السيروم اللي معانا النهاردة هو يعتبر افضل سيروم لتقوية الاظافر بمكونات طبيعية بسيطة وتقدري تعمليه في دقيقتين اتنين بس ، السيروم ده بيتميز بترطيب وتقوية الاظافر لانه مكوناته بتحتوي على الزيوت الاساسية الضرورية للاظافر ، والاستخدام المنتظم للسيروم ده في روتين العناية بالاظافر بتاعك هيأدي لتقوية وتغذية الاظافر الضعيفة ومنعها من التكسر وهيساعد انها تنمو بشكل صحي.

اسباب تلف الاظافر:

قبل ما نعرف طريقة السيروم ، لازم نتعرف الاول على اسباب تلف الاظافر عشان نتجنبها.

– الانشطة اليومية زي غسل الاطباق واستخدام المنظفات المنزلية اللي بتحتوي على مواد كيميائية ممكن انه يأدي لتلف الاظافر وتكسرها.

– الاستخدام المتكرر للمانيكير وازالته بيأدي لتآكل الاظافر.

– الاصابة بأي مرض او نقص التغذية كمان بيأدي لضعف وهشاشة الاظافر ، عشان كده لازم علاج المشاكل الصحية الداخلية ، ولكن اكيد الموضوع في الحالة دي هيحتاج وقت لحد ما تشوفي نتايج.

نصيحة: لو عندك مشاكل في اظافر القدم زي فطريات الاظافر او عدوى في الاظافر ، بننصحك نقع القدمين الاول قبل علاج الضوافر او عمل باديكير منزلي.

وحتى لو انتي حاطة مانيكير ، وضع سيروم الاظافر على منطقة الجلد اللي حوالين الاظافر هيساعد على تحسين صحة الاظافر.

فوايد مكونات السيروم:

السيروم بيحتوي على 4 مكونات وكلهم من افضل الزيوت اللي هتساعد على تقوية الاظافر وهتديها لمعان وهتخليها تنمو بشكل صحي.

– زيت الارجان: زيت الارجان بيتميز بخصائصة المغذية للشعر والبشرة والاظافر ، ومن افضل الزيوت اللي ممكن تساعد على تقوية الاظافر.

– زيت فيتامين E: الزيت ده ضروري لضمان الحصول على ضوافر قوية وصحية ، وخصائصة المضادة للاكسدة بتساعد على التئام الاظافر الهشة.

– زيت الليمون العطري: زيت الليمون بيساعد على تبييض الاظافر وازالة اي تغيير في لون الضوافر.

– زيت اللبان الدكر: الزيت ده مش بس بيساعد على ترطيب الضوافر والجلد اللي حوالين الضوافر ، لكن كمان بيخفف من هشاشة الضوافر وبيعيد القوة للضوافر التالفة ، واللبان الدكر بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات بتحمي الضوافر من العدوى.

طريقة عمل سيروم لتقوية الاظافر:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من زيت الارجان.

– ½ معلقة صغيرة من زيت فيتامين E.

– ¼ معلقة صغيرة من زيت الليمون (30 نقطة).

– 1/8 معلقة صغيرة من زيت اللبان الدكر (15 نقطة).

– ازازة صغيرة بقطارة.

طريقة التحضير والاستخدام:

كل اللي هتعمليه بكل بساطة ، انك هتصبي المكونات كلها مع بعض في الازازة وترجيها عشان تخلطي كل المكونات مع بعض كويس.

حطي نقطة من السيروم على ضوافرك مباشرة او من نقطتين لتلاثة نقط على اطراف صوابعك وافركي ضوافرك كلها بالسيروم ، متغسليش ايدك لمدة ½ ساعة على الاقل لحد ما الضوافر تمتص الزيت بالكامل ، ولو ناوية تحطي مانيكير ، استني لمدة ساعة على الاقل قبل ما تحطي الطبقة الاساسية اللي قبل المانيكير.

لافضل النتايج استخدمي السيروم على الضوافر من 1 – 2 مرة في اليوم.

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