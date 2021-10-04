اسبراي سحري من منزلك لتنظيف حمالات وعيون البوتاجاز بدون مجهود

اسبراي سحري بمكونات بسيطة من منزلك لتنظيف حمالات وعيون البوتاجاز بدون مجهود، تتجه معظم السيدات إلى تنظيف البوتاجاز بعد الإنتهاء من تحضير الطعام والوجبات الشهية حتى لا تتراكم بقايا الدهون والشوائب عليها؛ حيث تصبح إزالة تلك الدهون مهمة شبه مستحيلة بعد مرور عدة ساعات على تركها هكذا. ولكن ماذا إن أصبحت حوامل وعيون البوتاجاز مُحملة بالدهون والأوساخ الجافة صعبة الإزالة؟، نقدم لك اليوم عدة طرق وخلطات لن تخرج مكوناتها من منزلك لتنظيف حمالات البوتاجاز بسهولة وتلميعها بدون مجهود.

تنظيف حمالات البوتاجاز بدون مجهود

بعد إعداد الطعام نرى في بعض الأحيان تراكم الكثير من الدهون والحروق على حمالات البوتاجاز والتي يصعب إزالتها، ولكن هناك خلطة بسيطة يمكنك بإستخدامها للقيام بعملية التنظيف بدون مجهود يُذكر. حيث يتم إستخدام كمية من مسحوق تنظيف الملابس مع كمية من الخل، بعد الدمج بين المكونين نختفظ بالخليط في اسبراي لتوزيعه بشكل جيد على حوامل وعيون البوتاجاز، أو يمكنك يتم إستخدام ليف مبلل بالماء وتوزيع الخليط بإستخدام الليف على حمالات البوتاجاز ثم تُترك قليلاً. ومع نزع الخليط بدون حك نجد تنظيف تام لحمالات البوتاجاز بسهولة.

الخلطة الثانية والأقوى على الإطلاق لتنظيف البوتاجاز بطريقة فعالة وبدون مجهود إطلاقاً، كل ما نحتاج إليه هو كمية من معجون الأسنان بالإضافة إلى كمية من بيكربونات الصوديوم، ومن المعروف أن كلا المكونين له تأثير قوي للغاية في إزالة كافة الإتساخات مع منح حمالات البوتاجاز لمعان مذهل. حيث يتم الإستعانة بإسفنجة مُبللة بالماء لتوزيع الخلطة بعد دمجهما سوياً بعناية، وإذا كانت الحوامل بها حروق بالغة الصعوبة نقوم بترك الخلطة عليها من الليل حتى صباح اليوم التالي.

تنظيف وتلميع عيون البوتاجاز

ولتنظيف عيون البوتاجاز من الشوائب المتراكمة وتلميعها بأسهل طريقة، يتم وضع عيون البوتاجاز في وعاء ألومنيوم خاص بتنظيف الأواني مع إضافة خل وسائل تنظيف الأواني إليه إلى جانب القليل من الماء. يُوضع الوعاء على النار لمدة خمس دقائق ثم يتم غسل العيون وتنظيفها بواسطة ليف تنظيف الأواني، نلاحظ إذابة الدهون والحروق المتراكمة وإزالتها على الفور، ويمكنك الإستعانة بالقفازات للحفاظ على يديك وحمايتها من الماء الساخن.