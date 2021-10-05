كيلو من الدقيق أصنعي أحلي بسكويت نشادر بالبرتقال زي المخابز

بسكويت النشادر بالبرتقال ، يعتبر من المخبوزات الهشة اللذيذة التي يحبها الكثير، ويتم تقديمها في الافراح والمناسبات والأعياد، ويقبل عليه الناس كثيراً في الأعياد والمناسبات، وهو من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم، ويتم تقديمها مع كوب من الشاي أو اللبن، وتختلف طريقة تحضيره من بلد إلى آخر، ويعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكبار والصغار على وجبة الإفطار بجانب كوب من العصير الطازج، ولا يأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، ويمكن عمله في الخلاط بكل سهولة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكويت النشار بالبرتقال اللذيذ في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بسكويت النشادر بالبرتقال

يحتوي بسكويت النشادر بالبرتقال على بعض المكونات اللذيذة التي تعطي له طعم ورائحة شهية وهي كالتالي:-

كيلو من الدقيق المخبوزات.

٦ حبات كبيرة من البيض.

كوب من عصير البرتقال.

٢ كوب من السكر.

كوب ونصف من الزيت أو الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة وربع صغيرة من النشادر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت النشادر بالبرتقال في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-