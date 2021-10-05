طريقة عمل بيتزا بابا جونز مع طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا سهلة جربيها

طريقة عمل بيتزا بابا جونز الشهيرة، واحدة من أشهر براندات وعلامات البيتزا العالمية، فإذا كنت من عشاق البيتزا عموما، وبيتزا بابا جونز، أو بيتزا هت أو غيرها من الماركات العالمية، فلاشك أن تلك الوصفة هي وصفتك المفضلة، خاصة وأنه يتم تحضير وعمل طريقة بيتزا بابا جونز، بأسهل الطرق مع عجينة البيتزا الهشة والطرية، أو عجينة بيتزا العشر دقائق القطنية، مع صوص بابا جونز، ومن أشهر انواع بيتزا بابا جونز، بيتزا تشيكن باربكيو، وهي الأقرب إلى تشيكن رانش بيتزا هت، ويمكنك التواصل من خلال رقم بيتزا بابا جونز، لمعرفة منيو بابا جونز 2021، والاستمتاع بأشهى أنواع البيتزا. ومن أشهر أنواع البيتزا عموما؛ طريقة عمل بيتزا التوست، وطريقة عمل بيتزا الرانش، وطريقة بيتزا خبز الطابون، وطريقة عجينة بيتزا الخلاط، وكلها طرق سريعة ومختلفة لتحضير البيتزا في المنزل. طريقة عجينة البيتزا كوبان ونصف طحين متعدد الاستعمالات.

كوب ماء دافيء.

ملعقتان صغيرتان خميرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح ناعم. طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا ثلاث ملاعق كبيرة مايونيز.

3 ملاعق كبيرة زبادي.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

¼ ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ربع ملعقة صغيرة بصل بودر.

كمية من البقدونس والشبت الطازج أو الجاف. طريقة عمل بيتزا سهلة وطرية بدون زبادي ضعي الخميرة والسكر والزيت وقلبيهم معا، ومعهم الطحين ولكن يضاف بالتدريج. وعقب أن تحصلين على عجينة ناعمة، غطيها واتركيها تختمر وقومي بعمل صوص بابا جونز أو صوص بيتزا الرانش. ويمكنك استخدام بقايا بعض وجبات الدجاج لديك في المنزل، مثل دجاج مسحب مشوي في الفرن. وإذا لم يكن لديك بقايا وجبة سابقة، قومي بتجهيز قطع دجاج سريعًا في مقلاة وتبليها واتركيها على نار هادئة حتى تنضج. وفي وعاء عميق ضعي الزبادي، مع المايونيز والتوابل وقلبيهم جيدا، حتى تصنعي صوص الرانش. ثم افردي عجينة البيتزا، وضعي فوقها صوص بابا جونز، وانثري فوقها قطع الدجاج، مع جبنة موزاريلا في المنزل. وبعدها أدخلي البيتزا إلى فرن مسخن مسبقا، عند 200 درجة مئوية، حتى تنضج. الوسوم

طريقة عمل بيتزا بابا جونز الشهيرة، واحدة من أشهر براندات وعلامات البيتزا العالمية، فإذا كنت من عشاق البيتزا عموما، وبيتزا بابا جونز، أو بيتزا هت أو غيرها من الماركات العالمية، فلاشك أن تلك الوصفة هي وصفتك المفضلة، خاصة وأنه يتم تحضير وعمل طريقة بيتزا بابا جونز، بأسهل الطرق مع عجينة البيتزا الهشة والطرية، أو عجينة بيتزا العشر دقائق القطنية، مع صوص بابا جونز، ومن أشهر انواع بيتزا بابا جونز، بيتزا تشيكن باربكيو، وهي الأقرب إلى تشيكن رانش بيتزا هت، ويمكنك التواصل من خلال رقم بيتزا بابا جونز، لمعرفة منيو بابا جونز 2021، والاستمتاع بأشهى أنواع البيتزا. ومن أشهر أنواع البيتزا عموما؛ طريقة عمل بيتزا التوست، وطريقة عمل بيتزا الرانش، وطريقة بيتزا خبز الطابون، وطريقة عجينة بيتزا الخلاط، وكلها طرق سريعة ومختلفة لتحضير البيتزا في المنزل. طريقة عجينة البيتزا كوبان ونصف طحين متعدد الاستعمالات.

كوب ماء دافيء.

ملعقتان صغيرتان خميرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح ناعم. طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا ثلاث ملاعق كبيرة مايونيز.

3 ملاعق كبيرة زبادي.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

¼ ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ربع ملعقة صغيرة بصل بودر.

كمية من البقدونس والشبت الطازج أو الجاف. طريقة عمل بيتزا سهلة وطرية بدون زبادي ضعي الخميرة والسكر والزيت وقلبيهم معا، ومعهم الطحين ولكن يضاف بالتدريج. وعقب أن تحصلين على عجينة ناعمة، غطيها واتركيها تختمر وقومي بعمل صوص بابا جونز أو صوص بيتزا الرانش. ويمكنك استخدام بقايا بعض وجبات الدجاج لديك في المنزل، مثل دجاج مسحب مشوي في الفرن. وإذا لم يكن لديك بقايا وجبة سابقة، قومي بتجهيز قطع دجاج سريعًا في مقلاة وتبليها واتركيها على نار هادئة حتى تنضج. وفي وعاء عميق ضعي الزبادي، مع المايونيز والتوابل وقلبيهم جيدا، حتى تصنعي صوص الرانش. ثم افردي عجينة البيتزا، وضعي فوقها صوص بابا جونز، وانثري فوقها قطع الدجاج، مع جبنة موزاريلا في المنزل. وبعدها أدخلي البيتزا إلى فرن مسخن مسبقا، عند 200 درجة مئوية، حتى تنضج.

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