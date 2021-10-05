اصنعي كريم زبدة الشيا السحري لتفتيح البشرة وترطيبها

يعتبر كريم زبدة الشيا السحري، كريم قوي جداً في تفتيح البشرة ويعمل على ترطيبها بشكل كبير، وكل ذلك يرجع إلي احتوائه على مكونات طبيعية هي عبارة عن مجموعة من الزيوت الطبيعية التي تعمل بشكل كبير على تفتيح البشرة وترطيبها، فهو كريم آمن جداً للبشرة ويمنحها العديد من الفوائد التي تحميها من كثير من المشاكل التي تتعرض لها البشرة من اسمرار أو جفاف أو بقع داكنة، فهو كريم فعال جداً في توحيد لون البشرة، كما أنه من الكريمات التي يمكن استخدامها لعلاج تشققات القدمين، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكريم أسهل طريقة لعمل كريم زبدة الشيا السحري الكريم المعجزة في ترطيب البشرة وتفتيحها.

مكونات عمل كريم زبدة الشيا السحري

يتكون الكريم من أبسط المكونات الطبيعية التي تغذي البشرة وتحميها من كثير من المشاكل ومكونات هي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

٢ ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من زيت الفيتامين e.

ملعقة صغيرة زيت الجوجوبا.

عشر قطرات من زيت الأرجان.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من زيت الأفوكادو.

6 قطرات من زيت اللافندر.

نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة جل الصبار.

طريقة التحضير

لكي يتم تحضير كريم زبدة الشيا السحري بخطوات سهلة نتبع الآتي:-

في طبق صغير نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع ٢ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ثم نضع الطبق في حمام مائي ساخن، ونقلب المكونات باستخدام ملعقة حتي تذوب تماماً. نضيف إليه نصف ملعقة من زيت الفيتامين E، ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا ونمزج المكونات جيداً. ثم نقوم بإضافة ١٠ قطرات من زيت الأرجان، ونصف ملعقة من زيت الزيتون ونصف ملعقة من زيت الأفوكادو ونمزج المكونات مرة أخرى. ثم نضيف نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو وحوالي ٦ قطرات من زيت اللافندر ذو الرائحة الجميلة ونخلط المكونات. أخيراً نضيف ملعقة صغيرة من جل الصبار الذي يعطي قوام للكريم، ونمزج جميع المكونات معاً حتي يصبح الخليط كريمي. ثم نضع الخليط داخل عبوة زجاجية نظيفة ويحفظ داخل الثلاجة.

طريقة استخدام الكريم

يتم استخدام الكريم كالآتي:-