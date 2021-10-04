أسهل طريقة لعمل أشهي وألذ طاجن كفتة بالبطاطس في المنزل

يعتبر طاجن كفتة بالبطاطس ، من أشهي وألذ الأكلات التي يمكنك تقديمها إلي أفراد أسرتك كوجبة غداء أو عشاء، وهي وجبة للذيذة وشهية ومفيدة جداً وصحية للجسم، وتحتوي علي نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات للازمة لبناء الجسم، وهي أكلة يعشقها الكثير من الأشخاص وكثرهم الأطفال، لأنها تتميز بمذاق خاص جداً وللذيذ، وتتميز هذه الوصفة بأنها من الوجبات سريعة التحضير، ويمكنك تقديمها في العزائم أو المناسبات الأخرى، وهي تعتبر أيضاً من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي يتم تقديمها في الغداء بجانب الخضار والأرز، وهي من الأكلات الشعبية التي يميل لها الكثيرون، وتعتبر من الوجبات الاقتصادية، وتعتبر مناسبة جداً للأفراد الذين يريدون خفض وزنهم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل طاجن كفتة بالبطاطس في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل طاجن كفتة بالبطاطس

من هنا سوف نقدم لكم أبسط المقادير لعمل هذه الأكلة اللذيذة وهي كما يلي:-

500 جرام من الكفتة.

حبة كبيرة من البصل مقطع شرائح.

4 ملاعق كبار من صلصلة الطماطم.

3 فصوص ثوم مهروس.

معلقة كبيرة من الزيت النباتي.

مقدار معلقة صغيرة نعناع مجفف.

رشة ملح.

نصف معلقة فلفل أسود.

ربع معلقة فلفل حلو.

معلقة صغيرة قرفة.

بطاطس مقطع شرائح.

طماطم مقطع حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير طاجن كفتة بالبطاطس في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-