المقلوبة الجزائرية بطريقة سهلة ومذاق طيب

المقلوبة الجزائرية هى أكلة مشهورة جداً بالجزائر ويحبها الجميع ويقبلون على تناولها بصورة كبيرة، فهى تحتوي على كمية كبيرة من الخضروات مثل الجزر والكوسة والبازلاء التي تعتبر من أهم مصادر الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان، كما تحتوي على الدجاج الذي يعتبر من مصادر البروتين الهامة، ويتم تقديمها في المناسبات والعزائم الكبيرة حيث يتم إعدادها بكميات وفيرة تكفي العائلات الكبيرة، فهى سهلة التحضير لوجود مكوناتها بالمنزل وداخل كل مطبخ، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل المقلوبة الجزائرية بمذاق طيب وشهي. مكونات المقلوبة الجزائرية مكونات المقلوبة الجزائرية يتم تحضير المقلوبة الجزائرية بمكونات متوفرة وغير مكلفة كالآتي:- 2 ورك دجاج مقطع ومسلوق مع كرفس وبصل وقرنفل ورشة ملح وفلفل أسود.

2 جزرة مقطعة دوائر.

كوب من البازلاء.

2 بصلة قطع صغيرة.

2 حبة كوسة مقطعة شرائح طويلة مع خل وملح للتتبيل وزيت زيتون.

زيت.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة كركم.

1 كيلو أرز. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير المقلوبة الجزائرية بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:- نحضر حلة كبيرة كبيرة الحجم وتوضع على نار هادئة ونضع بها قليل من الزيت ثم نضع البصل المفروم حتى يحمر. ثم بعد ذلك نضيف الجزر ويترك على النار مع البصل لمدة عشر دقائق ثم بعد ذلك نضع البازلاء مع الثوم المفروم مع التقليب الجيد. وبعدها نضيف كيلو من الأرز الذي سبق غسله وعود القرفة والكركم مع رشة ملح بسيطة مع التقليب. ثم نقوم بوضع الدجاج المسلوق المقطع ونقلب مرة ثانية حتى يمتزج الخليط جيداً. وبعد ذلك نضع المرق الذي تم فيه سلق الدجاج حسب الكمية المطلوبة، ويترك على نار هادئة حتى يتم النضج. ثم نقوم بوضع الكوسة المقطعة على شكل شرائح طويلة ومنقوعة في زيت الزيتون والملح والخل في أطباق حرارية. ويتم فرد شرائح الكوسة من أسفل إلى أعلى الطبق وبعد ذلك نضع بكل طبق كمية من خليط الأرز والدجاج بعد أن ينضج. ثم نغطي بباقي شرائح الكوسة ويتم وضع الأطباق في فرن لمدة عشر دقائق، ثم نخرجها ونقدمها وهى ساخنة. الوسوم

المقلوبة الجزائرية هى أكلة مشهورة جداً بالجزائر ويحبها الجميع ويقبلون على تناولها بصورة كبيرة، فهى تحتوي على كمية كبيرة من الخضروات مثل الجزر والكوسة والبازلاء التي تعتبر من أهم مصادر الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان، كما تحتوي على الدجاج الذي يعتبر من مصادر البروتين الهامة، ويتم تقديمها في المناسبات والعزائم الكبيرة حيث يتم إعدادها بكميات وفيرة تكفي العائلات الكبيرة، فهى سهلة التحضير لوجود مكوناتها بالمنزل وداخل كل مطبخ، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل المقلوبة الجزائرية بمذاق طيب وشهي. مكونات المقلوبة الجزائرية مكونات المقلوبة الجزائرية يتم تحضير المقلوبة الجزائرية بمكونات متوفرة وغير مكلفة كالآتي:- 2 ورك دجاج مقطع ومسلوق مع كرفس وبصل وقرنفل ورشة ملح وفلفل أسود.

2 جزرة مقطعة دوائر.

كوب من البازلاء.

2 بصلة قطع صغيرة.

2 حبة كوسة مقطعة شرائح طويلة مع خل وملح للتتبيل وزيت زيتون.

زيت.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة كركم.

1 كيلو أرز. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير المقلوبة الجزائرية بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:- نحضر حلة كبيرة كبيرة الحجم وتوضع على نار هادئة ونضع بها قليل من الزيت ثم نضع البصل المفروم حتى يحمر. ثم بعد ذلك نضيف الجزر ويترك على النار مع البصل لمدة عشر دقائق ثم بعد ذلك نضع البازلاء مع الثوم المفروم مع التقليب الجيد. وبعدها نضيف كيلو من الأرز الذي سبق غسله وعود القرفة والكركم مع رشة ملح بسيطة مع التقليب. ثم نقوم بوضع الدجاج المسلوق المقطع ونقلب مرة ثانية حتى يمتزج الخليط جيداً. وبعد ذلك نضع المرق الذي تم فيه سلق الدجاج حسب الكمية المطلوبة، ويترك على نار هادئة حتى يتم النضج. ثم نقوم بوضع الكوسة المقطعة على شكل شرائح طويلة ومنقوعة في زيت الزيتون والملح والخل في أطباق حرارية. ويتم فرد شرائح الكوسة من أسفل إلى أعلى الطبق وبعد ذلك نضع بكل طبق كمية من خليط الأرز والدجاج بعد أن ينضج. ثم نغطي بباقي شرائح الكوسة ويتم وضع الأطباق في فرن لمدة عشر دقائق، ثم نخرجها ونقدمها وهى ساخنة.

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