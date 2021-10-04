بسبوسة الحلواني وسر نجاحها بطريقة سهلة وشهية وأحلى من الجاهزة

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بسبوسة الحلواني ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات باستمرار ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، وقد تكلفكم أموالاً باهظةً أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة إعدادها حتى يتسنى لكم طريقة صنعها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما تعد البسبوسة من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد أيضاً، وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها بنفسها في المنزل لكي تضمن سلامتها وصحتها لأفراد أسرتها، كما يمكنكم تجربة بسبوسة السبع كاسات وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لك من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسبوسة الحلواني بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهزة.مكونات بسبوسة الحلواني
تتكون بسبوسة الحلواني من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- نصف كيلو سميد بسبوسة خشن.
- كوب إلا ربع من الحليب.
- كوب من السكر الناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو عسل النحل أو شربات ثقيل.
- كوب إلا ربع من السمنة المذابة.
- شربات.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسبوسة الحلواني بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والسمنة المذابة، ثم نخلطهم جيداً على البارد.
- ثم نضيف إليها عسل الجلوكوز أو عسل النحل أو الشربات الثقيل.
- ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط، ثم نرفع الحلة من على النار.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضيف إليه السميد وخليط الحليب، ثم نقلبهم بالملعقة قليلاً حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر صينية مقاس 28 سم، ثم ندهنها بالسمنة، ثم نوزع فيها الخليط ونساويه جيداً، ثم نترك الصينية لمدة ربع ساعة في الثلاجة في الصيف قبل إدخالها الفرن أو في الغرفة في الشتاء.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 190 درجة مئوية من أسفل وعندما تحمر الأطراف نشغل الشواية لكي تحمر من أعلى.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات الدافئ مباشرة وهي ساخنة، ثم نغطي الصينية، ونتركها تبرد.
- ثم نقطع البسبوسة بالسكينة، ثم نقدم بسبوسة الحلواني في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
بسبوسة الحلواني ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات باستمرار ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، وقد تكلفكم أموالاً باهظةً أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة إعدادها حتى يتسنى لكم طريقة صنعها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما تعد البسبوسة من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد أيضاً، وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها بنفسها في المنزل لكي تضمن سلامتها وصحتها لأفراد أسرتها، كما يمكنكم تجربة بسبوسة السبع كاسات وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لك من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسبوسة الحلواني بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهزة.مكونات بسبوسة الحلواني
تتكون بسبوسة الحلواني من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- نصف كيلو سميد بسبوسة خشن.
- كوب إلا ربع من الحليب.
- كوب من السكر الناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو عسل النحل أو شربات ثقيل.
- كوب إلا ربع من السمنة المذابة.
- شربات.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسبوسة الحلواني بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والسمنة المذابة، ثم نخلطهم جيداً على البارد.
- ثم نضيف إليها عسل الجلوكوز أو عسل النحل أو الشربات الثقيل.
- ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط، ثم نرفع الحلة من على النار.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضيف إليه السميد وخليط الحليب، ثم نقلبهم بالملعقة قليلاً حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر صينية مقاس 28 سم، ثم ندهنها بالسمنة، ثم نوزع فيها الخليط ونساويه جيداً، ثم نترك الصينية لمدة ربع ساعة في الثلاجة في الصيف قبل إدخالها الفرن أو في الغرفة في الشتاء.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 190 درجة مئوية من أسفل وعندما تحمر الأطراف نشغل الشواية لكي تحمر من أعلى.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات الدافئ مباشرة وهي ساخنة، ثم نغطي الصينية، ونتركها تبرد.
- ثم نقطع البسبوسة بالسكينة، ثم نقدم بسبوسة الحلواني في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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