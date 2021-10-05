كريم القهوة والنشا الرهيب لتفتيح البشرة حتى 5 درجات

كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة، تبحث الكثير من السيدات عن الجديد في الماسكات الطببعية لتفتيح البشرة وشد الترهلات حيث ان هذا ما يهم كل امرأة حتى اذا بلغت من العمر ما بلغت واثبتت الماسكات طبيعيه دورها الفعال في التخلص من مشاكل البشرة مثل الهالات السوداء وتفتيح البشرة، واليوم نتحدث عن واحد من أهم الماسكات الطبيعية الذياثبت دوره وبجدارة في تفتيح البشرة حتى عشر درجات من اول استخدام وشد ترهلات البشرة وهو ماسك القهوة والنشا وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة:

يعمل هذا الماسك الرهيب على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد وشد الترهلات وقد استخدمه الكثيرين وقد اثبت جدارته معهم، حيث تعمل القهوة على مكافحة علامات التقدم بالعمر بالاضافة الى الكثير من الفوائد الاخرى مثل تنظيف مسامات البشرة والقضاء على الدهون وازالة الرؤوس السوداء.

ملعقة كبيرة من القهوة الناعم.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من كريم الجلسرين.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغير من الزبادي.

قومي بإحضار وعاء وضعي به كلاً من القهوة والنشا ونقوم بمزجهم جيدا، ثم نقوم بإضافة ماء الورد إليه حتى يتماسك.

ثم نقوم بإضافة الزبادي مع الاستمرار في التقليب.

ثم نقوم بإضافة الجلسرين ونقوم بالمزج جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم نقوم بوضعه في الثلاجه حتى يتماسك الخليط جيداً.

ويفضل استخدام الماسك يوميا حتى نحصل على أفضل نتيجة.

ملعقتين من مسحوق القهوة المطحون

2 ملعقة كبيرة من النشا .

ربع كوب من ماء الورد

ملعقتين من زيت جوز الهند .

نحضر وعاء مناسب ونضع به جميع المكونات السابقة ونقوم بخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نحضر وعاء به ماء ونضعه على النار حتى تغلي الماء، ونحضر وعاء الذي به المكونات السابقة ونضعه فوقه لمدة عشر دقائق مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي ثقيل.

ثم نرفع وعاء الماسك من ع النار ونتركه جانبا حتى يبرد ثم نضع الخليط في علبه لها غطاء محكم الغلق ثم نضعه في الثلاجة حتى يتماسك.

ويفضل استخدام الكريم يوميا على البشرة والرقبه ونتركه على البشرة لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

المكوناتطريقة التحضير:طريقة أخرى لكريم القهوة والنشا: المكونات:طريقة التحضير: