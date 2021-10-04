14 حاجة مجنونة تعمليها مع شريكك للحفاظ على علاقة سعيدة وكسر روتين الحياة الزوجية

كل زوجين ليهم طريقتهم الخاصة في ادارة حياتهم والعلاقة بينهم ، واهداف العلاقة الاساسية هي تكوين اسرة, والاستقرار المادي والمعنوي ، ولكن عشان تحافظوا على استمرار الاهداف الاساسية المهمة والجادة لازم يبقى في شوية مرح وجنون في الحب ، عشان تكسروا روتين الحياة وتجددوا علاقتهم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طرق للحفاظ على علاقة سعيدة وتكسري بيها روتين الحياة الزوجية.
طرق للحفاظ على علاقة سعيدة:
الجنون في العلاقة والتغيير بتحافظ على استمرار الحياة الزوجية ، لان طبيعي جدا ان كل زوجين يواجهوا الملل في العلاقة ، لكن العلاقة مخيفة بس على الازواج اللي مش بيحاولوا انهم يعملوا حاجات مجنونة ومضحكة وبينسوا يستمتعوا بحياتهم ويكسروا الروتين.
1- توحيد اللبس بينكم:
دي طريقة سهلة وبسيطة ورائعة جدا هتحسسك بسعادتك في العلاقة مع شريكك ، لما تلبسوا زي بعض ده بيدل على وحدتكم وحبكم لبعض.
وده مش معناه ان ده يبقى بشكل دايم او مستمر ، ولكن ممكن تجربوا ده في مناسبة خاصة ، او تعملوا سيشن تصوير وانتوا لابسين زي بعض.
2- خناقات لطيفة:
الخناقات اكيد حاجة مرعبة في العلاقة ، ولكن مثلا ممكن تعملي خناقة لطيفة او بمعنى اصح هزار على شكل خناقة انك مثلا تتخانقي على شوكولاتة عايزة تاخديها منه ، زي ما بتعملي مع اختك او صاحبتك تقدري تعملي ده مع شريكك كمان ، وفي كل الاحوال ده بيجي مع الوقت مع زيادة الترابط والتقارب بينكم.
النوع ده من الخناقات لطيف ومضحك ، والاهم انه بيعزز الحب والنقاء في العلاقة.
3- اتصوروا صور مضحكة مع بعض:
اتصوروا مع بعض صور مضحكة ، القطي اللحظات المضحكة لشريكك واحتفظي بيها ، زي ما بتعملي مع صاحبتك تلقطي لها صورة مضحكة وتغظيها بيها بعد كده وتهزروا مع بعض ، النوع ده من المرح والهزار انتي محتاجاه مع شريكك كمان ، ده هيكون ممتع جدا لما تيجوا تسترجعوها سوا وتفتكروا لحظة الصورة.
4- متخليش حس الدعابة والهزار يروح:
انتهزي اي فرصة وقولي نكتة ، اعملوا حاجات مضحكة مع بعض ، زي ما بتهزري مع اخواتك او اصحابك خلي نفس الروح دي مع شريكك ، خلي دايما في روح مرحه في العلاقة.
5- اعملوا مغامرة مع بعض:
افضل حاجة عشان تبقوا زوجين سعداء انكم تبقوا مغامرين ، اتخلصي من اي خوف جواكي وجربي اي حاجة مجنونة او مغامرة مختلفة مع شريكك.
لما تطلعوا رحلة سوا ، ماتنسيش تجربي معاه مثلا الغطس, تسلق جبل, النط من طيارة بالبراشوت.
6- احتفظي بروح الطفلة جواكي:
شعور حلو جدا انك تبقي طفلة مع شريك حياتك ، خليكي طبيعية وخلي الطفل اللي جواكي يطلع ويعمل حاجات وتصرفات مجنونة وطفولية.
