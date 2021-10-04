طريقة عمل الدجاج المقلي بالتتبيلة الذهبية المميزة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير

الدجاج المقلي بالتتبيلة الذهبية ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي كل من يتذوقها لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدجاج المقلي بالتتبيلة الذهبية. مكونات الدجاج المقلي بالتتبيلة الذهبية مكونات الدجاج المقلي بالتتبيلة الذهبية سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: نصف كيلو من دبابيس الدجاج.

٤ فصوص ثوم.

حبة فلفل أخضر حار.

ملعقتين كبار نشا.

ملعقتين كبار دقيق.

نصف كوب زبادي.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

وملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة ونصف كركم.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

وملعقة صغيرة بهارات “مسالا”.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدجاج المقلي بالتتبيلة الذهبية وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بخلط كلا من الثوم والفلفل والزبادي والدقيق والنشا وعصير نصف ثمرة الليمون وجميع البهارات في الكبة أو محضرة الطعام.

ثم نقوم بتشريط دبابيس الدجاج ونضعهم في إناء ونقلبهم جيدا مع التتبيلة التي قمنا بإعدادها في الكبة.

ثم بعدما نقوم بتقليب دبابيس الدجاج جيدا مع التتبيلة نقوم بتغطية الإناء ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين حتي يتشرب الدجاج التتبيلة جيدا.

وبعدما تنتهي الساعتين نقوم بقلي دبابيس الدجاج في الزيت الغزير.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكننا إعداد العديد من الصوصات والسلطات اللذيذة لتناولها مع الدجاج بالتتبيلة الذهبية.

ومن هذه الصوصات هو صوص الجبنة الرومي أو الشيدر وصوص الباربكيو وكذلك صوص المستردة وأيضا صوص المايونيز أو سلطة الطحينة. الوسوم

الدجاج المقلي بالتتبيلة الذهبية ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي كل من يتذوقها لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدجاج المقلي بالتتبيلة الذهبية. مكونات الدجاج المقلي بالتتبيلة الذهبية مكونات الدجاج المقلي بالتتبيلة الذهبية سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: نصف كيلو من دبابيس الدجاج.

٤ فصوص ثوم.

حبة فلفل أخضر حار.

ملعقتين كبار نشا.

ملعقتين كبار دقيق.

نصف كوب زبادي.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

وملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة ونصف كركم.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

وملعقة صغيرة بهارات “مسالا”.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدجاج المقلي بالتتبيلة الذهبية وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بخلط كلا من الثوم والفلفل والزبادي والدقيق والنشا وعصير نصف ثمرة الليمون وجميع البهارات في الكبة أو محضرة الطعام.

ثم نقوم بتشريط دبابيس الدجاج ونضعهم في إناء ونقلبهم جيدا مع التتبيلة التي قمنا بإعدادها في الكبة.

ثم بعدما نقوم بتقليب دبابيس الدجاج جيدا مع التتبيلة نقوم بتغطية الإناء ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين حتي يتشرب الدجاج التتبيلة جيدا.

وبعدما تنتهي الساعتين نقوم بقلي دبابيس الدجاج في الزيت الغزير.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكننا إعداد العديد من الصوصات والسلطات اللذيذة لتناولها مع الدجاج بالتتبيلة الذهبية.

ومن هذه الصوصات هو صوص الجبنة الرومي أو الشيدر وصوص الباربكيو وكذلك صوص المستردة وأيضا صوص المايونيز أو سلطة الطحينة.

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