبلسم و تكرار العملية ثلاث مرات

إزالة الصبغة من الشعر باستخدام عصير الليمون وصودا الخبز

المكونات: ٢ ملعقة كبيرة عصير الليمون و٢ ملعقة صودا الخبز

طريقة الاستخدام: نقوم بخلط المكونات جيدا حتي الحصول على خليط ناعم. ثم نقوم بوضع الخليط وتوزيعة جيدا علي الشعر. بعد ذلك يترك الخليط لمدة ٢٠ دقيقة. ثم نقوم بغسل الشعر وتكرار الوصفة ثلاث أيام متتالية.

وصفة صودا الخبز والملح الانجليزي

المكونات: ملعقة واحدة صودا الخبز وملعقة كبيرة ملح إنجليزي وكوب من الماء

طريقة الاستخدام: نقوم بخلط جميع المكونات جيدا. ثم نقوم بوضع الكمية علي الشعر. بعد ذلك يترك علي الشعر لمدة ٢٠ دقيقة. ثم يغسل بالماء والشامبو جيدا وتكرر العملية لمدة ثلاث أيام

وصفة خل التفاح وعشبه الخطمي

المكونات: ٢ ملعقة كبيرة خل التفاح و٢ ملعقة كبيرة من الخطمي وكوب ماء

طريقة الاستخدام: نقوم بخلط جميع المكونات ووضعها علي النار حتي الحصول علي سائل كثيف. ثم نتركها في الخارج حتي تبرد. بعد ذلك نقوم بوضعة علي الشعر لمدة ١٠ دقائق. ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو وتكرر العملية مرة واحدة فقط أسبوعيا

وصفة صودا الخبز والخل

المكونات: ٢ ملعقة كبيرة صودا الخبز وملعقة واحدة خل تفاح وكوب ماء وقطرات زيت عطري

طريقة الاستخدام: نقوم بخلط صودا الخبز مع الماء. ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر ويترك لمدة ١٠ دقائق. ثم نستخدم الزيت العطري والخل مع الماء في غسيل الشعر ونكرر العملية لمدة ٣ أيام.