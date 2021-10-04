صينية الجمبري الاسكندراني ولسان العصفور بالجمبري يعد الجمبري من المأكولات البحرية، وبعشقها الجميع في أي دولة من دول العالم، وهناك طرق عديدة لعمل الجمبري وتختلف باختلاف الدول، فمنه المشوي والمقلي بالزبد وعلي الرز والملوخية المصرية، وأنواع كثيرة لطهيه في العالم، ولكن اليوم سأتكلم عن طريقة طهيه بخلطة اسكندراني جديدة من مصر، بداخل صينية وبالفرن، ويعد الجمبري من اهم مصادر الفيتامينات والمعادن والبروتينات والفسفور، ويستخدم أيضا في وصفات التخسيس، ومكافحة مرض السرطان فهو غني بمضادات الأكسدة، ويعد طاجن لسان العصفور بالجمبري، من الأطباق الشهية علي المائدة بجانب صينية الجمبري، فيحتوي لسان العصفور وهو نوع من أنواع المعكرونة المصرية، وتحتوي علي عناصر غذائية،ثم يستخدم لسان العصفور في الدايت أيضا إذا تناولناها بكميات صغيرة، وعلاج النحافة إذا تناولت بكميات كبيرة، ثم يساعد لسان العصفور علي تسهيل حركة الأمعاء، وتحسين عملية الهضم، ومد الجسم بالطاقة، كما يقي من فقر الدم.

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طريقة جديدة لصينية الجمبري الاسكندراني ولسان العصفور بالجمبري

صينية الجمبري وطريقة جديدة، ومكونات جديدة، والمقادير هي:

1 كيلو جمبري بقشرة من 15 – 20 حبة، وتنظيف عرق الرمل الموجود. 3 حبة طماطم مقطعة شرائح رفيعة. 1 حبة فلفل رومي اخضر متوسطة، 1 فلفل رومي اصفر، 1 فلفل رومي احمر، 1 فلفل رومي برتقالي إن وجد، مقطعين شرائح رفيعة. 2 حبة فلفل حار مقطعة حلقات رفيعة، ويمكن الاستغناء عنها، و3 فص ثوم مقطع حلقات، 2 بصلة مقطعة جوانح رفيعة. البهارات: حبوب الفلفل الأسود، ملح، بهار سمك، كمون، كسبره، بابريكا، ملعقة نعناع ناشف مطحون، ليمون اسود ناشف، كبيبة صيني، 5 نجمة ينسون سليمة. ليمون اصفر واخضر مقطع حلقات رفيعة. ربع كوب زيت أي نوع تفضلينه، ملعقة اكل خل ابيض.

أولا قبل أي شئ يغسل الجمبري جيدا، وينقع في ماء وملح لمدة ربع ساعة، ولا تنسي إزالة عرق الرمل من الجمبري، سأقوم بشرحها في اخر المقال. ثم إحضار بوله كبيرة، نضع فيها الطماطم، أنواع الفلفل، والليمون، والبصل، والثوم. نقوم بتتبيل الخلطة هذه بالزيت والخل. ثم نضع جميع البهارات المطلوبة علي الخلطة. التقليب جيدا، إحضار الصينية التي تكفي عدد الجمبري، نصفي الجمبري من الماء. دهن الصينية بزيت خفيف، وضع نصف مقدار الخلطة من الخضروات، موزعة بداخل الصينية. رص الجمبري بطريقة منظمة داخل الصينية. ووضع باقي الخلطة موزعة فوق الجمبري، غطيها بورق الالمونيوم، وادخليها الثلجة نصف ساعة. أخرجيها من الثلاجة، إشعال الفرن، وضعها بالفرن، ولا ترفعي ورق الألمنيوم عنها. وقت الطهي 20 دقيقة، بعد 10 ق رفع ورق الألمنيوم من عليها، وإرجاعها للفرن، وانتظري 10 ق اخري وأخرجيها من الفرن. وقت التحضير في تنظيف الجمبري، وتقطيع الخضار، والتتبيل، ورص الجمبري في الصينية. تكفي هذه الصينية 3 أفراد.

خطوات التحضير صنية الجمبري الاسكندراني

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طريقة لسان العصفور بالجمبري

أولا: المقادير:

نصف كيس لسان عصفور، حبة لسان العصفور صغيرة. ثم نصف كيلو جمبري مقشر، ومنزوع منه عرق الرمل. ملعقة صلصة، معلقة بقدونس مقطع صغير. ملح، فلفل اسود مطحون، بابريكا، 2حبة ثوم مفروم، نعناع مطحون، أي نوع من أنواع الزيوت.

ثانيا: خطوات التحضير:

انقعي الجمبري، في التوابل المذكورة، وضيعها قبلها بساعة زمن. ضعي حلة بيها مقدار من الزيت، وضع لسان العصفور، التحمير في الزيت حتي تحمر ويبقي لونها ذهبي، وتأكدي من التحمير الجيد، ثم بعد التحمير، ضعي الصلصة عليها والتقليب، حتي تمتزج لسان العصفور بالصلصة. ضعي عليهم الجمبري المنقوع بكل التوابل والثوم، والتقليب المستمر حتي يمتزج المكونات جيدا. ثم اغلقي النار، وضعي لسان الصفور في برام من الفخار. وضع كم من المياه المناسبة للتسويه، وادخليه الفرن. بعد 5 دقائق وضعي أي نوع من الجبن المبشور، شيدر – تركي – بارمي زان – موتزريلا. واخليها الفرن إلي أن تنضج، ويحمر الوجه، رش المقدونس فوقها.

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طريقة تنظيف الجمبري

يعتبر تنظيف الجمبري من الأساسيات الهامة، في تقديم أطعمة السي فود، ومع اختلاف طريقة تقديمه بقشرته أو دونها، علينا الانتباه جيدا لإزالة كيس الرمل بدقه أو عرق الرمل، كي يكون جاهزا للتنظيف والطهي: