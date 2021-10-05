اصنعي بنفسك صابونة الكركم السحرية: لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات نهائيا2022

نقدم لكم صابونة الكركم السحرية ، تعد من اهم الصابون الفعال علي تفتيح البشرة بكل سهولة وإزالة التصبغات نهائيا من البشرة والحصول علي بشرة مثالية، حيث تعتبر البشرة مصدر جمال لدي الفتيات والحفاظ علي البشرة ضروري لديهم، ويعتبر الكركم من اهم المواد التي تساعد علي تفتيح الرهيب للبشرة، حيث يحتوي علي عناصر فعالة لتفتيح الفوري للبشرة، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل صابونة الكركم السحرية لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات نهائيا في اقل وقت وتحدي2022.

مكونات تحضير صابونة الكركم السحرية لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات

سوف نتعرف اليوم علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير صابونة الكركم المعجزة في تفتيح البشرة من اول استخدام وهي كالاتي:-

صابونة عادية.

معلقة من الكركم.

نصف كوب من ماء الورد.

معلقتين من زيت جوز الهند.

معلقة كبيرة من الجلسرين.

كوب من ماء البقدونس المغلي.

طريقة التحضير

نتعرف الان علي ابسط واسهل طريقة لتحضير الصابونة الرهيبة في تفتيح البشرة فوري وإزالة التصبغات من للبشرة وهي كالتالي:-

نقوم ببشر الصابونة ثم ناخذ نصف الكمية ونضعها في وعاء علي النار ثم نضيف اليها ماء البقدونس ونتركهم حتي تذوب الصابون. ثم نضيف الجلسرين وزيت جوز الهند ونقلبهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات بشكل كبيرة وتصبح جميع المكونات سائله. ثم نضيف ماء الورد ونقلبهم جيدا واخير ثم نضيف الكركم مع التقليب المستمر حتي يصبح للخليط متماسك ومتجانس بشكل جيد. نطفي النار ونضع الوعاء جانبا حتي يبرد ثم نسكب الخليط في القالب الخاصة بعمل الصابون ونتركها حتي تجف تماما.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة سهلة للغاية للاستخدام صابونة الكركم علي البشرة وكيفية الاستفادة منها دون اضرار جانبية وهي كما يلي:-

ننزع الصابونة من القالب الخاصة بها ونتركها تجف ايضا لبعض الوقت.

ثم نقوم بغسل البشرة بالماء كامعتاد ثم ندلك البشرة بالصابونة لمدة خمس دقائق .

نكرر العملية مرتين في اليوم ونحافظ علي تكرارهم لفترة طويل للحصول علي افضل نتائج.

فوائد صابونة الكركم السحرية لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات

سوف نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة للصابونة والحصول علي بشرة مثالية وخليه من جميع المشاكل في اقل وقت ممكن وهي كما يأتي:-