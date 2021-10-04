خلطة سحرية بالنشا والفازلين لتفتيح البشرة بشكل فوري وبمكونات بسيطة

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تعد خلطة النشا والفازلين من الخلطات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري وسريع، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة تعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً سوف نتعرف على فوائد النشاط في تفتيح البشرة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة النشا والفازلين لتفتيح البشرة بشكل فوري.فوائد النشا لتفتيح البشرة
هناك عدة فوائد للنشا في تفتيح البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يقلل من ظهور التجاعيد على البشرة، وله دور كبير في تفتيح المسامات.
- يتم استخدامه كمقشر طبيعي للبشرة ويعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة.
- يعمل على ترطيب البشرة وتنظيف البشرة بشكل عميق والتخلص من الأتربة العالقة.
- يساعد على إزالة التصبغات والبقع الداكنة من على البشرة.
تحتوي خلطة النشا والفازلين لتفتيح البشرة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- كمية من الفازلين.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير خلطة النشا والفازلين في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر ملعقة كبيرة من الفازلين ونقوم بوضعه في إناء عميق ونقوم بوضع في الميكرويف لمدة لا تقل عن ٥ ثواني.
- بعد ذلك نخرجه من الفرن ونضيف إليه ملعقة النشا ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضعه في برطمان وندخله الثلاجة.
سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق خلطة النشا لتفتيح البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نقوم بغسل الوجه جيداً من الأتربة المتعلقة به ثم نجففه باستخدام منشفة.
- بعد ذلك نقوم بتطبيق الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- ثم نقوم بغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر وننشفه باستخدام فوطة ويجب تكرار هذه الخلطة بشكل يومي حتى نحصل على نتيجة رائعة.
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تعد خلطة النشا والفازلين من الخلطات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري وسريع، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة تعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً سوف نتعرف على فوائد النشاط في تفتيح البشرة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة النشا والفازلين لتفتيح البشرة بشكل فوري.فوائد النشا لتفتيح البشرة
هناك عدة فوائد للنشا في تفتيح البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يقلل من ظهور التجاعيد على البشرة، وله دور كبير في تفتيح المسامات.
- يتم استخدامه كمقشر طبيعي للبشرة ويعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة.
- يعمل على ترطيب البشرة وتنظيف البشرة بشكل عميق والتخلص من الأتربة العالقة.
- يساعد على إزالة التصبغات والبقع الداكنة من على البشرة.
تحتوي خلطة النشا والفازلين لتفتيح البشرة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- كمية من الفازلين.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير خلطة النشا والفازلين في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر ملعقة كبيرة من الفازلين ونقوم بوضعه في إناء عميق ونقوم بوضع في الميكرويف لمدة لا تقل عن ٥ ثواني.
- بعد ذلك نخرجه من الفرن ونضيف إليه ملعقة النشا ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضعه في برطمان وندخله الثلاجة.
سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق خلطة النشا لتفتيح البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نقوم بغسل الوجه جيداً من الأتربة المتعلقة به ثم نجففه باستخدام منشفة.
- بعد ذلك نقوم بتطبيق الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- ثم نقوم بغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر وننشفه باستخدام فوطة ويجب تكرار هذه الخلطة بشكل يومي حتى نحصل على نتيجة رائعة.
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