أسهل طريقة لعمل أشهي وألذ طاجن كفتة بالبطاطس في المنزل

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يعتبر طاجن كفتة بالبطاطس ، من أشهي وألذ الأكلات التي يمكنك تقديمها إلي أفراد أسرتك كوجبة غداء أو عشاء، وهي وجبة للذيذة وشهية ومفيدة جداً وصحية للجسم، وتحتوي علي نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات للازمة لبناء الجسم، وهي أكلة يعشقها الكثير من الأشخاص وكثرهم الأطفال، لأنها تتميز بمذاق خاص جداً وللذيذ، وتتميز هذه الوصفة بأنها من الوجبات سريعة التحضير، ويمكنك تقديمها في العزائم أو المناسبات الأخرى، وهي تعتبر أيضاً من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي يتم تقديمها في الغداء بجانب الخضار والأرز، وهي من الأكلات الشعبية التي يميل لها الكثيرون، وتعتبر من الوجبات الاقتصادية، وتعتبر مناسبة جداً للأفراد الذين يريدون خفض وزنهم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل طاجن كفتة بالبطاطس في المنزل بأبسط الخطوات.مكونات عمل طاجن كفتة بالبطاطس
من هنا سوف نقدم لكم أبسط المقادير لعمل هذه الأكلة اللذيذة وهي كما يلي:-
- 500 جرام من الكفتة.
- حبة كبيرة من البصل مقطع شرائح.
- 4 ملاعق كبار من صلصلة الطماطم.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- معلقة كبيرة من الزيت النباتي.
- مقدار معلقة صغيرة نعناع مجفف.
- رشة ملح.
- نصف معلقة فلفل أسود.
- ربع معلقة فلفل حلو.
- معلقة صغيرة قرفة.
- بطاطس مقطع شرائح.
- طماطم مقطع حسب الرغبة.
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير طاجن كفتة بالبطاطس في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- نقوم أولاً بتشكيل اللحم إلي كرات متوسطة الحجم، ثم نضعها جانباً.
- ثم نقوم برص كرات الكفتة والبطاطس والطماطم، في طاجن فخار بشكل دائري حول بعضها.
- بعد ذلك سخني الزيت في إناء علي النار، وضيفي البصل والثوم، ثم قلبي المكونات حتي تذبل.
- ثم ضيفي النعناع والصلصلة والماء والملح، والفلفل الأسود والقرفة والفلفل الحلو، واستمري في التقليب.
- استمري في تقليب المزيج لمدة 10 دقائق، علي النار حتي يغلي ويتماسك.
- بعد ذلك صبي الخليط علي وجه الطاجن السابق، ثم ادخليها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية.
- ثم اتركي الطاجن في الفرن حوالي نصف ساعة، حتي ينضج ويأخذ الون الذهبي المحمر.
- بعد كدة اخرجي الطاجن من الفرن، ثم قدميها ساخن مع الأرز أو الخبز والسلطة، بالهناء والشفاء.
الوسوم
يعتبر طاجن كفتة بالبطاطس ، من أشهي وألذ الأكلات التي يمكنك تقديمها إلي أفراد أسرتك كوجبة غداء أو عشاء، وهي وجبة للذيذة وشهية ومفيدة جداً وصحية للجسم، وتحتوي علي نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات للازمة لبناء الجسم، وهي أكلة يعشقها الكثير من الأشخاص وكثرهم الأطفال، لأنها تتميز بمذاق خاص جداً وللذيذ، وتتميز هذه الوصفة بأنها من الوجبات سريعة التحضير، ويمكنك تقديمها في العزائم أو المناسبات الأخرى، وهي تعتبر أيضاً من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي يتم تقديمها في الغداء بجانب الخضار والأرز، وهي من الأكلات الشعبية التي يميل لها الكثيرون، وتعتبر من الوجبات الاقتصادية، وتعتبر مناسبة جداً للأفراد الذين يريدون خفض وزنهم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل طاجن كفتة بالبطاطس في المنزل بأبسط الخطوات.مكونات عمل طاجن كفتة بالبطاطس
من هنا سوف نقدم لكم أبسط المقادير لعمل هذه الأكلة اللذيذة وهي كما يلي:-
- 500 جرام من الكفتة.
- حبة كبيرة من البصل مقطع شرائح.
- 4 ملاعق كبار من صلصلة الطماطم.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- معلقة كبيرة من الزيت النباتي.
- مقدار معلقة صغيرة نعناع مجفف.
- رشة ملح.
- نصف معلقة فلفل أسود.
- ربع معلقة فلفل حلو.
- معلقة صغيرة قرفة.
- بطاطس مقطع شرائح.
- طماطم مقطع حسب الرغبة.
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير طاجن كفتة بالبطاطس في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- نقوم أولاً بتشكيل اللحم إلي كرات متوسطة الحجم، ثم نضعها جانباً.
- ثم نقوم برص كرات الكفتة والبطاطس والطماطم، في طاجن فخار بشكل دائري حول بعضها.
- بعد ذلك سخني الزيت في إناء علي النار، وضيفي البصل والثوم، ثم قلبي المكونات حتي تذبل.
- ثم ضيفي النعناع والصلصلة والماء والملح، والفلفل الأسود والقرفة والفلفل الحلو، واستمري في التقليب.
- استمري في تقليب المزيج لمدة 10 دقائق، علي النار حتي يغلي ويتماسك.
- بعد ذلك صبي الخليط علي وجه الطاجن السابق، ثم ادخليها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية.
- ثم اتركي الطاجن في الفرن حوالي نصف ساعة، حتي ينضج ويأخذ الون الذهبي المحمر.
- بعد كدة اخرجي الطاجن من الفرن، ثم قدميها ساخن مع الأرز أو الخبز والسلطة، بالهناء والشفاء.
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