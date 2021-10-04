أسهل طريقة لعمل صينية المسقعه باللحمه المفرومه و الأسرار الخفية وراء نجاحها 

المسقعة باللحم المفرومة من الواجبات التي تتمتع بمذاق خاص فهي تجمع ما بين الباذنجان واللحم المفروم وصوص الطماطم مما يعطي مذاق طيب ورائحة نفاذة لذا فهي مطلب الجميع كبار وصغار كما أنها من أشهر الوجبات الشعبية في مصر والسعودية، ونتيجة لكثرة البحث عنها في منصة جوجل وما يناظرها قررنا أن نقدم لكم في مقالنا اليوم أفضل وصفة لعمل المسقعة باللحم المفروم.

مكونات طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم

يمكنك إعداد صينية من المسقعة باللحم المفروم تكفي لإطعام خمس أفراد من خلال تحضير المكونات التالية:

1 كليو من اللحم المفروم ناعم.

1 كيلو من الباذنجان ذو الحجم الكبير (الباذنجان الرومي).

½ كيلو من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة من الفلفل الحار.

نصف كيلو من الطماطم.

3 حبات من البصل المفروم ناعم.

4 حبات من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من الملح على حسب الرغبة.

في البداية عليك شطف الباذنجان جيدًا من ثم قطعيه الى مربعات صغيرة ذو حجم مناسب مع رش القليل من الملح علية.

في طاسة ذو حجم مناسب قومي بوضع ربع كوب من السمن وعند ملاحظتك ارتفاع درجة حرارة قومي بوضع الباذنجان فيه مع التقليب الجيد على نار متوسطة حتى ينضج الباذنجان ويأخذ اللون الذهبي.

قومي بنشل الباذنجان من الزيت على مناديل حتى يتشرب الزيت.

قومي بإحضار طاسة اخرى وضعي فيها كمية مناسبة من الزيت ومن ثم مقدار البصل المحدد مع التقليب الجيد حتى يأخذ اللون الأصفر ثم قومي بإضافة اللحم المفروم عليه مع استمرار التقليب حتى تمتزج جيدًا.

عليك هنا إضافة قطع الطماطم والفلفل والبهارات سابقة الذكر مع التقليب الجيد اتركي خليط اللحم لمدة لا تقل عن 10 دقائق على نار متوسطة.

قومي هنا بإحضار طاسة ذو حجم مناسب وضعي فيها كمية من السمن وإبداء في رص الباذنجان المقلي ثم ضعي طبقة من خليط اللحم وهكذا حتى تنتهي من الكمية.

أدخلي الصينية إلى فرن سابق التسخين على درجة حرارة 120 درجة لمدة 10 دقائق حتى تأخذ اللون لون أحمر من على الوجه .

طريقة تحضير صينية المسقعة باللحم وأسرار نجاحها.