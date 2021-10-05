اصنعي بنفسك كريم الأرز والحليب السحري في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في دقائق

يعد كريم الأرز والحليب ، من الكريمات الطبيعية الرائعة التي تتميز بخصائصها الفعالة في حماية البشرة، من التصبغات الجلدية والبقع الداكنة التي تسببها أشعة الشمس، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تحارب الشيخوخة وتمنع ظهور التجاعيد، وهو من الكريمات التي يستخدمنها النساء في قارة أسيا منذ زمن طويل، حيث تعمل على تفتيح البشرة بشكل رائع، وأثبت دراسات علمية أن الأرز والحليب يساعدان على حل جميع مشاكل البشرة التي تواجه أغلب النساء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأرز والحليب السحري في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في دقائق ومن أول استعمال بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الأرز والحليب السحري مكونات كريم الأرز والحليب السحري يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- 4 ملاعق كبيرة من الأرز المطحون.

5 ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقتين من ماء الورد.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأرز والحليب السحري في تنظيف البشرة وحل جميع مشاكلها بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به الحليب وماء الورد والأرز المطحون مع بعضهم، ثم نقلب المكونات جيداً حتى تدخل مع بعضها جيداً. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار، ثم نقوم بالتقليب حتى يمتزج الخليط ويصبح مثل الكريم. نرفع الوعاء من على بخار الماء الساخن، ثم نضيف إليه الفازلين وزيت جوز الهند ونقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط جيداً. نترك الكريم حتى يبرد تماماً، ثم نقوم باستخدامه يومياً على البشرة قبل النوم وسوف نلاحظ الفرق في الصباح. فوائد كريم الأرز والحليب للبشرة يحتوي الكريم على عدة فوائد عظيمة تمنح البشرة النضارة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يساعد على ترطيب الجلد والحفاظ على مرونته.

يعمل على إخفاء علامات تقدم العمر المبكرة.

يعمل على إزالة الخلايا الميتة ويزيل التصبغات الداكنة.

يساعد على تفتيح البشرة والأماكن الداكنة بشكل رائع.

يعمل على تقشير الخلايا التالفة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً.

يعمل على إزالة الحبوب والبثور التي تشوه مظهر الوجه.

يزيد من نضارة البشرة وحيويتها ويعيد لها شبابها. الوسوم

يعد كريم الأرز والحليب ، من الكريمات الطبيعية الرائعة التي تتميز بخصائصها الفعالة في حماية البشرة، من التصبغات الجلدية والبقع الداكنة التي تسببها أشعة الشمس، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تحارب الشيخوخة وتمنع ظهور التجاعيد، وهو من الكريمات التي يستخدمنها النساء في قارة أسيا منذ زمن طويل، حيث تعمل على تفتيح البشرة بشكل رائع، وأثبت دراسات علمية أن الأرز والحليب يساعدان على حل جميع مشاكل البشرة التي تواجه أغلب النساء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأرز والحليب السحري في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في دقائق ومن أول استعمال بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الأرز والحليب السحري مكونات كريم الأرز والحليب السحري يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- 4 ملاعق كبيرة من الأرز المطحون.

5 ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقتين من ماء الورد.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأرز والحليب السحري في تنظيف البشرة وحل جميع مشاكلها بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به الحليب وماء الورد والأرز المطحون مع بعضهم، ثم نقلب المكونات جيداً حتى تدخل مع بعضها جيداً. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار، ثم نقوم بالتقليب حتى يمتزج الخليط ويصبح مثل الكريم. نرفع الوعاء من على بخار الماء الساخن، ثم نضيف إليه الفازلين وزيت جوز الهند ونقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط جيداً. نترك الكريم حتى يبرد تماماً، ثم نقوم باستخدامه يومياً على البشرة قبل النوم وسوف نلاحظ الفرق في الصباح. فوائد كريم الأرز والحليب للبشرة يحتوي الكريم على عدة فوائد عظيمة تمنح البشرة النضارة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يساعد على ترطيب الجلد والحفاظ على مرونته.

يعمل على إخفاء علامات تقدم العمر المبكرة.

يعمل على إزالة الخلايا الميتة ويزيل التصبغات الداكنة.

يساعد على تفتيح البشرة والأماكن الداكنة بشكل رائع.

يعمل على تقشير الخلايا التالفة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً.

يعمل على إزالة الحبوب والبثور التي تشوه مظهر الوجه.

يزيد من نضارة البشرة وحيويتها ويعيد لها شبابها.

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