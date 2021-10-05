سمك مشوي بالردة في المنزل مع كل أسرار تتبيلة المحلات الجاهزة

سمك مشوي بالردة، الأسماك والمأكولات البحرية من الأكلات التي يفضل تناولها معظم الناس ويتفق الجميع كبار وصغار على روعة وحلاوة مذاقها هذا إلى جانب الفوائد العظيمة لها ولهذا يحرص الكثير على تناول الأسماك والمأكولات البحرية مرتين في الأسبوع وذلك لحصول الجسم على فوائدها الغذائية وتنتشر محلات الأسماك في كل مكان بالعالم وتتمتع بإقبال جماهيري كبير لتناول ما يشتهونه مع التمتع بجمال الطعم ومن أشهر المأكولات البحرية السمك المشوي فهي وجبة خفيفة ومفيدة ولذيذة حيث يفضل الكثير تناول الأسماك مشوية ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير سمك مشوي بالردة في المنزل مع كل أسرار وتكات المحلات الجاهزة للحصول على أفضل وجبة سمك من المنزل دون شرائها من المحلات.

سمك مشوي بالردة في المنزل

إلي كل سيدة ترغب في إعداد وتحضير وجبة سمك مشوي لعائلتها في المنزل بطعم أفضل من الجاهز نقدم لكي سر التتبيلة والتسوية الجيدة للسمك فتابعي الخطوات في السطور التالية.

عدد خمس سمكات بلطي متوسطة الحجم.

حزمة كزبرة وحزمة شبت.

عدد خمسة من الفلفل الأخضر الحار وواحد رومي أخضر بارد.

رأس ثوم كبيرة مقشر ومفروم ناعم.

ربع كوب من الليمون.

ربع كوب من الخل.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغير فلفل أسود.

ملح.

نصف كيلو ردة ناعمة.

أولاً: المكونات

مكونات الدقة

ربع كوب خل. نصف كوب من الماء. ربع كوب من عصير الليمون. نصف ملعقة كزبرة جافة. نصف ملعقة كمون. رشة فلفل أسود. رشة ملح.

لتحضير الدقة احضري طبق صغير وضعي فيه بهارات الدقة ثم ضيفي الليمون والخل والماء وقلبيهم جيداً ثم ضعيها جانباً.

بعد تنظيف وغسل السمك حضري الحشوة قومي بتقطيع الفلفل الرومي والحامي والثوم والملح والفلفل الأسود وضعيهم في الكبة وافرمي جميع المكونات مع بعضها جيداً ثم افرغي كل ما في الكبة في طبق وضيفي عليهم الخل وعصير الليمون وضيفي عليهم حزمة الكزبرة وحزمة الشبت بعد أن تقومي بتقطيعهم جيداً بالسكينة إلى قطع صغيرة وضيفي القليل من الزيت وقلبي كل المكونات مع بعضها ثم قومي بتتبيل السمك من الداخل والخارج.

نأتي بالردة ونضيف عليها رشة كمون ورشة ملح ورشة فلفل أسود وقلبيهم جيداً في الردة ونخرج السمك من التتبيلة ونضعه في الردة ونغطي السمكة من جميع جوانبها بالردة ثم نحضر صينية ونضع فيها السمك وندخلها الفرن ونتركها ثم نقلب السمك على الجانب الآخر ونضع عليه قبل خروجه من الفرن الدقة التي تم تحضيرها في البداية وبعدها نخرج السمك من الفرن ويقدم إلى جانب الأرز والسلطة.

ثانياً طريقة التحضير