كريم رخيص من الصيدلية لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر خلال ساعتين

كريم رخيص من الصيدلية لفرد الشعر الخشن وتنعيمه، الكيراتين الذي يتم تحضيره من البانثينول يعد أفضل نوعيات الكيراتين التي من الممكن أن يتم عملها في المنزل ويعتبر واحد من بين أقوى المستحضرات التي أثبتت الكفاءة العالية في التحسين من نعومة الجلد وكذلك في الآونة الأخيرة أثبت أنه من بين أفضل المنتجات التي من الممكن أن يتم استعمالها وتطبيقها على الشعر، وفيما يلي من الفقرات القدمة نتعرف سويا على أهم ما يجب أن نقوم بتحضيره من مكونات، وكذلك نتعرف على الطريقة التي من الممكن أن نحضر الكيراتين بها.

كيراتين البانثينول يعد هو الأفضل لتنعيم الشعر إذ أنه من الممكن أن يتم استخدامه مع بعض المكونات التي تحمل العديد من الفوائد للشعر ولها أثر في نمو الشعر وفعاليته، ومن خلال ما يلي نعرض أهم النقاط الموضحة للمقادير التي من الممكن أن يتم خلطها مع البانثينول لعمل أفضل وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن وإزالة التجاعيد من الشعر

المكونات هي:

ملعقتان بانثينول.

زيت جوز هند.

زيت زيتون.

زيت صبار.

جل ألوفيرا.

القليل من النشا.

طريقة تحضير كريم فرد الشعر

تلك الوصفة يسهل تحضيرها وبمجرد أن يتم وضع البانثينول مع مختلف أنواع المقادير التي قد سبق ذكرها يتكون لدينا مزيج وخليط ممتاز للشعر ويشبه في قوامه قوام الكريم الخفيف الذي يسهل التوزيع له على الشعر.

الخليط المكون لوصفة البانثينول يعمل كنوع من الكيراتين المعزز لجمال ورونق الشعر ويعتبر هو الأفضل من بين الوصفات إذ يبقى تأثيره لأطول فترة ممكنة، وبالاستمرار في التطبيق يكون التأثير على الشعر أقوى حيث يعمل البانثينول على التحقيق للنعومة الكاملة وفرد الشعر ووقايته بشكل تام من التعرض للجفاف.

ويعد هذا النوع من الخلطات الطبيعية من بين أكثر أنواع خلطات الكيراتين الطبيعي التي لها دور كبير في علاج فروة الرأس من أي أثر من آثار الالتهابات التي قد تنتج عن الإصابة بأمراض جلدية، كما أنه يعد من بين الأنواع التي تسمح للشعر بالنمو من البصيلة وهذا لا يكون إلا بالتطبيق المستمر لهذا النوع من الكيراتين مدة ربع ساعة في كل مرة تطبيق.