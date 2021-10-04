سر تتبيلة فراخ الحاتي طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم بطعم لذيذ وشهي

تعتبر الفراخ من اشهي واطعم انواع البروتين التي يفضلها كثير من الناس وقد يقوم الأشخاص بطهي الفراخ بعدة طرق منها السلق والتحمير ولكن أشهر طريقة طهي قد تكون الشوي وقد يكون هناك عدة طرق للشوي حيث يمكن أن نقوم بشويها على النار او شويها في الفرن أو حتى على الفحم فتختلف الطرق من شخص لاخر وايضا تختلف تتبيله كل شخص عن الاخر وسوف نعرض عدة تتبيلات للمشاوي من خلال هذا المقال. طريقة تحضير تتبيلة شوي الفراخ علي الفحم المكونات: فرخه كبيره مقطعه.

ثلاث معالق صغيرة من الخردل.

ستة معالق صغيرة من الكاتشب.

٦ ملاعق صغيرة من الصويا صوص.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

فلفل حار حسب الرغبة.

رشة من الثوم البودر.

رشة من البصل البودر. الطريقة التحضير: في البداية نقوم بتقطيع الفراخ الي اربع او ثمان قطع حسب الرغبة.

نقوم بعد ذلك بخلط جميع المكونات في وعاء كبير يتسع حجم الفرخه الكبيرة.

نقوم بوضع قطع الفراخ وخلطها جيدا بالمكونات حتي يتم إدخال جميع المكونات بين جلد الفرخه.

ضعي الفراخ في التتبيله لمده يوم كامل في الثلاجه.

قومي بإشعال الفحم في اليوم التالي.

ضعي الفراخ علي الفحم حتى تمام النضج.

قدمي الفراخ المشويه على الفحم في أطباق مزينة ببعض الخضروات. طريقة شوى الفراخ فى البيت بالزبادي المكونات: فرخه كبيره مقطعه لاربع قطع.

حبه بصل مفرومه فرما جيدا.

علبه زبادي صغيره.

نصف ملعقة ثوم بودر.

اربع معالق كاتشب.

ملعقتين زيت زيتون.

اربع معالق كبيرة خل ابيض.

فلفل مفروم حار حسب الرغبة.

ثلاث فصوص كبيرة من الثوم المفروم. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء كبير يتسع حجم الفرخه.

نقوم بوضع المكونات في الخلاط.

نقوم بخلط المكونات جيدا في الخلاط لمدة تتراوح بين العشر دقائق والربع ساعه حتي يتم خلط التتبيلة.

نقوم بدهن قطع الفراخ بالتتبيلة جيدا.

نترك الفراخ في التلاجه بالتتبيله لمده ست ساعات أو أكثر.

نخرج الفراخ ونضعها في الشوايه لمده من نصف ساعه الى ساعه الا ربع.

نختبر الفرخه بغرس سكين.

نقوم بتقديم الفراخ المشوية في طبق التقديم.

يتم تقديمها مع الارز البسمتي او المعكرونه. الوسوم

تعتبر الفراخ من اشهي واطعم انواع البروتين التي يفضلها كثير من الناس وقد يقوم الأشخاص بطهي الفراخ بعدة طرق منها السلق والتحمير ولكن أشهر طريقة طهي قد تكون الشوي وقد يكون هناك عدة طرق للشوي حيث يمكن أن نقوم بشويها على النار او شويها في الفرن أو حتى على الفحم فتختلف الطرق من شخص لاخر وايضا تختلف تتبيله كل شخص عن الاخر وسوف نعرض عدة تتبيلات للمشاوي من خلال هذا المقال. طريقة تحضير تتبيلة شوي الفراخ علي الفحم المكونات: فرخه كبيره مقطعه.

ثلاث معالق صغيرة من الخردل.

ستة معالق صغيرة من الكاتشب.

٦ ملاعق صغيرة من الصويا صوص.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

فلفل حار حسب الرغبة.

رشة من الثوم البودر.

رشة من البصل البودر. الطريقة التحضير: في البداية نقوم بتقطيع الفراخ الي اربع او ثمان قطع حسب الرغبة.

نقوم بعد ذلك بخلط جميع المكونات في وعاء كبير يتسع حجم الفرخه الكبيرة.

نقوم بوضع قطع الفراخ وخلطها جيدا بالمكونات حتي يتم إدخال جميع المكونات بين جلد الفرخه.

ضعي الفراخ في التتبيله لمده يوم كامل في الثلاجه.

قومي بإشعال الفحم في اليوم التالي.

ضعي الفراخ علي الفحم حتى تمام النضج.

قدمي الفراخ المشويه على الفحم في أطباق مزينة ببعض الخضروات. طريقة شوى الفراخ فى البيت بالزبادي المكونات: فرخه كبيره مقطعه لاربع قطع.

حبه بصل مفرومه فرما جيدا.

علبه زبادي صغيره.

نصف ملعقة ثوم بودر.

اربع معالق كاتشب.

ملعقتين زيت زيتون.

اربع معالق كبيرة خل ابيض.

فلفل مفروم حار حسب الرغبة.

ثلاث فصوص كبيرة من الثوم المفروم. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء كبير يتسع حجم الفرخه.

نقوم بوضع المكونات في الخلاط.

نقوم بخلط المكونات جيدا في الخلاط لمدة تتراوح بين العشر دقائق والربع ساعه حتي يتم خلط التتبيلة.

نقوم بدهن قطع الفراخ بالتتبيلة جيدا.

نترك الفراخ في التلاجه بالتتبيله لمده ست ساعات أو أكثر.

نخرج الفراخ ونضعها في الشوايه لمده من نصف ساعه الى ساعه الا ربع.

نختبر الفرخه بغرس سكين.

نقوم بتقديم الفراخ المشوية في طبق التقديم.

يتم تقديمها مع الارز البسمتي او المعكرونه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تتبيلة فراخ الحاتي طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم بطعم لذيذ وشهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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