كيكة الموز المقلوبة بنكهة مميزة ومذاق مختلف

كيكة الموز المقلوبة من ألذ الحلويات الخفيفة الغنية بالمكونات المغذية ذات الطعم الرائع والقيمة الغذائية العالية والتي تمنح الجسم الطاقة، فهى تحتوي على عصير البرتقال والموز الذي يعطيها نكهة مميزة ومذاق مختلف، بالإضافة إلى البيض واللبن وهما من المصادر الهامة للبروتين والكالسيوم مما يجعلها من الكيكات المغذية جداً للأطفال، والتي تحرص الأمهات على إعدادها لأطفالهم كما يكثر تقديمها في الحفلات وأعياد الميلاد والعزائم، فهى لا تأخذ وقت طويل لإعدادها وتحضيرها، وتعتبر بديل للحلويات الجاهزة التى تحتوي على مواد حافظة تضر الصحة، فالكيك من الحلويات التى يحب الأطفال تناولها بكثرة ويعتبر وجبة إفطار مميزة بالنسبة لهم، كما يمكن تناولها أثناء اليوم بين الوجبات الرئيسية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة مميزة لتحضير كيكة الموز المقلوبة بطعم رائع.

مقادير كيكة الموز المقلوبة

من أهم عوام نجاح الكيك هو الإلتزام بالمقادير وترتيب الخطوات لنحصل على كيكة هشة وناجحة بمذاق طيب وشهي، ويتم تحضير الوصفة بالمقادير التالية:-

3 بيضات.

نصف كوب زيت.

3 حبات موز مقطع شرائح طويلة أو حلقات.

نصف كوب لبن.

كيس بيكنج بودر.

نصف كوب سكر.

نصف كوب عصير برتقال.

رشة فانيليا.

2 كوب دقيق.

طريقة العمل

سنقدم لكم خطوات عمل كيكة الموز المقلوبة بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-

نضع ثلاث بيضات في وعاء عميق مع نصف كوب سكر ويتم التقليب الجيد حتى يذوب السكر مع البيض. ثم بعد ذلك نضع نصف كوب من الحليب ونصف كوب من الزيت مع نصف كوب من عصير البرتقال، ونخلط هذه المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها. ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر على الخليط السابق حتى نحصل على قوام طري ليس به تكتلات من الدقيق. ضعي على النار كوب من السكر حتى يتكرمل ويصبح لونه بني ثم ضعيه في قالب الكيك المدهون بالزبدة ثم أضيفي شرائح الموز. ثم نقوم بإضافة خليط الكيك فوق شرائح الموز، وندخل الكيكة الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 45 دقيقة حتى تمام النضج. ثم بعد خروج الكيكة من الفرن نقلبها وهى ساخنة في طبق التقديم.

كيكة الموز العادية

المكونات

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

3 ثمرة موز.

نصف كوب زيت.

1 كوب سكر.

3 بيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب لبن.

طريقة التحضير