7- اطلعوا رحلة فورية:
بيحصل كتير انكوا تستمروا في التخطيط لخروجة او رحلة ، وبسبب الانشغال وضغوط الحياة مش بتكمل ، ولكن واحدة من الطرق لتجديد شباب كل زوجين وكسر روتين العلاقة ، تحاولوا تطلعوا رحلة فورية من غير تخطيط ، يعني يقولك ياللا بينا تتجننوا وتطلعوا مع بعض في اي مكان ، وتقدري تعملي انشطة ترفيهية خلال الرحلة.
8- لعبة الطعام:
حاولي مثلا اوقات تخطفي حاجة من اكله ، على قد ما الموضوع بسيط جدا الا انه بيخلق روح المتعة والمرح بينكم ، والحاجات الصغيرة دي بتخلي شريكك يعشقك ، وان كان شريكك مش بيقول ان ده لطيف او ممتع بالنسبة له لما تعملي الحادات المجنونة دي ، ولكنه دايما بيفتكرها وبتدور في ذهنه وممكن وهو لوحده او في الشغل يفكر فيها ويفتكرك ويبتسم.
9- اجذبي انتباهه بطريقة مختلفة:
لما بتبقي عايزة وقت ليكي من شريكك بتطلبي ده منه بطريقة مباشرة ، ولو لقيتي مشغول عنك في شغله او اي حاجة مهمة بتبدأي تشتكي ، ولكن احنا بنقولك غيري الطريقة اللي بتطلبي بيها وقت ليكي.
لو عايزة تجذبي انتباهه ممكن تعملي ده بطريقة مرحه ومجنونة تعملي مثلا تعبيرات مضحكة بوشك ، اعملي اي حاجة عارفة انها هتضحكه وده اكيد بيختلف من شخص للتاني ، خليكي دايما الزوجة المضحكة غير التقليدية.
10- التجديد في العلاقة الحميمية:
عشان تحافظوا على العلاقة الحميمية ممتعة جربوا حاجات جديدة ومجنونة ومختلفة تكسر روتين العلاقة الحميمية.
11- اتبادلوا الادوار:
هل حاولتي في يوم تتصرفي زي شريكك؟ اعملي ده من خلال تبادل الادوار بينكم ، اتصرفي او اتكلمي زيه ، الموضوع هيكون مضحك جدا ، وهتخلي شريكك يشوف حاجات هو شخصيا مش شايفها في نفسه ، ولما شريكك كمان هيلعب دورك انتي كمان هتحبي ده.
واللحظات دي بأي حال من الاحوال مش بتيجي بالتخطيط ، ولكن هي لحظة عفوية فورية تستمتعي فيها مع شريكك في الوقت اللي بتقضوه مع بعض.
12- الدلع, الدلع, ثم الدلع:
دلعي شريكك في كل وقت وخليه هو كمان يدلعك ، ممكن يبقى دلع مع شوية شقاوة وانتي بتدلعي شريكك، واعملوا حاجات مجنونة ، ايام الويك اند او اوقات الفراغ عمرها ما هتبقى مملة ابدا لما انتوا الاتنين تدلعوا بعض ، وهتحسوا بالراحة والاسترخاء.
13- غنوا وارقصوا مع بعض:
شغلوا اي اغنية رومانسية وارقصوا عليها مع بعض ، او اتجننوا وشغلوا اغنية هايبر ومجنونة وارقصوا عليها سوا ، هتحافظوا على علاقة سعيدة طول ما بتستمعوا وانتوا بتعملوا كل حاجة مع بعض.
14- اعملوا محادثة سخيفة وممتعة:
كل شخص ليه احلام ورغبات في الحياة مش بيشاركها مع كل الناس ، ممكن يبقى الشخص اللي مستعد يسمع احلامك السخيفة والمجنونة هو شريكك ، والحقيقة انه فعلا بيكون صعب انك تلاقي الشريك المحب اللي يسمع لكل افكارك السخيفة او البسيطة.
لو مالقتيش طريقة تتغلبي بيها على الملل في العلاقة ، ادخلي معاه في محادثة سخيفة على اي حاجة بسيطة ، وقولي كل اللي انتي حاسه بيه وبتفكري فيه.
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