طريقة عمل الميني بيتزا و سندوتشات محشية لعودة المدارس

الميني بيتزا عجينتها طرية هشه وسهلة ممكن تعملي بها أكبر كمية من الميني بيتزا وسندوتشات محشية وممكن تعملي منها بيتزا كبيرة بأقل المكونات المتوفرة في البيت من غير أي عقد نهائي عجينه قمة في الروعة وتصلح للأولاد في المدرسة وأيضا في الرحلات بالإضافة الى أنها غنية بالمكونات الغدائية جهزي مكوناتها البسيطة الغير مكلفة وتابعي معنا من خلال هذا المحتوى كمية المكونات وطريقة التحضير. طريقة عمل الميني بيتزا والساندوتشات طريقة عمل الميني بيتزا والساندوتشات المكونات: حضري 2 كوب دقيق.

علبة زبادي وزن 120 جرام.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

عدد 2 ملعقة كبيرة لبن بودر.

جهزي ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

أيضا ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشه ملح.

ربع كوب ماء دافئ لاختبار الخميرة.

مكعبات فراخ مشوحة.

مكعبات طماطم.

رشه ملح.

مكعبات فلفل رومي.

ميكس جبن. مكونات الصوص: 2 ملعقة كبيرة صلصة.

رشه ثوم وبصل بودر.

ملعقة كبيرة كاتشب.

رشه زعتر. الحشو: جبنه شيل السوري.

جبنه كريمي. للوجه: ملعقة كبيرة لبن.

رشه قهوة سريعة الذوبان.

رشه سكر.

سمسم.

حبة البركة. طريقة تحضير الميني بيتزا و السندوتشات في كوب الماء الدافئ نضع فيه الخميرة والسكر ونقلب جيدا ونتركهم جانبا حتى تفور الخميرة وتعلوا. نحضر وعاء عميق وننزل بالمكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر والملح واللبن. تقلب جميع المكونات السابقة ثم يضاف اليهم المايونيز و كوب الخميرة والزبادي. نبدا في مرحلة الخلط ثم العجن حتى نحصل على عجينة طرية ناعمة. ثم تترك في الوعاء وتغطى بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها. وبعد أن اختمرت العجينة تقسم إلي اثنين نأخذ أول قطعة وتقسم بالسكين إلي 6 كرات بحجم البيضة. نحضر طبق مرشوش عليه القليل الدقيق ونرص عليه كور العجين ثم يترك حتى يرتاح العجين. نأخذ النصف الأخر من على العجين ويفرد بسمك 1سم على سطح مرشوش بالدقيق ثم يقطع بالقطاعة أو كوب على شكل دوائر. ترص الدوائر على صاج ألمنيوم مدهون بقليل من الزيت كل قطعة بعيدة عن الأخري. ثم يترك حتى يختمر مرة اخرى ثم نضع على الوجه الصلصة والفلفل والطماطم والفراخ والجبن و نكمل باقي قطع كور العجين بنفس الطريقة. نعود مرة اخرى ونأخذ الكور السابق عملوها حتى ترتاح وتفرد بنفس الطريقة. أما الكرات الصغيرة نأخذ واحدة تلو الأخري وتفرد بسمك اقل من نصف سنتي ونضع فيها الجبنه الكريمي والجبنه السوري. وتلف لفه وتقفل جيدة من الجوانب ممكن بأي حاجة حشوة مفضلة لدينا و متوفرة في المطبخ. ثم توضع في صينية مدهونة بالزيت الالمونيوم لتوزيع درجة الحرارة ثم يتركوا وقت اخر حتى يختمروا مرة اخرى بعد ما السندوتشات اختمرت. يجهز دهان الوجه بإحضار بوله نضع فيها اللبن والسكر والقهوة ونقلب جيدا وندهن بها الوجه بهدوء ثم يرش السمسم وحبة البركة. طريقة تحضير الميني بيتزا و السندوتشات يسخن الفرن جيدا على درجة 200 تدخل الصينية على الرف الأوسط و عندما تكتسب لون احمر جميل من أسفل الأرضية والساندوتشات ترفع علي الرف العلوي حتى تكتسب لون جميل من على الوجه. الوسوم

الميني بيتزا عجينتها طرية هشه وسهلة ممكن تعملي بها أكبر كمية من الميني بيتزا وسندوتشات محشية وممكن تعملي منها بيتزا كبيرة بأقل المكونات المتوفرة في البيت من غير أي عقد نهائي عجينه قمة في الروعة وتصلح للأولاد في المدرسة وأيضا في الرحلات بالإضافة الى أنها غنية بالمكونات الغدائية جهزي مكوناتها البسيطة الغير مكلفة وتابعي معنا من خلال هذا المحتوى كمية المكونات وطريقة التحضير. طريقة عمل الميني بيتزا والساندوتشات طريقة عمل الميني بيتزا والساندوتشات المكونات: حضري 2 كوب دقيق.

علبة زبادي وزن 120 جرام.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

عدد 2 ملعقة كبيرة لبن بودر.

جهزي ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

أيضا ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشه ملح.

ربع كوب ماء دافئ لاختبار الخميرة.

مكعبات فراخ مشوحة.

مكعبات طماطم.

رشه ملح.

مكعبات فلفل رومي.

ميكس جبن. مكونات الصوص: 2 ملعقة كبيرة صلصة.

رشه ثوم وبصل بودر.

ملعقة كبيرة كاتشب.

رشه زعتر. الحشو: جبنه شيل السوري.

جبنه كريمي. للوجه: ملعقة كبيرة لبن.

رشه قهوة سريعة الذوبان.

رشه سكر.

سمسم.

حبة البركة. طريقة تحضير الميني بيتزا و السندوتشات في كوب الماء الدافئ نضع فيه الخميرة والسكر ونقلب جيدا ونتركهم جانبا حتى تفور الخميرة وتعلوا. نحضر وعاء عميق وننزل بالمكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر والملح واللبن. تقلب جميع المكونات السابقة ثم يضاف اليهم المايونيز و كوب الخميرة والزبادي. نبدا في مرحلة الخلط ثم العجن حتى نحصل على عجينة طرية ناعمة. ثم تترك في الوعاء وتغطى بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها. وبعد أن اختمرت العجينة تقسم إلي اثنين نأخذ أول قطعة وتقسم بالسكين إلي 6 كرات بحجم البيضة. نحضر طبق مرشوش عليه القليل الدقيق ونرص عليه كور العجين ثم يترك حتى يرتاح العجين. نأخذ النصف الأخر من على العجين ويفرد بسمك 1سم على سطح مرشوش بالدقيق ثم يقطع بالقطاعة أو كوب على شكل دوائر. ترص الدوائر على صاج ألمنيوم مدهون بقليل من الزيت كل قطعة بعيدة عن الأخري. ثم يترك حتى يختمر مرة اخرى ثم نضع على الوجه الصلصة والفلفل والطماطم والفراخ والجبن و نكمل باقي قطع كور العجين بنفس الطريقة. نعود مرة اخرى ونأخذ الكور السابق عملوها حتى ترتاح وتفرد بنفس الطريقة. أما الكرات الصغيرة نأخذ واحدة تلو الأخري وتفرد بسمك اقل من نصف سنتي ونضع فيها الجبنه الكريمي والجبنه السوري. وتلف لفه وتقفل جيدة من الجوانب ممكن بأي حاجة حشوة مفضلة لدينا و متوفرة في المطبخ. ثم توضع في صينية مدهونة بالزيت الالمونيوم لتوزيع درجة الحرارة ثم يتركوا وقت اخر حتى يختمروا مرة اخرى بعد ما السندوتشات اختمرت. يجهز دهان الوجه بإحضار بوله نضع فيها اللبن والسكر والقهوة ونقلب جيدا وندهن بها الوجه بهدوء ثم يرش السمسم وحبة البركة. طريقة تحضير الميني بيتزا و السندوتشات يسخن الفرن جيدا على درجة 200 تدخل الصينية على الرف الأوسط و عندما تكتسب لون احمر جميل من أسفل الأرضية والساندوتشات ترفع علي الرف العلوي حتى تكتسب لون جميل من على الوجه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الميني بيتزا و سندوتشات محشية لعودة المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.